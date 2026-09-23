La Asociación de la Prensa Extranjera ha premiado a Aurelio De Laurentiis con el «Premio a la Trayectoria 2025» y, con motivo de la recogida del galardón, el presidente del Napoli habló de forma amplia sobre el momento del club, de las relaciones con integrantes del pasado, pero también de la política del fútbol y del nuevo estadio, que está listo para ponerse en marcha.
De Laurentiis: «Yo estaba allí durante Calciopoli, yo he ganado sin hacer trampas. No me hagáis hablar de Spalletti, los entrenadores son empleados. Nuevo estadio en Nápoles Este con 70.000 asientos. El Maradona debe ser derribado. ¿Malagò? Politizan el fútbol para ocupar su puesto»
Solo jóvenes en la plantilla
«Yo querría un equipo de puros jóvenes. ¿Buffon llegó a los 40 años? Se jugaba menos que hoy. Un portero normalmente no está sometido a un estrés físico como el que puede tener un jugador de campo.
En mi opinión, quien tiene más desgaste es un centrocampista, que debe mirar qué ocurre delante de él, pero también a su espalda. No es casualidad, en mi opinión, que los mejores entrenadores hayan sido más o menos todos centrocampistas»
Spalletti
"No me hagan hablar de Spalletti. ¿Usted ve la tele? Hay todo un relato en el que ponen en escena a Totti y Spalletti, con el hijo de Castellitto, donde se cuentan de forma ficcionada los acontecimientos relativos a la…
Los entrenadores deben entender que son colaboradores llamados a dirigir la orquesta de los futbolistas, pero no dejan de ser empleados. A veces lo olvidan, ¿está claro el razonamiento?"
EL CENTRO DEPORTIVO ESTARÁ EN QUAGLIANO
"Ha sido complicado el asunto. El año pasado dije: «pongamos la primera piedra porque habíamos encontrado un terreno». Pero en Nápoles las cosas que vas descubriendo con el tiempo se vuelven divertidas, pero también patéticas. Porque encuentras el terreno, luego haces la comprobación registral y no es verdad que el señor tuviera la propiedad, sino que tenía un contrato de alquiler con opción que, sin embargo, había vencido. Ahora por fin estamos ahí.
He contratado a un agrónomo de la selección italiana que venía de Florencia y le he hecho visitar 27 ubicaciones para comprobar la calidad de los terrenos. Si estaban contaminados o no. Luego hay que hablar con los propietarios. No es sencillo. Puesto que todos son terrenos agrícolas, todos están gestionados por colonos que los llevan con contratos de tres, cinco o diez años. Es difícil quitárselos, a menos que en vez de pagar diez euros por metro cuadrado pagues cien. Pero entonces el coste para hacer el centro deportivo se vuelve desproporcionado.
Por fin en Qualiano hemos encontrado 17 hectáreas y media donde pondremos 10 campos de fútbol y 7.500 metros cuadrados para oficinas, vestuarios para el primer equipo y para todas las categorías inferiores».
Acuerdo con Q8, estará en Nápoles Este
«Cuestión estadio: tengo una carta de intenciones firmada hace un mes con Q8, que en el este de Nápoles ha encontrado 38 hectáreas.
Allí he proyectado un estadio de 70.000 localidades y 120 palcos VIP, además de restaurantes y todo lo demás.
Además, habrá un museo interactivo hecho con mi agente de Los Ángeles para hacerte jugar el partido con quien quieras: Maradona, Cavani, Higuaín. Para construirlo, hace falta tiempo además de millones de dólares»
2 millones al año
"La pista de atletismo no, se la dejamos a quien hace pista de atletismo. ¿Ha visto el nuevo estadio del Real Madrid con el terreno que baja? Con la base que sale para poder hacer conciertos sin destruir el terreno de juego. Cada verano que el Ayuntamiento organiza conciertos en el Maradona, yo tengo que rehacer el terreno de juego y este año casi me rompen las tuberías del riego, o sea, quiero decir. Luego convivimos. Me da risa cuando el Ayuntamiento dice que pagamos 900.000 euros al año. Nosotros, entre unas cosas y otras, pagamos dos millones al año y solo lo tenemos para usarlo el día del partido. Luego tenemos que devolvérselo al día siguiente todo limpio"
¿El Ayuntamiento y la Región quieren montar un lío? ¡Que lo hagan!
«El alcalde que quiere hacer el estadio esperando que dentro de un año se convierta en un monumento que ya no se pueda destruir. Eso habría que destruirlo. Uno debería llegar a un acuerdo con las superintendencias. Quieren que la Región invierta 150 millones y 50 el Ayuntamiento. Usted con 200 millones le hace una caricia al estadio. Después de veintidós años jugando en ese estadio, que he definido varias veces como una mierda, quédese tranquilo porque con 200 millones al Maradona le hace una caricia. ¿Quieren divertirse? ¿Quieren montar lío? Que lo hagan. Yo ya se lo he dicho: juego en su campo mientras construyo el estadio, no es que tarde una eternidad, tardo 24 meses. Estadio financiado completamente por mí.»
¿MALAGÒ? QUIEREN POLITIZAR EL FÚTBOL PARA QUITARLE EL PUESTO
«Mirad la odisea que está viviendo Malagò, el único capaz de encarrilar el fútbol italiano, lo ha demostrado a lo largo de su vida. Esto no va bien, tenemos que encontrar de cualquier manera la posibilidad de hacerlo caer porque alguien quiere ocupar su lugar
Esto no está bien. Politizar el fútbol. Yo pido disculpas. Poned el dinero sobre la mesa para apoyar al fútbol, cosa que no hace. Porque el ministro Giorgetti y el ministro Abodi siempre han creado problemas al fútbol italiano (algunos dicen que también al tenis). Siempre. La política siempre ha estado ausente del cine y del deporte. Pero cuando tienen que venir a ver algún partido, se ponen en primera fila para conseguir las entradas y cómo se enfadan si no se las das».
HE GANADO SIN HACER TRAMPAS
«¿La compra del Napoli? Me lancé de cabeza y hoy he ganado dos Scudetti y cinco copas en 22 años, habiendo devuelto la ilusión y siendo el equipo que lleva más años consecutivos en Europa…
Yo también viví Calciopoli, pero yo he ganado y he tenido éxito sin hacer trampas jamás, y eso es fundamental para mí»
¿Ultras? ¿Habéis visto lo que ha pasado en el Inter?
«Por eso estoy contra los ultras? El fútbol debe ser pasión, participación, es altamente educativo para los niños. No puedes tener ultras de raíz mafiosa, de la 'ndrangheta y camorrista mientras los jefes de policía, los prefectos y los ministros del Interior no tomen las riendas de la situación. ¿Habéis visto lo que le pasó al Inter hace un año y medio? Lo habéis visto todos, ¿no?»
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