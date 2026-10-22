De Laurentiis pide 2.000 millones para vender el Napoli: se reanudan los contactos con Rizzetta

Aurelio De Laurentiis y Matt Rizzetta se reunieron ayer por la tarde en el hotel de Bonart de Chiaia, el mismo donde tuvo lugar la cena previa a la Champions con Allegri y el director deportivo Manna, poco antes del partido de la EuroCup entre el Napoli Basket y el equipo turco Tofaş Spor.





El encuentro cara a cara confirma, en cualquier caso, la excelente relación entre las partes y la voluntad de Rizzetta, reiterada una vez más a través de la prensa, de hacerse con el control del club de fútbol Napoli junto con un grupo de inversores italoestadounidenses vinculados a él.