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cm grafica delaurentiis cardinale
Emanuele Tramacere
Traducido por

De Laurentiis: «¿Cardinale? Un propietario financiero, decía cosas sin sentido. Los fondos no han aportado ningún beneficio»

AC Milán
SSC Nápoles
Inter Milán
Roma
Juventus

Premiado por la Asociación de la Prensa Extranjera, el presidente del Napoli y patrón de FilmAuro, Aurelio De Laurentiis, habló sin frenos sobre el futuro del fútbol italiano, cargando con fuerza contra los fondos de inversión que han entrado en la propiedad de muchísimos clubes y, en particular, contra el máximo dirigente y propietario del Milan, Gerry Cardinale. Estas son sus palabras, recogidas por CalcioNapoli24.


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  • Revolucionar el fútbol

    «Soy una persona pasional por naturaleza, si hago algo es porque me divierte. Hay quien juega al golf, quien juega al tenis, yo soy monotemático con mi profesión: eso puede inquietar a mi mujer, pero yo soy así y desde luego no puedo cambiar.

    La cuestión es cuál: cuando vas a la Lega, cualquier tipo de afirmación es empresarial; si quieres hacer empresa, tienes que revolucionar lo que no funciona.

    En Italia, por favor, no debes tocar nada, hay leyes que vienen del siglo XIX, que cuando las lees y ves que han sido modificadas, te cuesta comprenderlas»

    • Anuncios

  • EL ATAQUE A CARDINALE

    «Es difícil cambiar la mentalidad de quien hace el fútbol, usted ha hablado de fondos pero hay empresarios que no están presentes. Yo, con gran humildad, sin saber nada de fútbol, no conocía el entorno y asistí a todas las asambleas de la Liga.

    Invité a Gerry Cardinale a cenar hace tres años, me hizo un discurso al que no objeté, de lo contrario habría tenido que cogerlo y echarlo fuera, me decía cosas que desde mi punto de vista no tenían ni pies ni cabeza: es un propietario que tenía exigencias de financiero y no de verdadero empresario.

    Se me puede acusar de todo, pero he sido un artesano en el cine: elegía las ideas, nunca he producido una película propuesta por otros, solo las nacidas en nuestra oficina. Incluso ahora con Carlo Verdone nos confrontamos, partimos de una idea y luego la desarrollamos juntos, pero ¿quién financia el producto? Yo. ¿Quién lo realiza físicamente? Siempre nosotros. ¿Quién lo comercializa y lo distribuye en Italia y en el extranjero? Nosotros»

  • QUIEN TIENE MENOS AFICIONADOS ENTRE LOS GRANDES DEBE CARGAR CON ELLO

    "Estamos en un momento en el que hay mucho que cambiar, se habla de DAZN: veía un artículo sobre el porcentaje de espectadores inferior de un año a otro, pero gana con las inserciones publicitarias.

    Hay que entenderlo, planteo otro razonamiento: igual que cuando realizo una obra audiovisual la comercializo yo mismo... Quien tiene menos aficionados que los equipos que más tiran, es decir, Juventus, Milan, Inter, Napoli, Roma, que son el motor del fútbol italiano... estos clubes deberían encargarse de la comercialización del fútbol"

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  • No a mucho dinero por las giras

    «Me ofrecieron seis millones de dólares para ir a Australia para un partido y otro en Singapur, ¿y qué hacía, 30 horas de viaje para luego preparar la temporada? Uno tiene que prepararse para los muchos partidos, me parecía una locura.

    No me interesan los millones, he organizado partidos tanto en Trentino como en Abruzzo invitando a equipos y pagándoles, y en pay-per-view mostraba los partidos por una cifra modesta de 10 euros, no costaba nada.

    Hay un concepto empresarial que no todos respetan, Cardinale y los fondos han invertido dinero para hacerlo fructificar para sus inversores: si después de un tiempo no han obtenido una ganancia, entonces, ¿qué beneficio se ha aportado? Ninguno»