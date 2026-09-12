Y hablando de la mano del Real Madrid, los árabes conocían antiguamente el dicho "con mi mano, no con la de Amro", para ilustrar que una persona hace las cosas por sí misma sin esperar a los demás, algo que el conjunto merengue no ha conocido en sus últimos dos partidos.
El equipo blanco se benefició con claridad de los errores en los que incurrió el Rayo Vallecano en el partido de esta noche, pese a sus propios errores evidentes también, que es lo mismo que ocurrió en el partido anterior ante el Inter de Milán en la Liga de Campeones de Europa.
Mourinho también comenzó mal el partido contra el Inter, cuando apostó por Valverde junto a Arnold en el centro del campo, lo que otorgó una gran ventaja al equipo italiano, pero él mismo la perdió por los errores ingenuos de sus jugadores.
El primer gol llegó de un error ingenuo de Aurel Bisseck, defensa del Inter de Milán, que perdió el balón en una zona peligrosa, aprovechando Brahim Díaz la situación para fabricar el primer gol de Kylian Mbappé.
Después, el portero Josep Martínez cometió un error aún más ingenuo, cuando intentó regatear a Federico Valverde, pero perdió el balón ante el jugador del Real Madrid, que se dirigió directo a la red para anunciar el segundo gol.
Es cierto que el Inter marcó un gol en la segunda parte y estuvo cerca del empate, pero fracasó en remontar la derrota en la que él mismo se hundió, exactamente como ocurrió con el Rayo Vallecano.