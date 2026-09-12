El portugués José Mourinho, director técnico del Real Madrid, afrontó el partido con una alineación similar a la de su último encuentro ante el Inter de Milán en la Liga de Campeones de Europa, con dos cambios sustanciales.

Mourinho dio entrada a su jugador marfileño Yan Diomandé en la posición de extremo derecho en detrimento del turco Arda Güler, mientras que el portugués Bernardo Silva participó en lugar de Alexander-Arnold en el centro del campo.

El regreso de Bernardo al centro del campo otorgó al Real Madrid una gran fluidez, ya que fue como la solución mágica para sus compañeros a la hora de sacar el balón desde el primer y el segundo tercio hasta la portería.

Es cierto que la estrella portuguesa no fue autor de un gol ni de una asistencia decisiva de forma directa, pero todos los goles que marcó el conjunto merengue antes de su salida llevaron su sello desde el principio.