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Traducido por

De las "serpientes" a los "Vallecanos": la "mano de Amro" saca al Real Madrid del pozo del Betis

FEATURES
Real Madrid vs Rayo Vallecano
Real Madrid
Rayo Vallecano
Primera División
J. Mourinho
A. Guler
España
Portugal
Turquía

El conjunto merengue volvió a la senda de las victorias en La Liga

El Real Madrid logró recuperarse del golpe que sufrió durante la última jornada de LaLiga, cuando cayó por sorpresa ante el Real Betis, esta vez a costa del Rayo Vallecano.

El Real Madrid venció al Rayo Vallecano por 4-1, en el partido que enfrentó a ambos la noche del sábado en el estadio Santiago Bernabéu, en la quinta jornada de LaLiga.

  • Real Madrid v Real Sociedad - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    El regreso del mago

    El portugués José Mourinho, director técnico del Real Madrid, afrontó el partido con una alineación similar a la de su último encuentro ante el Inter de Milán en la Liga de Campeones de Europa, con dos cambios sustanciales.

    Mourinho dio entrada a su jugador marfileño Yan Diomandé en la posición de extremo derecho en detrimento del turco Arda Güler, mientras que el portugués Bernardo Silva participó en lugar de Alexander-Arnold en el centro del campo.

    El regreso de Bernardo al centro del campo otorgó al Real Madrid una gran fluidez, ya que fue como la solución mágica para sus compañeros a la hora de sacar el balón desde el primer y el segundo tercio hasta la portería.

    Es cierto que la estrella portuguesa no fue autor de un gol ni de una asistencia decisiva de forma directa, pero todos los goles que marcó el conjunto merengue antes de su salida llevaron su sello desde el principio.

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  • El pecado del Rayo Vallecano

    A pesar de ello, apoyarse en la dupla formada por Silva y Federico Valverde en el centro del campo por detrás de Jude Bellingham no fue una buena solución en términos generales, ya que el equipo necesita un jugador con mayor capacidad para cubrir la profundidad del campo (posición de 6), al estilo de Aurélien Tchouameni.

    Sin embargo, el Rayo Vallecano no se dio la oportunidad de aprovechar esa fisura defensiva, pues sus jugadores compitieron por cometer errores ante los delanteros del Real Madrid, hasta que el conjunto blanco logró marcar dos goles en los primeros 17 minutos.

    Los dos goles del Real Madrid llegaron a raíz de errores individuales ingenuos, ya fuera al cometer un penalti en el primer tanto de Kylian Mbappé, o el pase errado que derivó en el segundo gol de Álvaro Carreras.

    Y si el Real Madrid se adelanta por dos goles en los primeros 17 minutos, resulta difícil que cualquier equipo pueda remontarle, algo que el Rayo Vallecano asumió, hasta el punto de que se replegó en defensa para evitar encajar más goles, en lugar de intentar marcar, cosa que no consiguió.

  • Real Madrid v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    El pecado de Mourinho

    Pero al comienzo de la segunda parte, Mourinho sintió que el partido se había terminado, por lo que decidió dar entrada al centrocampista francés Eduardo Camavinga en lugar de Valverde, un cambio tras el cual el Real Madrid perdió el mediocampo por completo.

    Los jugadores del Rayo Vallecano y su entrenador Íñigo Pérez tuvieron el coraje de salir de su campo, y les ayudó a ello el excesivo repliegue del Real Madrid, con pérdidas de balón frecuentes y sin capacidad para salir del segundo tercio del terreno de juego.

    Los visitantes aprovecharon la evidente brecha en la zona interior del Real Madrid y comenzaron a lanzar disparos a la portería del equipo blanco, y de no haber sido por el brillo del portero belga Thibaut Courtois habrían marcado más de un gol.

    El técnico portugués trató de remediar la situación y tapar la brecha en el centro defendiendo con Tchouaméni en lugar de Bernardo Silva, pero sabía que ese cambio significaría perder al último elemento capaz de controlar el balón y prolongar su permanencia entre los pies de los jugadores de su equipo.

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    La solución está en Güler

    Por ello, llegó de inmediato el siguiente cambio, con la entrada de Arda Güler en lugar de Diomande, algo que ayudó a modificar por completo el rumbo del juego.

    Y después de que el partido se inclinara hacia la portería de Courtois, el equilibrio regresó gracias al jugador turco, que devolvió el balón a los pies de los futbolistas del Real Madrid y controló el ritmo del juego de la mejor manera posible.

    Arda Güler desplegó su magia, estuvo cerca de conseguir un penalti, antes de fabricar el cuarto gol que anotó la estrella francesa Kylian Mbappé.

    Se puede decir que Güler fue el jugador que llevó de la mano al Real Madrid hacia terreno seguro, después de haber estado cerca de caer en la trampa en la que cayó ante el Real Betis.

  • De la mano de Amr, no del Madrid

    Y hablando de la mano del Real Madrid, los árabes conocían antiguamente el dicho "con mi mano, no con la de Amro", para ilustrar que una persona hace las cosas por sí misma sin esperar a los demás, algo que el conjunto merengue no ha conocido en sus últimos dos partidos.

    El equipo blanco se benefició con claridad de los errores en los que incurrió el Rayo Vallecano en el partido de esta noche, pese a sus propios errores evidentes también, que es lo mismo que ocurrió en el partido anterior ante el Inter de Milán en la Liga de Campeones de Europa.

    Mourinho también comenzó mal el partido contra el Inter, cuando apostó por Valverde junto a Arnold en el centro del campo, lo que otorgó una gran ventaja al equipo italiano, pero él mismo la perdió por los errores ingenuos de sus jugadores.

    El primer gol llegó de un error ingenuo de Aurel Bisseck, defensa del Inter de Milán, que perdió el balón en una zona peligrosa, aprovechando Brahim Díaz la situación para fabricar el primer gol de Kylian Mbappé.

    Después, el portero Josep Martínez cometió un error aún más ingenuo, cuando intentó regatear a Federico Valverde, pero perdió el balón ante el jugador del Real Madrid, que se dirigió directo a la red para anunciar el segundo gol.

    Es cierto que el Inter marcó un gol en la segunda parte y estuvo cerca del empate, pero fracasó en remontar la derrota en la que él mismo se hundió, exactamente como ocurrió con el Rayo Vallecano.

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