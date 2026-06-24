De las dificultades en Brighton a aspirante a la Bota de Oro del Mundial: cómo Deniz Undav se convirtió en el goleador más letal de Alemania

A pesar de algunas lesiones menores en su primera temporada con el Stuttgart y al inicio de la pasada, Undav regresó a la selección alemana en marzo de este año —tras perderse la fase de clasificación para el Mundial— gracias a su gran rendimiento con su club.

En la temporada 2025-26 marcó 25 goles y dio 14 asistencias con el equipo de Sebastian Hoeness; solo el trío del Bayern Múnich —Harry Kane, Michael Olise y Luis Díaz— superó su cifra de goles. Su aportación devolvió al Stuttgart a la Liga de Campeones y lo llevó a su segunda final consecutiva de la DFB-Pokal.

Cuando volvió a tener la oportunidad de brillar a nivel internacional, no tardó mucho en dejar huella: Undav salió desde el banquillo para marcar el gol de la victoria en el minuto 88 en un partido amistoso contra Ghana. A este le siguieron otros dos goles en la victoria de preparación para el Mundial contra Finlandia, lo que provocó que se pidiera que Undav fuera titular en el primer partido de Alemania en la fase final, contra Curazao.

Sin embargo, Nagelsmann resistió la presión y mantuvo su idea de usarlo como revulsivo, aprovechando el cansancio rival.

Repitió ese argumento antes y después del amistoso con Ghana, aunque con un lenguaje torpe y algo irrespetuoso, por lo que se disculpó con Undav. Ahora, sin embargo, parece casi imposible dejarlo fuera del once, ya que es el delantero alemán en mejor forma.