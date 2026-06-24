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Deniz Undav Germany World Cup 2026 GFXGOAL
Mark Doyle

Traducido por

De las dificultades en Brighton a aspirante a la Bota de Oro del Mundial: cómo Deniz Undav se convirtió en el goleador más letal de Alemania

Analysis
Alemania
D. Undav
World Cup
VfB Stuttgart
Brighton
FEATURES
Ecuador vs Alemania

Aún quedaba más de media hora de partido en Toronto, pero los aficionados alemanes ya habían visto suficiente. Con su equipo 1-0 abajo ante Costa de Marfil y sin poder superar la defensa de los Elefantes, comenzaron a corear el nombre de Deniz Undav. Consideraban que ya era hora de que entrara el “super-suplente” de Alemania, y Julian Nagelsmann lo compartía. En el 60’, en un vibrante partido del Grupo E del Mundial, el técnico lanzó a Undav, Nadiem Amiri y Jamie Leweling. Menos de ocho minutos después, Amiri centró desde la derecha y Undav lo mandó a la red de volea.

Undav volvió a marcar en el descuento para dar los tres puntos a Alemania. Esta vez controló con un magnífico primer toque un pase milimétrico de Félix Nmecha y remató con su habitual precisión. Fue su tercer gol en dos partidos como suplente en el Mundial, así que su nombre volvió a resonar en el estadio tras el pitido final.

No pudo evitar reírse: todo le parecía surrealista. A sus 29 años, este delantero bajito y fuerte, descartado por el Werder Bremen en su juventud, era comparado de pronto con Gerd Müller por Lothar Matthäus. ¿Cómo? Ni él mismo lo sabía.

«No tengo ni idea, la verdad», admitió Undav. «Simplemente estoy en el lugar adecuado en el momento adecuado». Aunque no siempre ha tenido tanta suerte.

  • Brighton & Hove Albion v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    ¿Demasiado pronto?

    Descartado por el Werder Bremen por bajo, Undav trabajó en una fábrica de adolescente y recorrió equipos de la tercera y cuarta división alemana hasta destacar, ya adulto, en Bélgica.

    Su fichaje por el Brighton en 2022, tras marcar 26 goles en 39 partidos con el Union Saint-Gilloise en la Jupiler Pro League, parecía un salto prematuro.

    Su talento era evidente: en el Amex lo consideraban el mejor rematador natural, por encima de Danny Welbeck, Leandro Trossard y Evan Ferguson. Sin embargo, aunque era muy popular en el vestuario, no lograba trasladar a la Premier League el nivel que mostraba en los entrenamientos.

    • Anuncios
  • Brighton & Hove Albion v Liverpool: Emirates FA Cup Fourth RoundGetty Images Sport

    «Cree en Deniz»

    Sí marcó en la victoria de cuartos de final de la FA Cup ante el Grimsby Town el 19 de marzo de 2023, pero fue apenas su tercer gol con el club; y, para muchos, no era casualidad que todos se hubieran anotado contra rivales de divisiones inferiores. Undav parecía rendir uno o dos escalones por encima de su nivel real.

    En su debut como titular ante el Bournemouth, el 4 de febrero de 2023, falló tres ocasiones claras en 15 minutos. Aun así, Roberto De Zerbi confiaba en su talento.

    «Tengo mucha confianza en él», declaró el entonces entrenador del Brighton tras la goleada por 5-0 al Grimsby. «Creo en Deniz. Tiene grandes cualidades y quiero sacarle más partido».

  • Arsenal FC v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    El gran «arrepentimiento» del Brighton

    La confianza de De Zerbi en Undav dio resultados: el delantero marcó cinco goles en los últimos ocho partidos del Brighton, incluido el de la victoria 3-0 sobre el Arsenal en el Emirates. Desde fuera parecía un giro total, y Undav lo vivió igual.

    «Me di cuenta de lo que importa en el fútbol», comentó más tarde sobre sus últimas semanas en el Brighton a las órdenes de De Zerbi. «Hay que trabajar para el equipo, incluso haciendo carreras que a veces puedan parecer innecesarias. Me llevó tres o cuatro meses entenderlo. De repente, me volví mucho más eficaz y valioso para el equipo».

    Por eso sorprendió que se le cediera al Stuttgart la temporada siguiente. La llegada de João Pedro le iba a restar minutos, así que, «con cierto pesar», De Zerbi aceptó su salida.

    «El año pasado, Deniz fue clave para alcanzar nuestros objetivos, pero se merece jugar», reconoció el italiano. Undav aprovechó la ocasión.

  • FBL-GER-BUNDESLIGA-STUTTGART-WOLFSBURGAFP

    Brillando en Stuttgart

    Al final de la temporada 2023-24, el Stuttgart tuvo un récord de cinco jugadores convocados para la Eurocopa con Alemania. Undav, autor de 18 goles y nueve asistencias, fue uno de ellos.

    Formó una gran delantera con Serhou Guirassy, marcó 18 goles y dio nueve asistencias, y ayudó al Stuttgart a volver a la Liga de Campeones tras 14 años al quedar subcampeón de la Bundesliga, su mejor resultado desde 2007.

    Tras la marcha de De Zerbi, su sucesor Fabian Hurzeler intentó que volviera al Brighton, pero Undav prefirió quedarse y fichó de forma definitiva por el Stuttgart en agosto de 2024.

    El traspaso, de 32,6 millones de euros (28 millones de libras/37 millones de dólares), fue récord para el club, pero el director deportivo, Fabian Wohlgemuth, estaba convencido de que sería una inversiónacertada… y así fue.

  • Germany v Ghana - International FriendlyGetty Images Sport

    De vuelta en la selección alemana

    A pesar de algunas lesiones menores en su primera temporada con el Stuttgart y al inicio de la pasada, Undav regresó a la selección alemana en marzo de este año —tras perderse la fase de clasificación para el Mundial— gracias a su gran rendimiento con su club.

    En la temporada 2025-26 marcó 25 goles y dio 14 asistencias con el equipo de Sebastian Hoeness; solo el trío del Bayern Múnich —Harry Kane, Michael Olise y Luis Díaz— superó su cifra de goles. Su aportación devolvió al Stuttgart a la Liga de Campeones y lo llevó a su segunda final consecutiva de la DFB-Pokal.

    Cuando volvió a tener la oportunidad de brillar a nivel internacional, no tardó mucho en dejar huella: Undav salió desde el banquillo para marcar el gol de la victoria en el minuto 88 en un partido amistoso contra Ghana. A este le siguieron otros dos goles en la victoria de preparación para el Mundial contra Finlandia, lo que provocó que se pidiera que Undav fuera titular en el primer partido de Alemania en la fase final, contra Curazao.

    Sin embargo, Nagelsmann resistió la presión y mantuvo su idea de usarlo como revulsivo, aprovechando el cansancio rival.

    Repitió ese argumento antes y después del amistoso con Ghana, aunque con un lenguaje torpe y algo irrespetuoso, por lo que se disculpó con Undav. Ahora, sin embargo, parece casi imposible dejarlo fuera del once, ya que es el delantero alemán en mejor forma.

  • Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ¿Debería ser titular el «super-suplente» de Alemania?

    Undav lleva tres goles en el Mundial —nueve en 11 partidos internacionales— y ya suma dos asistencias pese a jugar solo 56 minutos. Su instinto goleador y su capacidad para conectar con los creativos lo convierten en el referente que necesita Alemania.

    Por ello, Nagelsmann duda si alinearlo de titular el jueves ante Ecuador o mantenerlo como revulsivo.

    «Analizaremos ambas opciones con Deniz», admitió el seleccionador alemán. «Podríamos pensar: “¿Por qué cortar su racha?” Ha ingresado desde el banco en dos partidos y ha marcado en los dos. Pero también podemos decir: “Ha brillado, puede iniciar de titular”».

    Para Nagelsmann no es un mal dilema; para Undav, una situación surrealista. Hace tres años no acertaba ni a la puerta de un granero con el Brighton en la Premier. Ahora no para de marcar con Alemania en el Mundial.

    «Lo estoy disfrutando», admitió el inesperado candidato a la Bota de Oro. «Simplemente lo estoy asimilando todo». Ha sido un viaje del que se siente, con razón, orgulloso.

    «He superado muchos obstáculos y eso me ha hecho crecer», dijo a DW. Un nombre que, en 2026, resonará en todos los aficionados alemanes.

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