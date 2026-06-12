El FC Barcelona ha fichado al joven delantero egipcio Hamza Abdelkarim, una de las mayores promesas africanas, tras unas negociaciones complejas.
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De las condiciones del Al-Ahly a la decisión de Flick... Los entresijos del fichaje de Hamza Abdelkarim
El personaje de Hamza
El diario español «Sport» ha revelado los detalles de este fichaje. Hace unos días, Hamza Abdelkarim celebró su graduación de forma poco habitual: mientras sus compañeros recibían sus títulos rodeados de familiares y amigos, el delantero egipcio tuvo que enviar un vídeo con el birrete desde la concentración de su selección, con la que disputaba el Mundial con solo 18 años. Así cumplía el sueño de su infancia: ser jugador del Barcelona.
Esta imagen resume a Hamza, al que muchos en Egipto llaman «el Haaland egipcio»: un joven sensato, de familia organizada, educado en un colegio internacional y con un inglés fluido.
Quienes lo conocen afirman que no es impulsivo ni problemático, sino tranquilo, reservado y familiar, ajeno a las multitudes. Ahora reside en La Masía, en Sant Joan Despí, donde perfecciona su español con los profesores del club para adaptarse a su nueva vida a miles de kilómetros de casa.
Los detalles del fichaje se gestaron en octubre de 2025, cuando el Barcelona aceleró los trámites para contratar al delantero durante el Mundial Sub-20, torneo en el que ya seguían de cerca su evolución. pero el torneo convenció a los responsables deportivos, especialmente a João Amaral, jefe de ojeadores del club, quien quedó impresionado por sus cualidades y lideró las negociaciones.
Tras el torneo iniciaron las conversaciones con su agente, cercano a la directiva azulgrana. Aunque el interés era serio, el proceso no fue fácil: con solo 17 años, Hamza ya integraba el primer equipo del Al Ahly, el club más grande de Egipto y uno de los más poderosos de África, distinguido como «Club del Siglo Africano» en 2000 por la CAF.
El Al Ahly, con una masa social de 60 millones de aficionados, lo consideraba una joya de su proyecto y no quería dejarlo marchar.
- AFP
Fuerte competencia por el acuerdo
El Barcelona no era el único club interesado en el joven delantero: el Sporting de Lisboa y el Bolonia también lo seguían. Sin embargo, el proyecto deportivo del club catalán marcó la diferencia. João Amaral impulsó la operación, con la ayuda de Deco, quien habló directamente con el jugador.
Esas charlas resultaron decisivas, pues Hamza ya jugaba en el primer equipo del Al-Ahly y tenía una posición privilegiada para su edad; por eso, el Barça no podía limitarse a presentar una oferta económica, sino convencerlo con el proyecto deportivo, aunque el chico ansiaba cumplir su sueño.
Amaral y Andrés Manzano le explicaron con total transparencia que primero integraría la cantera y seguiría un proceso gradual. pero le dejaron claro que, si demostraba nivel y personalidad, el salto al primer equipo era posible, como ya habían hecho Ferran, Gavi, Casado y Lamine Yamal.
Esa franqueza resultó decisiva. Quienes lo conocen aseguran que desde niño hablaba de jugar en el Barça; no era una frase hecha, sino un sueño que de pronto se hizo realidad.
Negociaciones agotadoras
Las negociaciones con el Al-Ahly fueron complejas: el club egipcio valoró todas las opciones y se mostró firme en proteger a uno de sus jóvenes talentos. El acuerdo llegó a parecer imposible.
La buena relación entre los clubes, la labor del agente de Abdelkarim y la gestión del Barcelona permitieron acercar posturas tras dos meses de conversaciones. Quedaba, no obstante, un último paso antes de cerrar el traspaso.
La directiva del Al-Ahly exigió garantizar el futuro del jugador en el club antes de permitir su salida y puso la renovación de su contrato como condición fundamental para aceptar su cesión. En ese momento, a Hamza le quedaban 18 meses de contrato y, sin una prórroga, este habría vencido en junio de 2027 en una situación más favorable que le permitía decidir libremente su destino. Pese a ello, y para asegurar su compromiso con la oportunidad, el jugador aceptó la condición y renovó su contrato con los Diablos Rojos, en una operación en la que João Amaral fue clave.
La llamada definitiva le llegó tras dos meses de incertidumbre. Quienes lo rodean recuerdan su carga emocional, las dudas y la tensión por el desenlace de las conversaciones. por lo que, cuando Christian Emile le confirmó el fichaje por el Barcelona, no pudo contener la emoción.
Los meses siguientes confirmaron la apuesta: pese a una lesión, Hamza dejó excelente impresión en el Barcelona, que le informó oficialmente de que el entrenador Hans Flick quería contar con él en la pretemporada del primer equipo.
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Un comienzo complicado
Tras firmar por el Barça, el jugador regresó a Egipto dos semanas para gestionar su permiso de trabajo, que se retrasó. Pese a ello, logró cumplir su sueño de triunfar en el club.
El 20 de mayo, mientras su equipo se concentraba para la final de la Liga de Campeones Juvenil, recibió la confirmación definitiva. su reacción fue inmediata y emotiva: llamó a su familia para compartir la noticia, la primera gran recompensa a un año de sacrificios.
Su progresión llamó la atención en Egipto: la exposición mediática que le brindó el Barcelona, sumada a su talento, le abrieron las puertas de la selección absoluta de Egipto, donde Mohamed Salah le recibió con entusiasmo desde el primer día y, como muestra de confianza, le entregó el dorsal número 9, reservado a los delanteros más destacados.
En ese tiempo conoció a su referente, el brasileño Rafinha, intercambiaron camisetas y el extremo le felicitó por su fichaje. Hamza lo recordó con gratitud. Antes de viajar al Mundial, firmó con Nike, que lo nombró embajador, prueba de su proyección internacional a tan solo 18 años.
Su progresión no es casual: Egipto busca desde hace años un sucesor de Mohamed Salah, y Hamza es hoy una de sus mayores esperanzas.
Su padre, Mohamed Abdelkarim, exjugador de voleibol del Al Ahly, sigue de cerca esta aventura casi sin precedentes, pues su hijo es uno de los primeros en dar el salto directo de la liga egipcia al Barça.
Tras superar los obstáculos de su fichaje, se prepara con serenidad y convicción para el mayor reto de su carrera.