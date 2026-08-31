Tras la segunda de aquellas derrotas, ante Chile en la tanda de penaltis, Messi se retiró brevemente, destrozado. Y dijo: "La selección se terminó para mí". Pero en realidad no se terminó entonces, ya que Messi regresó, y la historia fue cambiando poco a poco.
Bajo la dirección de Lionel Scaloni, Argentina construyó un equipo en torno a su capitán sin volverse totalmente dependiente de él, rodeando al veterano dueño de la camiseta número 10 de energía, empuje y compromiso colectivo, factores que permitieron que su genialidad floreciera.
El punto de inflexión llegó en la Copa América 2021, cuando Argentina venció a Brasil en el estadio de Maracaná, para darle a Messi su primer gran título internacional con la selección absoluta.
El informe continuó: "Después llegó el Mundial 18 meses más tarde. Messi estuvo espectacular en Qatar, aportó goles, asistencias decisivas y momentos de inspiración, mientras Argentina se recuperaba de una derrota impactante en su partido inaugural ante Arabia Saudí para alcanzar la final. Marcó dos goles ante Francia, antes de anotar en la tanda de penaltis, para levantar por fin la copa que se había convertido en la pieza que faltaba en su argumento para colocarse junto a los más grandes futbolistas de la historia, o por encima de ellos. Y para Argentina, esta consagración completó también la transformación de Messi".
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