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¡De la sub-21 a Inglaterra! El Rico Lewis del Manchester City pone fin a su exilio de dos años con Inglaterra después de que Thomas Tuchel lo reclutara como recambio
Tuchel recurre a la versátil estrella del City
Tuchel ha reforzado oficialmente sus opciones defensivas al ascender al joven Lewis, del Manchester City, a la selección absoluta de Inglaterra. La decisión llega antes del partido internacional del martes contra la República Checa, con Lewis subiendo desde la sub-21 para aportar una cobertura muy necesaria.
La convocatoria es una respuesta directa a una preocupación por el estado físico dentro de la plantilla que afecta a otro talento del City. En un principio, Tuchel y el cuerpo técnico de Inglaterra habían optado por no incorporar a un sustituto para O'Reilly antes de la goleada por 7-0 a Croacia del sábado. Sin embargo, las exigencias tácticas del próximo encuentro ante la República Checa provocaron un cambio de opinión. Lewis se incorpora ahora a la concentración de la absoluta con el impulso de haber ayudado a la sub-21 a asegurar su plaza para la Eurocopa de 2027 durante el actual parón.
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Fin de una larga espera para Lewis
Para Lewis, esta inclusión representa el final de un largo paréntesis lejos de la selección absoluta. Aunque ya es un rostro habitual en St George's Park y suma cinco internacionalidades con la absoluta, no juega con Inglaterra desde noviembre de 2024. Su última aparición llegó en una convincente victoria por 3-0 sobre Grecia, donde demostró su polivalencia al actuar como lateral izquierdo, una actuación que sigue siendo su contribución más reciente al combinado absoluto antes de la llegada de Tuchel.
A nivel de clubes, Lewis apenas ha tenido oportunidades esta temporada, ya que solo ha disputado tres partidos con el Manchester City hasta ahora. Sus únicos 90 minutos completos llegaron en el partido de la Carabao Cup ante el Norwich City, mientras que en la Premier League su participación se limitó a 57 minutos contra el Bournemouth en la jornada inaugural. Sus minutos restantes llegaron en la Community Shield, donde jugó 30 minutos ante el Arsenal.
O'Reilly regresa a Mánchester
La vacante en la convocatoria se produjo por la desafortunada baja de O'Reilly, que se vio obligado a retirarse antes de la reciente goleada por 7-0 a Croacia. Aunque Tuchel había prometido previamente «probarlo todo» para que el jugador estuviera en condiciones para ese partido, el cuerpo médico determinó finalmente que no podía participar. La lesión, descrita como un golpe, ha obligado a su regreso al Manchester City para someterse a más pruebas y asegurarse de que el problema no derive en una baja de larga duración.
La participación internacional de O'Reilly durante el presente parón se limitó a la derrota de Inglaterra por 3-2 ante España. A pesar de ese revés, el joven centrocampista ha sido una figura destacada del Manchester City esta temporada, con seis apariciones en todas las competiciones, y ha ayudado al equipo de Enzo Maresca a mantener un pleno de victorias en lo más alto de la tabla de la Premier League, con un máximo de 15 puntos.
- AFP
La clasificación de Inglaterra en la Nations League y su forma reciente
Inglaterra ocupa actualmente la segunda posición de su grupo de la UEFA Nations League con seis puntos, por detrás de España, líder con un pleno de nueve puntos. El combinado inglés se mantiene por delante de la Croacia, tercera con tres puntos, y de la República Checa, colista y todavía sin puntuar. El equipo de Tuchel logró anteriormente una victoria por 2-0 sobre la República Checa en el partido de ida, disputado en Praga el 29 de septiembre, gracias a los goles de Anthony Gordon y Harry Kane.
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