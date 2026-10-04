Tuchel ha reforzado oficialmente sus opciones defensivas al ascender al joven Lewis, del Manchester City, a la selección absoluta de Inglaterra. La decisión llega antes del partido internacional del martes contra la República Checa, con Lewis subiendo desde la sub-21 para aportar una cobertura muy necesaria.

La convocatoria es una respuesta directa a una preocupación por el estado físico dentro de la plantilla que afecta a otro talento del City. En un principio, Tuchel y el cuerpo técnico de Inglaterra habían optado por no incorporar a un sustituto para O'Reilly antes de la goleada por 7-0 a Croacia del sábado. Sin embargo, las exigencias tácticas del próximo encuentro ante la República Checa provocaron un cambio de opinión. Lewis se incorpora ahora a la concentración de la absoluta con el impulso de haber ayudado a la sub-21 a asegurar su plaza para la Eurocopa de 2027 durante el actual parón.







