De la salud mental y la inclusión a la responsabilidad social: Greta Bodino cuenta en GOAL una Juventus ambiciosa también fuera del campo

«Hay muchos. Para nosotros todo empieza en los procesos de contratación, donde siempre intentamos ser transparentes y justos. Quien nos sigue habrá visto que cada vez más a menudo los puestos se publican externamente, y eso es algo que nos enorgullece mucho», explica Greta Bodino.

«Cuando una persona es seleccionada, el inicio de todo es nuestro programa de onboarding. Es un programa detallado, que contempla el recorrido de las primeras semanas de cada persona que pasa a formar parte de la Juventus: reuniones, instalaciones que conocer, personas con las que interactuará y todo lo necesario para entender a dónde ha llegado. Otro tema del que estamos muy orgullosos es el Talent Management Program, dedicado a los talentos que tenemos en la empresa. Se seleccionan aproximadamente cada dos años y siguen un programa específico, con evaluaciones sobre las cualidades y las áreas de mejora, procesos de coaching y programas formativos elegidos por las propias personas. No es la empresa la que impone el recorrido: cada talento decide en qué área quiere formarse. El programa se cierra después con un proceso de mentoring, y también en este caso es el talento quien elige con quién hacerlo», añade.

«Después hemos puesto en marcha programas de formación sobre inteligencia artificial para todas las personas. La idea es que la IA pueda contribuir al bienestar, en la medida de lo posible, liberando tiempo y espacio de actividades en las que puede echarnos una mano. También hacemos programas que llamamos Health Talks, con el apoyo de nuestra área médica, dedicados por ejemplo a la salud de las mujeres, la piel, la nutrición y el sueño. Antes hemos hablado de Team Strength. Luego está el aprendizaje de idiomas, accesible para todas las personas a través de una plataforma online: cada uno puede elegir qué idioma estudiar, cuándo y cómo seguir el programa. Por último, está el programa deportivo en la pausa del almuerzo: yoga, pilates, functional training, además del gimnasio».