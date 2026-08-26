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De la salud mental y la inclusión a la responsabilidad social: Greta Bodino cuenta en GOAL una Juventus ambiciosa también fuera del campo

Juventus
Serie A

La Chief People, Culture & ESG Officer de la Juventus se sincera con GOAL, hablando de proyectos menos visibles que los del terreno de juego, pero al mismo tiempo muy ambiciosos.

Greta Bodino, Chief People, Culture & ESG Officer de la Juventus, es un volcán de ideas.

Ideas que con los años se han convertido en proyectos de éxito, capaces de llevar a la Juventus a actuar como pionera en temas como el bienestar, la salud mental, la inclusión y la responsabilidad social.

Desde la estrategia People First hasta Stories of Strength, pasando por el Positive Impact Hub. Con ella hemos hablado de una Juventus menos visible que la del campo, pero igual de ambiciosa.

  • Partimos del concepto de People First, dos palabras muy queridas por el club.

    "People First es un pilar de nuestra estrategia ESG, es decir, Environmental, Social and Governance. En particular, si ponemos el foco en la 'S', es decir, en la parte social, People First es la política que rige todo lo que hacemos, pensamos, queremos e implementamos desde el punto de vista social para nuestra gente. Cuando hace tres temporadas me pidieron asumir también bajo mi responsabilidad la parte ESG, acogí la propuesta con mucho gusto", explicó Greta Bodino.

    "Hemos conseguido unir el alma de los recursos humanos, es decir, el cuidado de las personas, de su bienestar y de su well-being, con un alma más ESG, dedicada tanto a nuestra gente como a los valores y comportamientos que promovemos hacia el exterior. Unir estas dos almas para nosotros ha sido muy bonito y fundamental. Me apasiona este tema, también porque People First significa usar el impulso, la voluntad y la energía de nuestros empleados para un relato que no es solo interno, sino también externo. Esto hace que todo sea un poco más verdadero".

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  • Me detendría en Stories of Strength. Sobre todo viendo la historia de Pietro, creo que es imposible no emocionarse. Se entiende cómo la Juventus, para muchas personas en el mundo, representa un punto de referencia en la vida. ¿Cómo nació esta idea?

    "Cuando lo pienso todavía se me pone la piel de gallina. Fue un acontecimiento, quizá una de las cosas más bonitas que hemos hecho desde que estoy aquí. Me alegra que también para ti haya sido algo especial. Stories of Strength nació en 2023. El concepto central es derribar el estigma ligado a la salud mental, que en el deporte y en el fútbol en particular, por desgracia, todavía existe. Es un camino que nació en la primera temporada con un pódcast, realizado con nuestros atletas, nuestras atletas y los miembros del staff. Después se ha desarrollado con los años y este año culminó con el relato de los tres aficionados. En paralelo también desarrollamos un programa ligado al bienestar mental de nuestra gente, que hemos vuelto a proponer internamente".

  • Vinculándome al documental, ¿qué significa Team Strength?

    "Team Strength remite a los conceptos de empoderamiento y fortaleza mental. El objetivo es ofrecer a las personas nuevas herramientas para ocuparse de su propia salud mental, de sí mismas y de su bienestar".

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  • ¿Cuánto orgullo hay por el Sustainable Game Award recibido en Londres? ¿Cuál fue la estrategia?

    «El premio está en mi despacho y hay mucho orgullo, no tanto por el reconocimiento en sí, aunque hemos sido premiados a nivel internacional, sino por lo que representa», afirmó.

    «Fuimos elegidos sin que lo hubiéramos pedido nosotros y fuimos premiados sin presentar candidaturas particulares. Fueron ellos quienes nos eligieron. También había otros clubes y organizaciones importantes, como Manchester City, Barcelona y otras realidades. El orgullo es grande porque el premio representa el camino que llevamos recorriendo desde hace muchos años: un camino que une el alma interna, el impulso muy fuerte que llega de nuestra gente, con los recorridos externos que ofrecemos a nuestros aficionados y con todo lo que intentamos programar y realizar».

  • Pasemos al tema del Positive Impact Hub.

    «Positive Impact Hub es un comité de voluntarios, compuesto por empleados que, de forma voluntaria, quieren participar en iniciativas de responsabilidad social de la empresa. Lo importante es que no somos yo, mi equipo o la empresa quienes los guiamos. Son ellos quienes se han reunido en este comité y llevan adelante iniciativas en las que quizá nosotros no habríamos pensado. Es una de las muchas herramientas que tenemos, pero no nace de una dirección impuesta por la empresa: nace de las personas de la empresa, que han elegido participar de forma voluntaria».

  • ¿Cuáles son las vías de desarrollo de la empresa en términos de implicación y bienestar?

    «Hay muchos. Para nosotros todo empieza en los procesos de contratación, donde siempre intentamos ser transparentes y justos. Quien nos sigue habrá visto que cada vez más a menudo los puestos se publican externamente, y eso es algo que nos enorgullece mucho», explica Greta Bodino.

    «Cuando una persona es seleccionada, el inicio de todo es nuestro programa de onboarding. Es un programa detallado, que contempla el recorrido de las primeras semanas de cada persona que pasa a formar parte de la Juventus: reuniones, instalaciones que conocer, personas con las que interactuará y todo lo necesario para entender a dónde ha llegado. Otro tema del que estamos muy orgullosos es el Talent Management Program, dedicado a los talentos que tenemos en la empresa. Se seleccionan aproximadamente cada dos años y siguen un programa específico, con evaluaciones sobre las cualidades y las áreas de mejora, procesos de coaching y programas formativos elegidos por las propias personas. No es la empresa la que impone el recorrido: cada talento decide en qué área quiere formarse. El programa se cierra después con un proceso de mentoring, y también en este caso es el talento quien elige con quién hacerlo», añade.

    «Después hemos puesto en marcha programas de formación sobre inteligencia artificial para todas las personas. La idea es que la IA pueda contribuir al bienestar, en la medida de lo posible, liberando tiempo y espacio de actividades en las que puede echarnos una mano. También hacemos programas que llamamos Health Talks, con el apoyo de nuestra área médica, dedicados por ejemplo a la salud de las mujeres, la piel, la nutrición y el sueño. Antes hemos hablado de Team Strength. Luego está el aprendizaje de idiomas, accesible para todas las personas a través de una plataforma online: cada uno puede elegir qué idioma estudiar, cuándo y cómo seguir el programa. Por último, está el programa deportivo en la pausa del almuerzo: yoga, pilates, functional training, además del gimnasio».

  • Todos sabemos cuánto le importa la cantera, no solo a nivel de campo. ¿Cuáles son los proyectos relacionados con este tema?

    «Nos importa muchísimo. Diría que es nuestra alma, tanto para la cantera femenina como para la masculina. Este año hemos retomado algunos encuentros dentro del programa J-Studium, una espléndida iniciativa lanzada hace algunos años por nuestros predecesores y por quienes dirigían antes la cantera. Entre otros, tuvimos a Federica Brignone, que vino a impartir una charla, y todavía hoy recuerdo aquel momento con enorme placer. Un segundo camino que llevamos adelante con la cantera está ligado a las discriminaciones de género. El pasado mayo también estuvo Gino Cecchettin, de la Fondazione Cecchettin, que realizó dos encuentros con todo el personal de nuestras canteras. Fue verdaderamente conmovedor».

  • ¿Y la app Kyan que habéis lanzado, en cambio?

    «La app Kyan se integra con continuidad en nuestro recorrido Team Strength, es decir, en el recorrido vinculado a la salud mental de nuestros empleados. La lanzamos con motivo del evento del documental sobre los tres aficionados. Es una app que descubrí hace poco más de un año en un evento sobre corporate well-being en Zúrich. Permite, ante todo, que las personas hagan un assessment, es decir, entender cómo están respecto a algunas áreas principales: trabajo, estrés, sueño y otros aspectos del bienestar. Sobre la base de este assessment, la app propone sugerencias, píldoras formativas y nuevos test diarios. Una cosa que nos gusta mucho es la posibilidad de reservar sesiones one-to-one con psicólogos o coaches. Así, cada persona que trabaja en la Juventus tiene la posibilidad de seguir un proceso psicológico individual. Es algo que ya se ofrecía a nuestros atletas y a nuestras atletas, pero hasta hoy todavía no se había ofrecido a nuestros empleados. Ahora sí».

  • Momento spoiler: ¿hay algo que pueda adelantarnos sobre los proyectos futuros?

    «En detalle, no. Pero puedo decir que es muy bonito tener a alguien como tú y como tu equipo (referencia a BN y a GOAL, ndr) que también se interesa por lo que hacemos por nuestra gente. Yo siempre digo que tengo el trabajo más bonito del mundo y quiero seguir sacando adelante todo lo que la gente nos pide. Creo que para hacer bien este trabajo hay que saber escuchar ante todo. Es lo que hemos intentado hacer en estos años. En esta charla hemos contado muchas cosas, pero no son más que el resultado de la escucha, de la fuerza y de la voluntad de sacar adelante estas iniciativas. Creemos mucho en ello y continuaremos», afirmó Greta Bodino.

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