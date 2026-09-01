Lionel Messi anunció el lunes su retirada de la selección de Argentina, a través de una publicación en su cuenta de Instagram que incluía la imagen de una página escrita a mano en su cuaderno de notas.

Messi reveló que tomó la decisión de retirarse apenas dos días después de la derrota de Argentina ante España por 0-1 en la final del Mundial 2026, aunque el fallecimiento de su padre, Jorge Messi, el 8 de agosto, reafirmó su decisión.

Messi cierra ahora un capítulo con la selección de Argentina tras más de 20 años.

Desde su debut internacional en 2005, Messi brindó a los aficionados innumerables motivos para celebrar, momentos ininterrumpidos de alegría y títulos que marcarán su legado para siempre.

La leyenda argentina condujo a la selección a la conquista del Mundial, a dos títulos de la Copa América, a la medalla de oro olímpica y al título de la Finalissima, para convertirse en uno de los jugadores más ligados a la historia y al escudo de la selección.

Mientras los corazones de los aficionados argentinos de todo el mundo se rompen hoy, la cadena "ESPN" repasa los momentos más destacados de Messi que mantendrán su nombre inmortal en los anales de la historia de la selección para siempre.