De la nada: ¡nadie espera estos dos nombres en la selección alemana! ¿Cuál será la sorpresa de Julian Nagelsmann para el Mundial 2026?

A sus 32 años, Matthias Ginter vive una segunda juventud. Fiel a su estilo, el central firma una temporada excepcional y ha sido clave para que el SC Friburgo llegue a la final de la Europa League y pueda volver a disputar una competición internacional.

Lothar Matthäus, el futbolista con más partidos internacionales de la historia, y la exestrella Max Kruse han respaldado su convocatoria. Incluso su compañero Igor Matanovic afirmó: «Si fuera seleccionador, lo llevaría; el éxito del equipo habla por sí solo y él merece gran parte del mérito».

El central admite que rechazó una llamada de Nagelsmann antes de los partidos de marzo. ¿Cambiará la decisión en verano? «Por lo que he oído, aún no es definitivo. Ya veremos», concluye Ginter.

Campeón del mundo en 2014, aunque sin jugar un solo minuto, Ginter se habría ganado la llamada tras quizá su mejor temporada. Sin embargo, Nagelsmann nunca lo ha convocado en sus dos años y medio al frente; su último partido con Alemania, el 51, fue en junio de 2023, con Hansi Flick.

Aun así, sus opciones de ir al Mundial son escasas. Los titulares Jonathan Tah y Nico Schlotterbeck, más los suplentes Antonio Rüdiger y Waldemar Anton, ya ocuparían cuatro de las cinco plazas de central. La quinta, para la que en marzo se llamó a Malick Thiaw, podría ser la única disponible. A favor de Thiaw, de 24 años y jugador del Newcastle United, pesan sus tres convocatorias previas con Nagelsmann y su mayor margen de crecimiento, por lo que podría viajar a Estados Unidos para ganar experiencia de cara al futuro.

Solo tendría opciones si Nagelsmann lo considera como recambio de Joshua Kimmich en el lateral derecho, puesto que Ginter ya ha ocupado en la selección.