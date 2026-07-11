La mayor ganancia para los Faraones fue el surgimiento de jóvenes jugadores para quienes el torneo marcó un punto de inflexión en su carrera.
Mustafa Shubair acaparó la atención como la estrella de Egipto en la mayoría de los partidos, gracias a su gran rendimiento y a detener dos penaltis ante Irán y Argentina, lo que confirma que Egipto cuenta con un portero capaz de liderar a la selección durante años.
Hamza Abdelkarim, por su parte, atrajo la atención del Barcelona, que le dará una oportunidad con el primer equipo en la pretemporada.
Haitham Hassan, con buenos partidos ante Australia y Argentina, podría fichar por un club europeo este verano.