Enzo Maresca, director técnico del Manchester City, había dado a entender que concederá más oportunidades de juego a Ayyoub Bouaddi durante el próximo periodo, después de que el jugador llamara la atención con su actuación ante el Paris Saint-Germain, cuando ingresó como suplente al inicio de la segunda mitad en lugar de Rayan Cherki.
Maresca dijo sobre el centrocampista marroquí, según recogió el sitio Manchester Evening News: "Ayyoub es un jugador magnífico, antes que nada. Y lo bueno de él es que, cuando está dentro del campo, ayuda también a que los jugadores que lo rodean mejoren, y esa es la característica de los grandes jugadores. Los jugadores que se mueven a su alrededor se vuelven mejores, y esa es la impresión que tengo de Ayyoub; siento que todos los jugadores que están cerca de él rinden a mejor nivel con su presencia. Hay futbolistas que pueden mostrarse mejor cuando juegan al lado de ciertos elementos".
La contratación de Bouaddi se produjo dentro de un plan a largo plazo para compensar la salida de Rodri durante el verano, aunque su aparición frente al Paris Saint-Germain podría reforzar sus posibilidades de obtener un papel más relevante dentro del equipo.
El jugador marroquí, de 19 años, se había incorporado al Manchester City procedente del Lille francés el verano pasado, a cambio de 85 millones de libras esterlinas, pero solo ha podido ser titular en dos partidos desde su traspaso, ante la apuesta de Maresca por Elliot Anderson y Fernández en la mayoría de los encuentros de la temporada.
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