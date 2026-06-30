Goal.com
En directo

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
FBL-WC-2026-MATCH10-GER-CUWAFP
Karim Malim

Traducido por

De la humillación al sueño... ¿Será Klopp el salvavidas del fútbol alemán?

FEATURES
J. Klopp
J. Nagelsmann
Alemania vs Paraguay
Alemania
Paraguay
World Cup
Alemania
Paraguay
EE. UU.

La selección alemana espera un milagro

La eliminación de Alemania en el Mundial 2026 fue un golpe duro para una de las escuelas de fútbol más grandes de la historia.

La eliminación en octavos ante Paraguay, tras perder la tanda de penaltis, marcó el fin prematuro de la «Mannschaft», Además, fue la primera vez que Alemania perdió en penaltis en un Mundial, lo que desató críticas y dudas sobre el futuro del cuerpo técnico liderado por Julian Nagelsmann.

Con la ilusión desvanecida y la indignación de la afición en aumento, Jürgen Klopp, destacado comentarista del torneo, se perfiló como el candidato capaz de devolver el espíritu al equipo.

Klopp acaparó la atención con su carisma y cercanía a la afición, mientras Nagelsmann parecía incapaz de contener la crisis dentro y fuera del campo.

Nagelsmann, sin embargo, rechazó dimitir tras la eliminación y afirmó: «no es de los que huyen ante la primera crisis».

Sin embargo, la afición ya no confía en el técnico de 38 años para liderar la reconstrucción, tras una racha de resultados decepcionantes desde su llegada.

Las críticas no se limitaron a los resultados, sino que también apuntaron a su trato con los medios, donde en más de una ocasión pareció irascible y tajante, incapaz de calmar a la indignada opinión deportiva, lo que aumentó la presión sobre él.

  • Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Klopp... el rostro que da esperanza a la afición

    Por el contrario, Klopp mostró otra cara. El exentrenador del Liverpool y del Borussia Dortmund logró, Desde fuera del campo se ganó la simpatía de la afición alemana con sus análisis técnicos, humor y carisma, según la BBC.

    Para muchos aficionados, cambiar de seleccionador es la solución más realista: no se puede renovar de la noche a la mañana una plantilla de más de veinte jugadores, pero un nuevo técnico podría dar un impulso y recuperar la confianza de equipo y afición.

    Tras la eliminación del Mundial, la afición alemana sintió que la selección había perdido gran parte de su prestigio. Desde el título de 2014, Alemania no ha podido imponerse entre los grandes del fútbol.

    Se despidió de los Mundiales de 2018 y 2022 en la fase de grupos y ahora cayó en el primer partido de eliminación, lo que confirma que la crisis va más allá de un simple tropiezo.

    Aunque la Bundesliga goza de buena salud y sus estadios se llenan cada jornada, la selección no refleja ese nivel.

    Ya no hay tanta abundancia de estrellas decisivas, aunque brillan Florian Wirtz, Jamal Musiala y la promesa Linart Karl, del Bayern de Múnich.

    • Anuncios
  • Germany v Paraguay: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ¿Volverá Alemania a la revolución de las reformas?

    La Federación Alemana de Fútbol ya vivió una crisis similar. Tras la eliminación del Mundial 1998 y el fracaso en la Euro 2000, lanzó un plan integral para renovar la formación de jugadores y entrenadores, base de la generación campeona del Mundial 2014.

    Ahora se plantea un reto similar: ¿osará impulsar otra revolución que devuelva al equipo a la élite?

    Los cambios estructurales tardan años en dar frutos, pero el relevo del cuerpo técnico puede ser inmediato, por lo que el futuro de Nagelsmann domina el debate en la Federación.

    Muchos lo culpan del último fracaso: decidió devolver la titularidad al veterano portero Manuel Neuer a pesar de su edad y de su bajo rendimiento en algunos partidos.

    También alineó a Joshua Kimmich como lateral derecho en lugar de centrocampista, decisión que generó polémica. Además, confió en veteranos como Leroy Sané y Leon Goretzka cuando la afición pedía más minutos para la nueva generación.

    Aunque su contrato llega hasta la Euro 2028, la Federación podría rescindirlo —aun con el alto coste— si concluye que el proyecto actual no tiene salida.

  • FBL-WC-2026-MATCH74-GER-PARAFP

    Kimi se defiende... pero reconoce su fracaso

    A pesar de la indignación popular, el capitán Joshua Kimmich defendió a su entrenador. El jugador del Bayern de Múnich asumió la responsabilidad por la eliminación y admitió que la selección decepcionó a los aficionados alemanes.

    Reconoció que el país esperaba un logro que llenara de orgullo, pero el equipo no lo logró.

    Aun así, muchos creen que la culpa final es del seleccionador, pues él tomó las decisiones técnicas y tácticas.

    Los diarios alemanes, como «Bild», hablaron de «una nueva pesadilla» y de una de las noches más amargas del fútbol alemán.

    Mats Hummels, columnista del diario, afirmó que lo ocurrido no puede quedar sin consecuencias y pidió medidas contundentes tanto al entrenador como a la Federación Alemana.

    «Die Welt» habló de «catástrofe» para Nagelsmann y sus jugadores, y «Der Spiegel» lo culpó directamente, comparándolo con quien tapa agujeros en un barco que avanza hacia un iceberg.

    Las críticas también alcanzaron al político Friedrich Merz, criticado por su mensaje de apoyo tras la eliminación.

    Varios periodistas consideraron inapropiados sus elogios tras un rendimiento decepcionante, y la escritora Marion Horn tildó el mensaje de «catastrófico», al ver en la eliminación un síntoma de la crisis de mentalidad y competitividad que atraviesa el país.

  • GERMANY-FBL-ADVERTISING-KLOPPAFP

    ¿Ha llegado el momento de Klopp?

    En medio de la polémica, Jürgen Klopp sigue acaparando la atención en Alemania. Incluso antes de la eliminación de la selección, su presencia en los medios ya era notoria.

    Las especulaciones crecieron tras su desliz al comentar las decisiones de Nagelsmann sobre la alineación, antes de disculparse con su habitual ironía, admitiendo que aún comete errores a punto de cumplir 59 años.

    El incidente reforzó la idea de que está cerca de volver a los banquillos y de que podría suceder a Nagelsmann si la federación cambia de técnico.

    Actualmente dirige el área de fútbol del grupo Red Bull y ha rechazado ofertas de grandes clubes europeos, incluido el Real Madrid.

    Aunque ha dicho que prefiere evitar la presión diaria de un banquillo, entrenar a Alemania sería un reto difícil de rechazar.

    Ya resucitó al Borussia Dortmund tras años de crisis y llevó al Liverpool a lo más alto.

    Hoy muchos aficionados alemanes ven en él al hombre capaz de escribir un nuevo capítulo en la historia de la «Mannschaft» y devolverle el brillo perdido en la última década.

    La Federación Alemana de Fútbol aún no se ha pronunciado, pero la presión crece y el nombre de Klopp seguirá en todas las conversaciones hasta que se elija al próximo entrenador.

World Cup
Paraguay crest
Paraguay
PAR
team-logo
Por anunciarse
Por anunciarse