De la Fuente: tengo un sexto sentido; Yamal es un genio y no pienso en el Mundial 2030

Luis de la Fuente es actualmente el entrenador más destacado del mundo del fútbol, después de haber guiado a la selección de su país, España, a conquistar el título de la Copa del Mundo a costa de Argentina.

La selección española se coronó campeona del Mundial por segunda vez en su historia, tras vencer 1-0 a Argentina después de llegar a la prórroga.

De la Fuente reveló, durante su entrevista con el diario As, las claves del éxito de la selección española, que se llevó los títulos de la Eurocopa 2024 y del Mundial 2026.

El técnico de La Roja afirmó: "Fuimos claramente superiores en la final, no lanzaron ni un solo balón a nuestra portería y, aunque sentimos cierta tranquilidad, el fútbol siempre depara sorpresas".

Y continuó: "Si el despeje de Cubarsí en la prórroga hubiera rebotado en Unai Simón y hubiera entrado en la portería, podrían haber ganado sin un solo remate a puerta. Por suerte, aquella jugada se gestionó bien".

Y agregó: "¿El Mundial de Luis de la Fuente? Esto me da vergüenza, pero me gustaría recordarle a todo el mundo que este es el Mundial de una selección grandiosa".