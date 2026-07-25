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De la Fuente: tengo un sexto sentido; Yamal es un genio y no pienso en el Mundial 2030

FEATURES
España vs Argentina
España
Argentina
World Cup
L. de la Fuente
F. Torres
L. Yamal
D. Carvajal
Álvaro Morata
España
Argentina

La puerta de la selección española sigue abierta para Morata y Carvajal

Luis de la Fuente es actualmente el entrenador más destacado del mundo del fútbol, después de haber guiado a la selección de su país, España, a conquistar el título de la Copa del Mundo a costa de Argentina.

La selección española se coronó campeona del Mundial por segunda vez en su historia, tras vencer 1-0 a Argentina después de llegar a la prórroga.

De la Fuente reveló, durante su entrevista con el diario As, las claves del éxito de la selección española, que se llevó los títulos de la Eurocopa 2024 y del Mundial 2026.

El técnico de La Roja afirmó: "Fuimos claramente superiores en la final, no lanzaron ni un solo balón a nuestra portería y, aunque sentimos cierta tranquilidad, el fútbol siempre depara sorpresas".

Y continuó: "Si el despeje de Cubarsí en la prórroga hubiera rebotado en Unai Simón y hubiera entrado en la portería, podrían haber ganado sin un solo remate a puerta. Por suerte, aquella jugada se gestionó bien".

Y agregó: "¿El Mundial de Luis de la Fuente? Esto me da vergüenza, pero me gustaría recordarle a todo el mundo que este es el Mundial de una selección grandiosa".

  • Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    El tropiezo ante Cabo Verde y la solidez defensiva durante todo el Mundial

    Sobre la solidez defensiva de haber encajado un único gol, comentó: "Solo hemos recibido diez remates durante todo el torneo. Pero eso se debe a la existencia de un concepto defensivo sobre el que se ha trabajado y que se ha desarrollado de forma excelente, ya que el equipo defiende de manera colectiva asombrosa".

    Y subrayó: "Si observamos nuestros números, veremos que somos un equipo que marca muchos goles. Hemos anotado un gran número de goles y solo hemos encajado uno, y esto es una constante en nosotros. Tenemos más de 100 goles en 50 partidos, con un número muy reducido de goles recibidos. Es un equipo cooperativo, generoso y que cuenta con una organización defensiva cuidadosamente estudiada".

    Y señaló: "¿Albergaste alguna duda durante el Mundial? En absoluto, ni siquiera en el primer partido. Yo no sigo lo que se dice fuera, y eso me proporciona una mayor tranquilidad".

    Y añadió: "Después del primer partido ante Cabo Verde, sabíamos que este era el camino correcto. Si un día te falta la inspiración y la tiene el rival, son cosas que ocurren. El equipo iba evolucionando de forma gradual, día tras día, y se volvió cada vez mejor. Además, el ambiente dentro de la concentración fue excepcional. A lo largo de 52 días, no ocurrió ni un solo problema. Y eso es algo enormemente difícil".

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  • Ferran TorresGetty

    El gol de Torres responde a las críticas exageradas

    Y explicó: «El torneo empieza con un once inicial, pero también observas las impresiones y los entrenamientos y, por supuesto, todo se somete a análisis y estudio. Contamos con un cuerpo técnico excepcional que me proporciona información magnífica. Y luego, creo que hay un sexto sentido que ayuda en todo, y es el que te da la capacidad de tomar ciertas decisiones en momentos determinados».

    Y subrayó: «Todo depende del desarrollo del partido. Puedes trazar un plan concreto, pero el partido puede llevarte en una dirección distinta. Eso puede ocurrir por una lesión, una sanción, una expulsión o un gol a favor o en contra. El fútbol es capaz de cambiar tu plan en los primeros 10 minutos, pero la idea principal nunca cambia, siempre es la misma. Salimos al campo con esa idea, pero las características de los jugadores pueden darle formas distintas. Además, cada jugador o entrenador la aplica a su manera».

    Y señaló: «Me dolía mucho la situación de los jugadores que no participaban. En la Eurocopa, el único jugador que no jugó ni un solo minuto fue Álex Remiro. Deseaba que participaran todos, porque todos merecen jugar de verdad. Pero nunca sentí que hubiera una necesidad o una obligación de que jugaran todos. La prioridad siempre es el interés del equipo».

    Y continuó: «¿Por qué jugador sentí una alegría especial tras ganar la Copa del Mundo? ¿Fue diferente con Ferran Torres? Me alegré mucho de que Ferran marcara el gol de la final, porque soy una persona que siempre intenta ser justa, y cuando veo una injusticia y críticas exageradas e injustificadas, incluso acompañadas a veces de mala intención, la vida te brinda una oportunidad para responder y demostrar tu valía».

    Y añadió: «Ferran tiene unos números asombrosos con la selección, y lo mismo se aplica a su club. Su promedio goleador por partido es magnífico. Y me recuerda un poco a Álvaro Morata. Me alegra ver a las personas capaces de responder a la injusticia diciendo aquí estoy, y en el caso de Ferran, se lo mereció porque podría haberse rendido y agachado la cabeza, pero no lo hizo».

  • FBL-WC2010-MATCH64-NED-ESP-TROPHYAFP

    Las semejanzas entre la selección de 2010 y la generación de 2026

    Y explicó: «¿Sientes que ganar la Eurocopa 2024 fue más difícil que ganar este Mundial? Son dos torneos completamente diferentes. El fútbol europeo nos resulta familiar y lo entendemos bien. En cambio, la Copa del Mundo te obliga a adaptarte de maneras distintas y a enfrentarte a selecciones africanas y sudamericanas».

    Y subrayó: «Sabíamos cómo serían nuestros partidos ante Uruguay o Argentina en la final. Así es el fútbol en Sudamérica. Y nuestro lema siempre fue jugar nuestro propio partido. Nadie se salió del plan ni entró en el estilo del rival, porque no dominamos ese tipo de fútbol. Ellos son mejores que nosotros en eso, y habríamos perdido, quizá por goleada. Pero cuando el partido se juega a nuestro estilo, somos los mejores».

    Y recalcó: «Personas como Lamine Yamal y Pau Cubarsí son muy especiales. Poseen una madurez y una inteligencia excepcionales. Para mí, son unos genios».

    Y señaló: «¿Los parecidos entre la selección de 2010 y esta selección? El fútbol ha cambiado mucho en los últimos años. Tenemos el mismo modelo, pero ha evolucionado, así que no me gustan demasiado los términos hechos como el tiki-taka. Entiendo que se utilice, pero prefiero describirlo como fútbol colectivo o de conjunto».

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  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ¿Piensan algunos jugadores de España en retirarse de la selección?

    Y aclaró: «Ningún jugador me dijo que se retiraría tras el Mundial, y después de lo que ocurrió creo que es todo lo contrario. Pero quiero dejar clara una cosa importante: los jugadores saben que no tengo ningún compromiso con nadie».

    Y señaló: «Por ejemplo, Álvaro Morata o Dani Carvajal han dejado un legado excepcional, y aun así su capítulo todavía no está cerrado. Y si recuperan su nivel, las puertas seguirán abiertas para ellos. Nosotros no miramos la edad. Jesús Navas estuvo con nosotros a los 39 años».

    Y añadió: «¿Pude disfrutar del Mundial? ¿Y ya empecé a pensar en el Mundial de 2030? Ojalá pueda vivir esta experiencia otra vez dentro de 4 años, porque lo que vivimos esta vez fue único en su género. Fue una mezcla de felicidad y una maravillosa experiencia humana, además del placer de compartir este éxito con todo un país».

    Y concluyó: «En cuanto a pensar en el Mundial de 2030, soy una persona que vive mucho el presente. Y todo en lo que pensamos ahora es en el próximo septiembre. Eso es lo más importante para nosotros. Siempre pensamos solo en la próxima competición».