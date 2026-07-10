De la Fuente: «Tengo recuerdos tristes contra Bélgica... y espero hacer realidad el sueño de Javi»

Luis de la Fuente, seleccionador de España, afirmó que su equipo se centra en el partido contra Bélgica en los cuartos de final del Mundial 2026. Destacó la necesidad de actuar con cautela, respetar al rival y confiar en su plantilla de 26 jugadores.
En la rueda de prensa celebrada en el estadio SoFi de Los Ángeles, afirmó: «Configurar la alineación y seleccionar la convocatoria es la tarea más difícil, porque cada partido es diferente. Contamos con jugadores del más alto nivel, pero con características distintas, y la elección se realiza tras analizar al rival y construir la alineación titular que garantice el mejor rendimiento; si hay algún cambio, no es un castigo para el jugador descartado».