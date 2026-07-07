Goal.com
En directo

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
FBL-WC-2026-MATCH93-POR-ESPAFP

Traducido por

De la Fuente: «Le dije esto a Ronaldo... y Yamal provocó la lesión de la estrella portuguesa»

Portugal vs España
Portugal
España
World Cup
L. de la Fuente
M. Merino
C. Ronaldo
L. Yamal
Rodri
Portugal
España
EE. UU.

«La estrella de España es la luz que nos guía»

Luis de la Fuente, seleccionador español, afirmó que España mereció pasar a cuartos tras ganar a Portugal con un gol de Mikel Merino en el último minuto el lunes.

Describió el encuentro como una «final anticipada» entre dos selecciones de alto nivel.

«Ha sido un partido magnífico entre dos selecciones de altísimo nivel. Es una pena que una de ellas tuviera que abandonar el torneo. Ya dijimos antes del partido que era una final antes de la final, y al final la hemos decidido de una manera magnífica», afirmó.

  • Merino... el hombre de los momentos decisivos

    El entrenador español elogió a Mikel Merino, autor del gol de la victoria: «Mikel nunca defrauda; es fiable, ya nos dio la Liga de Campeones y es uno de los mejores del mundo en su posición, con un comportamiento ejemplar dentro y fuera del campo».

    Al ser preguntado por no alinearlo de inicio, respondió: «Tomo decisiones pensando en lo mejor para el equipo. Podría usarlo ahora, pero no quiero. Mikel es de fiar cuando el equipo lo necesita y estoy muy satisfecho con él».

    Lee también... Ronaldo: «Me voy con la conciencia tranquila... y Portugal no había ganado nada antes de mí».

    • Anuncios

  • Ronaldo... y su rival en cuartos de final

    De la Fuente reveló una conversación con el capitán de Portugal, Cristiano Ronaldo, tras el partido: «He hablado con Cristiano muchas veces. Admiro sus valores y su forma de vida, y se lo he dicho. Es un ejemplo para los jóvenes».

    El seleccionador español se negó a pensar en el próximo rival de cuartos y añadió: «Primero celebraremos llegar a cuartos y luego afrontaremos a cualquier rival. Estamos tranquilos y tenemos mucha experiencia en este tipo de competiciones, incluso contra el anfitrión. Este equipo no da un paso atrás en las grandes competiciones».

    Lee también: En un último mensaje a Ronaldo... Martínez anuncia su marcha de Portugal

  • El secreto de España... la fuerza del equipo

    De la Fuente volvió a elogiar a Merino y a los jugadores que salieron desde el banquillo, y afirmó: «Estoy muy contento con esta generación y Mikel Merino es parte de ella. Ya le había prometido que iría a recogerlo a su casa. Siempre nos da resultados fantásticos. También quiero elogiar a todos los jugadores que participaron en la segunda parte. Lo mismo ocurrió en la Eurocopa, lo que refleja el excelente ambiente y la gran compenetración del grupo».

    Además, destacó que España aún puede mejorar pese a su actuación contra Portugal: «Siempre hay margen de mejora. Sabemos lo exigente que es el Mundial y el equipo sigue evolucionando. Ha sido un partido excepcional entre las dos mejores medias del mundo, y tenemos mucha suerte. No me importa quién sea nuestro próximo rival; lo importante es que hemos llegado a cuartos de final, y sea quien sea, se ha ganado a pulso estar aquí».

    Lee también: Un antiguo compañero de Ronaldo tras la derrota ante España: «No quiero decir nada de lo que luego pueda arrepentirme»

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google

  • Rodri, «la luz»... y Yamal se labra su futuro

    De la Fuente elogió al centrocampista Rodri: «Para mí, Rodri es la luz que guía a este equipo, y por eso lo considero el mejor jugador del mundo en su posición. Si alguien lo duda, me deja atónito», según okdiario.

    Finalmente, elogió el partido de Lamine Yamal contra Portugal pese al duro duelo con Nuno Mendes y afirmó: «Ha jugado uno de los partidos más importantes de su carrera, que impulsa su evolución. Quizá la lesión de Nuno se debió a la presión que Lamine le impuso. Ha realizado una actuación impresionante, ha aguantado por el equipo y ha ofrecido una de las mejores actuaciones de su carrera; aún le queda mucho por lograr en este Mundial».

    Lee también: España bate el récord histórico y logra un hito mundial sin precedentes

World Cup
España crest
España
ESP
team-logo
Por anunciarse
Por anunciarse