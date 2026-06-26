De La Fuente: «Este jugador es un ejemplo a seguir, y Uruguay se parece a Arabia Saudí y a Cabo Verde»

El entrenador habló de la pareja Bayena-Valverde y afirmó: «Son dos profesionales magníficos, pero en el campo cada uno defiende su camiseta. Mañana será un partido muy exigente y duro para todos. En cuanto a la dureza o la fuerza física, el fútbol es fútbol en toda su esencia: cada equipo defenderá su escudo y será un enfrentamiento de altísima intensidad».
De La Fuente elogió a los jugadores que no participan habitualmente: «Estos jugadores marcan el nivel de competitividad y hacen que sus compañeros sean mejores. Los que ahora juegan quieren seguir haciéndolo, lo cual es fantástico para nosotros. Todos son importantes, ya salgan de inicio o desde el banquillo. En la Eurocopa, los partidos clave se decidieron por los cambios».
El seleccionador expresó su gran admiración por el entrenador de Uruguay, Marcelo Bielsa, y afirmó: «Sobre Bielsa, soy un gran admirador. He seguido su trayectoria y pasé cinco o seis meses observando sus entrenamientos en el Athletic. Es un honor jugar contra él».
Sobre el Mundial, añadió: «Hay gran igualdad entre las selecciones; ganar exige un esfuerzo enorme y las diferencias son casi inexistentes».