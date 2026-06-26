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Hussein Hamdy

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De La Fuente: «Este jugador es un ejemplo a seguir, y Uruguay se parece a Arabia Saudí y a Cabo Verde»

L. de la Fuente
L. Yamal
M. Oyarzabal
D. Olmo
España
Uruguay
World Cup
Arabia Saudí
Cabo Verde
España
Uruguay
Arabia Saudí
Cabo Verde

Grandes retos

Luis de la Fuente, seleccionador español, afirmó que el rendimiento del equipo en el último partido no justifica cambios en la alineación titular y confirmó que todos los jugadores están listos para enfrentar a Uruguay en Guadalajara.

Según el diario español «Marca», el técnico inició la rueda de prensa expresando sus condolencias al pueblo venezolano por el terremoto sufrido, para luego centrarse en el encuentro ante Uruguay.

  • No hay margen para el cambio

    De la Fuente valoró el momento del equipo y afirmó: «El rendimiento del último partido no nos lleva a hacer cambios. Estoy muy contento con lo que aportan los jugadores que salen desde el banquillo y con lo que veo en los entrenamientos. Cualquiera que juegue lo hará bien. Esta tarde haremos un último repaso, pero ya sé quiénes van a jugar».

    El seleccionador recordó el camino de la selección española y afirmó: «Debemos dar lo mejor de nosotros. Cada ronda es más difícil; queremos llegar a la final y seguir mejorando, y el rival será más agresivo y fuerte».

    Sobre si el duelo con Uruguay medirá su nivel, añadió: «Nos guiamos por nuestros propios análisis. El primer partido siempre es complicado y este será totalmente distinto. Uruguay tiene jugadores que militan en Europa y Brasil, son futbolistas muy importantes y nos exigirán dar lo mejor de nosotros mismos; ellos también tendrán que dar un paso al frente, ya que se juegan un partido decisivo y tienen mucho en juego».

    • Anuncios
  • Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Un enfrentamiento previsto

    El entrenador habló de la pareja Bayena-Valverde y afirmó: «Son dos profesionales magníficos, pero en el campo cada uno defiende su camiseta. Mañana será un partido muy exigente y duro para todos. En cuanto a la dureza o la fuerza física, el fútbol es fútbol en toda su esencia: cada equipo defenderá su escudo y será un enfrentamiento de altísima intensidad».

    De La Fuente elogió a los jugadores que no participan habitualmente: «Estos jugadores marcan el nivel de competitividad y hacen que sus compañeros sean mejores. Los que ahora juegan quieren seguir haciéndolo, lo cual es fantástico para nosotros. Todos son importantes, ya salgan de inicio o desde el banquillo. En la Eurocopa, los partidos clave se decidieron por los cambios».

    El seleccionador expresó su gran admiración por el entrenador de Uruguay, Marcelo Bielsa, y afirmó: «Sobre Bielsa, soy un gran admirador. He seguido su trayectoria y pasé cinco o seis meses observando sus entrenamientos en el Athletic. Es un honor jugar contra él».

    Sobre el Mundial, añadió: «Hay gran igualdad entre las selecciones; ganar exige un esfuerzo enorme y las diferencias son casi inexistentes».

  • Una lista larga

    Sobre la posibilidad de alinear juntos a Pedri y Dani Olmo, el entrenador comentó: «No pueden jugar los 26 a la vez. Solo hay tres centrocampistas, pero ya veremos. También me gustó el rendimiento de Mikel Merino y Fabián Ruiz cuando jugaron. Son los mejores del mundo».

    También elogió a Mikel Oyarzabal: «Los 26 jugadores tienen una motivación enorme, y esa es nuestra suerte, pues todos quieren jugar. Debemos mantener nuestra identidad. Sobre Mikel Oyarzabal, por fin en España se reconoce su talento. Es uno de los mejores delanteros en el movimiento entre líneas. Ha jugado en ambas bandas, como delantero o segundo delantero, y siempre rinde a un nivel altísimo. Es un ejemplo a seguir y me alegra que se hable de él».

    El técnico rechazó hablar de “examen serio” y añadió: «Los duelos con Cabo Verde y Arabia Saudí fueron igual de exigentes que el de Uruguay; todos son difíciles. No anticipemos lo que diremos tras el partido; debemos decirlo ahora. Mantengamos el mismo alto nivel de concentración que en los demás partidos».

  • La evolución de Bielsa

    Habló sobre la evolución táctica de Bielsa y afirmó: «Marcelo Bielsa ha evolucionado y cambiado como cualquier otra persona. Ha hecho que el Athletic de Bilbao juegue de forma magnífica e impresionante, con un marcaje individual muy ajustado en todo el campo. Sus ideas y su táctica se basan en conocer a fondo a sus jugadores, y esa es su mayor virtud».

    Sobre la joven estrella Lamine Yamal, De La Fuente explicó: «Las decisiones se toman según el desarrollo del partido. Hay partidos en los que se juegan más o menos minutos. Haremos lo que sea mejor para el equipo, que es nuestra prioridad. Todo lo que hagamos será en beneficio del grupo y de la selección, y los jugadores lo entienden y lo aceptan».

    Sobre las opciones de España, De la Fuente afirmó: «Confiamos en nuestras capacidades, pero sabemos que hay otras selecciones fuertes. Con respeto y humildad, ahora solo pensamos en el partido contra Uruguay; luego ya veremos».

  • Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    El genio de Yamal

    Sobre la personalidad de Lamine Yamal, lejos de los focos, el entrenador respondió: «Es un chico de 18 años en plena maduración con un talento único e impresionante. Está llamado a ser un genio del fútbol, pero aún crece y mejora, y debemos acompañarlo. Así es Lamine Yamal».

    De La Fuente cerró su intervención analizando a la selección uruguaya: «Tienen un talento enorme y unen lucha, determinación y habilidad técnica. Marcelo Bielsa ha evolucionado y cambiado como cualquier otra persona. Ha hecho que el Athletic de Bilbao juegue de forma magnífica e impresionante, con un marcaje individual muy ajustado en todo el campo. Sus ideas y esquemas tácticos se basan en un conocimiento minucioso de los jugadores a los que entrena, y esa es su mayor virtud».