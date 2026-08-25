El tren de la nueva temporada europea 2026-2027 se puso en marcha el pasado fin de semana, como si el fútbol hubiese decidido compensar el silencio del verano con un estruendo atronador en todos los estadios.
No fue una simple jornada inaugural, sino una declaración temprana de que esta será la temporada de las grandes transformaciones: nuevos entrenadores en banquillos históricos, nombres colosales que se marchan e ideas tácticas que se ponen a prueba por primera vez bajo la presión de los tres puntos.
Desde la fragilidad del nuevo Liverpool en la fortaleza de St James' Park, hasta la victoria fea que arrancó José Mourinho en su primer regreso al Bernabéu tras 13 años de ausencia, pasando por la resurrección del Manchester City y el catastrófico inicio de Michael Carrick con el Manchester United, ponemos en tus manos un análisis en profundidad que resume lo ocurrido en Inglaterra, España, Alemania, Italia y Francia.
Podéis debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de "Kooora"