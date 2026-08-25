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European coaches: Jose Mourinho, Luis Enrique, Hansi Flick, Andoni Iraola, Michael Carrick, Xabi Alonso and Enzo Maresca KOOORA/AI

Traducido por

De la fealdad de Mourinho a la magia del Barcelona y el tropiezo del Liverpool: Europa abre su temporada con sorpresas

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La jornada de la locura: la caída del United y el PSG recurre a Torres

El tren de la nueva temporada europea 2026-2027 se puso en marcha el pasado fin de semana, como si el fútbol hubiese decidido compensar el silencio del verano con un estruendo atronador en todos los estadios. 

No fue una simple jornada inaugural, sino una declaración temprana de que esta será la temporada de las grandes transformaciones: nuevos entrenadores en banquillos históricos, nombres colosales que se marchan e ideas tácticas que se ponen a prueba por primera vez bajo la presión de los tres puntos.

Desde la fragilidad del nuevo Liverpool en la fortaleza de St James' Park, hasta la victoria fea que arrancó José Mourinho en su primer regreso al Bernabéu tras 13 años de ausencia, pasando por la resurrección del Manchester City y el catastrófico inicio de Michael Carrick con el Manchester United, ponemos en tus manos un análisis en profundidad que resume lo ocurrido en Inglaterra, España, Alemania, Italia y Francia.

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  • Un nuevo Liverpool: un camino largo y arduo por delante para Iraola

    No se puede juzgar un proyecto completo por un solo partido, pero lo que ofreció el Liverpool ante el Newcastle United el domingo fue una señal de alarma temprana. 

    El equipo que ahora dirige Andoni Iraola pareció frágil, desarticulado y no se asemejó en absoluto a la identidad de su entrenador que conocimos en el Bournemouth. 

    Los anteriores equipos de Iraola disfrutaban de una sintonía casi automática, de intensidad y de una determinación que no cesaba, rasgos que estuvieron totalmente ausentes en los jugadores del Liverpool.

    El problema es más profundo que la mera mala suerte en un estadio difícil como St. James' Park. La realidad es que nombres del calibre de Florian Wirtz y Alexander Isak ofrecieron un rendimiento por debajo del nivel y no parecieron encajar con las ideas del técnico español. 

    Y con la ausencia de Hugo Ekitiké hasta el nuevo año, Iraola se ve obligado a adaptar su estilo a unas herramientas que no se ajustan a su filosofía, un dilema que necesita mucho tiempo para resolverse.

    El punto del empate con el que el Liverpool regresó a Anfield no debe engañar a nadie: el equipo se salvó de la derrota gracias a un error ingenuo de Lewis Hall que concedió un penalti en el tiempo de descuento, transformado por Dominik Szoboszlai, y a la temeridad de Yoane Wissa, que desperdició dos ocasiones claras. 

    Y a pesar de que Iraola citó estadísticas como los 36 toques dentro del área, su lenguaje corporal tras el partido confirmó que no estaba en absoluto satisfecho con el rendimiento.

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  • Los dos grandes de Mánchester: dos caras de una misma moneda en el norte

    En Inglaterra, los dos gigantes de Mánchester vivieron dos días completamente opuestos. El Manchester City, especialista en superar crisis, se encontró por detrás en el marcador en su propio estadio ante el Bournemouth, pero, como es su costumbre, se negó a rendirse y anotó dos goles en los últimos cinco minutos para dar la vuelta al partido y ganar 2-1. 

    Una victoria que no debe engañarnos, pues el City se mostró inestable en defensa y el truco de Marc Guéhi en el centro del campo no funcionará todas las semanas, además de que Erling Haaland no estuvo en su día.

    Por el contrario, la era de Michael Carrick como entrenador permanente del Manchester United comenzó con una humillante derrota por 2-0 ante el recién ascendido Hull City. 

    Y a pesar de las palabras positivas de Carrick tras el partido, los problemas eran evidentes a la vista. El sistema 4-2-3-1 que eligió necesita centrocampistas que cubran los espacios con rapidez, algo que no ofrecen Youri Tielemans y André Santos, lo que dejó al equipo desgarrado a la contra.

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    Además, depender de Matheus Cunha en la delantera en lugar de construir el ataque en torno a Benjamin Sesko plantea interrogantes, sumado a una clara debilidad en la gestión de los balones parados. 

    Y con la llegada de los partidos de la Liga de Campeones, Carrick dispondrá de menos tiempo para trabajar, un problema que no resolverá ni siquiera el fichaje de Carlos Baleba por sí solo.

  • El Real Madrid de Mourinho: una victoria fea con el arma del hombre alto

    El regreso de José Mourinho al Real Madrid, 13 años después, no fue soñador ni placentero, sino realista y feo, tal como le gusta al portugués. Una difícil victoria por 2-1 sobre el Espanyol en el estreno de LaLiga, pero un triunfo que revela mucho sobre los nuevos rasgos del Madrid: un equipo físicamente descomunal con la presencia de nombres como Denzel Dumfries, Dean Huijsen, Ibrahima Konaté y Jude Bellingham.

    Mourinho aplicó una ley inmutable del fútbol: cuando quieres ganar, busca al hombre alto, y eso fue lo que hizo al dar entrada a Carlos Espí, llegado este verano a cambio de 25 millones de euros, con su estatura de 193 cm, a 11 minutos del final, para arrebatar el gol de la victoria. 

    El gol no fue un simple cabezazo, sino que mostró una pierna ágil y un gran equilibrio, para confirmar que el fichaje de Espí, pese a ser el menos talentoso ofensivamente, podría ser el más importante porque le da al equipo lo que nadie posee: el tamaño.

    Y a pesar de la victoria, el Real se mostró talentoso pero carente de compenetración, algo natural para un equipo que no ha entrenado junto durante mucho tiempo. La defensa en el gol de Àlex Calatrava fue mala de una forma que sin duda provocará la ira de Mourinho, y Vinicius y Mbappé aparecieron y desaparecieron, lo cual es propio de su naturaleza, como bien sabe Mourinho. 

    Además, la dupla de Bernardo Silva y Valverde no puede desempeñar el verdadero papel de Tchouaméni, con lo que persisten las grandes preguntas: ¿cómo se compenetrará Diomandé con el tridente ofensivo? ¿Y cuál es el lugar de Arda Güler?

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  • El Barcelona disfruta: manita sin delantero y sin estrellas

    Si el Real Madrid ganó con dificultad, su eterno rival, el Barcelona, aplastó a su invitado, el Elche, con un contundente 5-0, en un partido que confirmó una vez más la genialidad de Hansi Flick, que busca su tercer título en tres años. 

    Pero lo asombroso es que la victoria llegó con un once rotado en el que estuvieron ausentes Pedri, Rodri, Koundé, Cubarsí y Dani Olmo.

    Flick encontró la solución en la verticalidad y la flexibilidad táctica. Vimos a Raphinha jugar en profundidad por delante de Fermín López, con constantes desmarques de Karim Adeyemi y Lamine Yamal hacia la portería. 

    Con una dupla joven en el centro del campo formada por Marc Bernal y Gavi, el Barcelona demostró que puede prescindir de un delantero clásico cuando cuenta con un jugador con la vitalidad de Raphinha, que se mostró hambriento tras su ausencia en el Mundial.

    Este dominio, aunque fuera ante un rival modesto como el Elche, no se puede ignorar: es un mensaje claro de que el Barcelona posee un sistema que va más allá de los nombres, y de que Flick es capaz de encontrar soluciones con soltura por muchas ausencias que haya.

  • Inter y Milan: los grandes golpean con fuerza

    El Inter de Milán comenzó la temporada con fuerza al vencer por 4-1 al Monza, con el joven Francesco Pio Esposito, de 21 años, como protagonista, tras marcar con un elegante tacón y dar otra asistencia. 

    Gracias a su corpulencia y agresividad, Esposito parece listo para formar parte de un cuarteto ofensivo junto a Lautaro, Thuram y Bonny bajo la dirección de Cristian Chivu, a pesar de cierta oxidación defensiva que mostraron Akanji y Bastoni.

    En cuanto al Milan, su nuevo entrenador Rúben Amorim mostró una gran valentía al dar la oportunidad al centrocampista ofensivo de 19 años Alvadgo Sissé en el partido ante el Torino, quien respondió con un gol y una gran vitalidad en la victoria por 2-1. 

    Un paso que confirma que Amorim marca su propio ritmo, incluso con la continua marginación de Rafael Leão, que busca un nuevo club.

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  • París: Torres lo salva; y el Bayern con el arma suiza

    En Francia, Ferran Torres, incorporado por 55 millones de euros, salvó al Paris Saint-Germain de la trampa del Rennes. Tras una primera mitad lenta y un marcador adverso de dos goles, Luis Enrique realizó cambios audaces retirando a Kvaratskhelia y Dembélé e introduciendo a Gonçalo Ramos y Torres, para que este último respondiera con un cabezazo de auténtico delantero y una carrera perfecta que puso el empate a 2-2.

    En Alemania, la "navaja suiza" Nathaniel Brown condujo al Bayern Múnich a la victoria por 2-1 ante el Borussia Dortmund en la Supercopa. 

    Brown, que ha jugado como lateral izquierdo, lateral derecho y ahora como número 10 en sustitución del lesionado Jamal Musiala, abrió el marcador y brilló de forma notable. 

    El partido demostró el error de clasificar a los jugadores únicamente según sus posiciones, ya que el Bayern, liderado por un imparable Michael Olise, dominó la primera mitad y mereció más de dos goles.

  • Tottenham se derrumba y la crisis del Chelsea se agrava

    El Tottenham recibió una dura bofetada con la derrota por 3-0 ante el equipo de Roberto De Zerbi. El técnico de los Spurs fue claro tras el partido: "No estamos preparados y nos falta espíritu". 

    El centro del campo se derrumbó ante Bergvall, Gallagher y Tonali, y con una larga lista de lesionados y a la espera de fichajes como Savinho y Marmoush, parece que De Zerbi necesita elevar el nivel varios grados antes de que sea demasiado tarde.

    Continúa la crisis defensiva que sufre el Chelsea desde la temporada pasada, después de que los Blues recibieran dos goles ante el Fulham, en su partido inaugural de la Premier League de la nueva temporada 2026-2027, que ganó la noche del lunes por tres goles a dos.

    Según las estadísticas de la red Squawka, "el Chelsea no logró mantener su portería a cero por decimoséptimo partido consecutivo en la Premier League", prolongando una racha negativa que revela las dificultades del equipo en el apartado defensivo.