El Real Madrid avanza de forma irregular bajo el mando de su entrenador José Mourinho, ya que el equipo no ha ofrecido hasta el momento el nivel esperado durante las siete primeras jornadas de LaLiga, a pesar de contar con una plantilla repleta de estrellas y opciones capaces de marcar la diferencia en distintas posiciones del campo.

El equipo perdió dos partidos al inicio de su recorrido en LaLiga, y la última derrota ante el Atlético de Madrid en el derbi de la capital fue la más polémica, no solo por algunas jugadas arbitrales que generaron un amplio debate, sino también por la imagen que mostró el Real Madrid durante el encuentro, después de que el equipo se viera lejos de su nivel y careciera de mucho equilibrio y eficacia.

Y aunque la expulsión de Dean Huijsen y el penalti jugaron un papel evidente en el cambio del rumbo del derbi y en otorgarle al Atlético de Madrid una mayor ventaja, el problema para Mourinho no empieza en esos momentos, porque el Real Madrid ya sufría antes de ellos y se mostró de forma apagada tanto en el aspecto defensivo como en el ofensivo, con una clara ausencia de conexión entre las líneas y la incapacidad de imponer su estilo de la manera requerida.

Y ahora el parón internacional llega en un momento importante para el técnico portugués, ya que Mourinho dispone de unas tres semanas para reordenar las cartas del equipo y corregir los errores que aparecieron en las primeras semanas, además de trabajar en recuperar el equilibrio entre la defensa y el ataque, antes de volver a la competición de nuevo con más fuerza y estabilidad.

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