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Jose Mourinho - جوزيه مورينيو - Kooora OnlyKooora.com
Traducido por

De la encrucijada de Vinicius a la identidad perdida: 3 semanas para que Mourinho salve al Real Madrid

FEATURES
Analysis
J. Mourinho
Vinicius Junior
F. Valverde
B. Silva
A. Tchouameni
C. Espi
K. Mbappe
Real Madrid
Barcelona
Portugal
Brasil
Uruguay
Francia
España

¿Cómo actuará el «Special One» para devolver al Merengue al buen camino?

El Real Madrid avanza de forma irregular bajo el mando de su entrenador José Mourinho, ya que el equipo no ha ofrecido hasta el momento el nivel esperado durante las siete primeras jornadas de LaLiga, a pesar de contar con una plantilla repleta de estrellas y opciones capaces de marcar la diferencia en distintas posiciones del campo.

El equipo perdió dos partidos al inicio de su recorrido en LaLiga, y la última derrota ante el Atlético de Madrid en el derbi de la capital fue la más polémica, no solo por algunas jugadas arbitrales que generaron un amplio debate, sino también por la imagen que mostró el Real Madrid durante el encuentro, después de que el equipo se viera lejos de su nivel y careciera de mucho equilibrio y eficacia.

Y aunque la expulsión de Dean Huijsen y el penalti jugaron un papel evidente en el cambio del rumbo del derbi y en otorgarle al Atlético de Madrid una mayor ventaja, el problema para Mourinho no empieza en esos momentos, porque el Real Madrid ya sufría antes de ellos y se mostró de forma apagada tanto en el aspecto defensivo como en el ofensivo, con una clara ausencia de conexión entre las líneas y la incapacidad de imponer su estilo de la manera requerida.

Y ahora el parón internacional llega en un momento importante para el técnico portugués, ya que Mourinho dispone de unas tres semanas para reordenar las cartas del equipo y corregir los errores que aparecieron en las primeras semanas, además de trabajar en recuperar el equilibrio entre la defensa y el ataque, antes de volver a la competición de nuevo con más fuerza y estabilidad.

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  • Elche CF v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    El aprieto de Vinicius Junior

    Vinicius Junior encabeza la lista de asuntos que necesitan una intervención rápida de José Mourinho durante el parón internacional, después de que la estrella brasileña se haya mostrado completamente alejada de su nivel habitual desde el inicio de la temporada, ya que solo ha marcado un gol, además de desperdiciar varias ocasiones sencillas y perder numerosos balones, lo que lo ha mantenido lejos de la influencia que se espera de él en el último tercio ofensivo.

    La crisis de Vinicius no se limita únicamente a su rendimiento ofensivo, pues el Real Madrid también sufre un problema evidente en la banda izquierda debido a que no ofrece el respaldo defensivo requerido de forma suficiente, lo que deja un espacio a su espalda que los rivales pueden aprovechar de manera continua, algo que quedó claramente de manifiesto durante el derbi de Madrid, cuando el Atlético de Madrid encontró espacios en esa banda y logró presionar la defensa merengue a través de ella.

    Las críticas dirigidas a Vinicius se han intensificado en el último periodo, en medio de informes de prensa que hablan del comienzo de la pérdida de paciencia de la afición del Real Madrid hacia el jugador, con peticiones de dar a Yan Diomande la oportunidad de ser titular en detrimento del brasileño, especialmente porque Mourinho dispone ahora del parón internacional para evaluar la situación y tomar una decisión que podría tener un gran impacto en la forma del equipo al reanudarse las competiciones.

    La pelota sigue en el tejado de Mourinho: ¿continuará el técnico portugués renovando su confianza en Vinicius, a la espera de que el jugador recupere su nivel y salga de su crisis, o tomará una decisión más audaz sentándolo en el banquillo y dando la oportunidad a Diomande, con la esperanza de que ello encienda el ánimo del brasileño y lo impulse a luchar por recuperar su lugar en el once titular de nuevo?

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    • Anuncios
  • imago-sport-1083575551.jpgAgenciaLOF

    Combinación del centro del campo

    Parece que José Mourinho se ha decantado recientemente por la dupla formada por Aurélien Tchouaméni y Fede Valverde en el centro del campo, con Jude Bellingham por delante de ellos, pero esta combinación no parece hasta ahora la opción ideal para el Real Madrid, sobre todo porque el dúo francés y uruguayo comparte muchas características similares, empezando por la fuerza física y la capacidad de correr de forma constante, hasta llegar a la superioridad en los duelos y la cobertura de espacios.

    El Real Madrid, en cambio, necesita un jugador capaz de pensar y marcar el ritmo desde el centro del campo, y aquí surge la importancia de Bernardo Silva, que posee características completamente distintas, ya que es capaz de mantener el balón bajo presión y controlar el tempo de los partidos, además de su capacidad para enviar pases que rompen líneas y que pueden situar a los delanteros del Real Madrid en mejores posiciones ante las defensas rivales.

    No fue casualidad que Pep Guardiola, exentrenador del Manchester City, dependiera en gran medida de Bernardo Silva y le otorgara un papel fundamental en su sistema, debido a su capacidad para conectar las líneas y mover los ataques desde diferentes zonas del campo, una función que se suponía que el portugués iba a desempeñar en el Real Madrid tras su fichaje, para ser el motor que aportara al centro del campo la dimensión creativa que falta.

    Pero la presencia de Bernardo Silva en el banquillo en la mayoría de los últimos partidos deja al centro del campo del Real Madrid huérfano de una pieza influyente capaz de cambiar la forma de jugar con el balón, lo que lleva a Arda Güler en ocasiones a retrasarse a zonas más profundas para ayudar a construir los ataques y hacer llegar el balón al último tercio, pero ese cambio aleja al jugador turco de las zonas en las que puede mostrar sus cualidades ofensivas y generar peligro.

    Por ello, Mourinho tendrá que replantearse durante el parón la configuración del centro del campo, no necesariamente prescindiendo de Tchouaméni o Valverde, sino encontrando el equilibrio entre la fuerza física y la creatividad, y dando a Bernardo Silva el papel por el que el Real Madrid lo fichó, para que el equipo no siga dependiendo del pase directo o de las soluciones individuales, y para que Arda Güler también recupere su posición adelantada en lugar de verse obligado a retroceder de forma reiterada.

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  • FBL-ESP-LIGA-ATLETICO MADRID-REAL MADRIDAFP

    El Real Madrid de Mourinho sin una táctica clara

    El mayor problema que afronta el Real Madrid con José Mourinho hasta el momento reside quizás en la ausencia de una forma táctica clara que ayude al equipo a penetrar las defensas rivales, ya que en muchos partidos parece que el conjunto blanco depende en gran medida de las habilidades individuales, en lugar de contar con jugadas ofensivas recurrentes e ideas claras que le permitan llegar a la portería contraria, lo que hace que el Madrid necesite constantemente soluciones excepcionales de sus jugadores.

    Kylian Mbappé aparece de manera especial como una de las principales fuentes de soluciones individuales para el Real Madrid, pero depender únicamente de sus capacidades no puede ser un plan sostenible durante toda la temporada, sobre todo porque la mayoría de las victorias del equipo han llegado tras un sufrimiento evidente, ya sea por la dificultad para generar ocasiones o por la necesidad de esperar un instante individual para decidir el partido, lo que refleja la magnitud del padecimiento que vive el equipo dentro del terreno de juego.

    Con el paso de las jornadas, el Real Madrid necesita ideas más variadas a la hora de enfrentarse a los rivales, porque depender del mismo estilo hace que el equipo sea más fácil de leer, lo que ofrece a los adversarios una mayor oportunidad de cerrar los espacios ante Mbappé y Vinicius y de aislar a la línea de ataque del resto de los elementos del equipo, con lo que la tarea del cuadro blanco se vuelve más difícil cada vez que se enfrenta a un equipo que domina la organización defensiva y la presión sobre el portador del balón.

    De ahí la importancia del parón internacional para Mourinho, ya que tendrá tiempo para replantear sus cuentas y trabajar en idear nuevas soluciones tácticas, ya sea a través de los movimientos de los jugadores sin balón, la rotación constante entre las posiciones de los elementos ofensivos o la mejora del proceso de construcción desde atrás, porque el hecho de que el Real Madrid cuente con este tipo de estrellas debe traducirse en un sistema colectivo capaz de generar ocasiones, y no en el mero hecho de esperar el brillo de un jugador concreto.

    La importancia de este asunto aumenta al observar la imagen que ofrece el Barcelona con su entrenador alemán Hansi Flick, que comenzó la temporada de forma sólida y logró ganar sus siete primeros partidos, con resultados amplios y niveles ofensivos llamativos, lo que da a la lucha por la cima de LaLiga un aspecto diferente y coloca a Mourinho ante un reto claro que consiste en encontrar una identidad táctica para el Real Madrid que haga al equipo más capaz de imponer su estilo, en lugar de limitarse a lidiar con las circunstancias de cada partido por separado.

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  • FBL-ESP-LIGA-ELCHE-REAL MADRIDAFP

    Un papel más importante para Carlos Espí

    Carlos Espí merece un papel más protagonista en el Real Madrid durante el próximo periodo, después de demostrar su capacidad para marcar la diferencia pese a participar como suplente, ya que contribuyó a dar la victoria al conjunto merengue en los últimos instantes ante el Espanyol y el Elche a pesar de disputar apenas unos minutos, algo que confirma que posee un olfato goleador que puede resultar útil para el equipo blanco.

    Y si bien es difícil que Espí ocupe el lugar de Kylian Mbappé en la posición de ariete, Mourinho puede probar otra solución consistente en dar entrada al recién llegado como delantero, con Mbappé desplazándose al extremo izquierdo, su posición preferida, en lugar de depender de Vinicius de forma permanente.

    Esta solución podría otorgar al Real Madrid una mayor variedad en la línea ofensiva, aprovechando las cualidades goleadoras de Espí y devolviendo a Mbappé a una posición desde la que pueda generar mayor peligro, siendo esta una de las opciones que Mourinho podría probar tras el final del parón y en algunos de los próximos partidos.

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