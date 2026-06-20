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US-FBL-WC-2026-FANSAFP
Karim Malim

Traducido por

De la alegría de Catar al sufrimiento de Estados Unidos... El Mundial entra en la era de las distancias imposibles

FEATURES
Bosnia and Herzegovina vs Catar
Bosnia and Herzegovina
Catar
World Cup
Marruecos vs Haití
Marruecos
Haití
Nueva Zelanda vs Egipto
Nueva Zelanda
Egipto
Francia vs Irak
Francia
Irak
Jordania vs Algeria
Jordania
Algeria
Túnez vs Japan
Túnez
Japan
España vs Arabia Saudí
España
Arabia Saudí
Bosnia y Herzegovina
Catar
EE. UU.
Marruecos
Haití
Nueva Zelanda
Egipto
Canadá
Francia
Irak
Jordania
Argelia
Túnez
Japón
México
España
Arabia Saudí

La otra cara del Mundial más grande de la historia

Estados Unidos, Canadá y México organizan la mayor Copa del Mundo de la historia, con más partidos, más público y una cobertura geográfica sin precedentes.

Sin embargo, más allá de las gradas repletas y el ambiente festivo, surge un desafío: las enormes distancias entre ciudades, estadios y centros de entrenamiento.

Tras el Mundial de Catar 2022, el más compacto en desplazamientos, la edición de 2026 ofrece un contraste radical: el torneo se extiende por todo un continente y llegar al estadio puede ser un desafío tan exigente como el partido.

  • Qatar-World-Cup-2022AFP

    De un Mundial condensado a un torneo transcontinental

    Hace cuatro años, Catar acogió un Mundial que facilitó los desplazamientos. Los aficionados pudieron ver varios partidos al día, pues la distancia máxima entre estadios era de 71 kilómetros y algunos estaban en ciudades vecinas.

    En cambio, en el Mundial de 2026 la situación es opuesta: la distancia entre Miami (Estados Unidos) y Vancouver (Canadá) supera los 5.500 km. Ese trayecto toma más de 51 horas en coche o unas seis en avión, con pocos vuelos directos.

    Esta diferencia evidencia el contraste entre celebrar un torneo en un país pequeño y hacerlo en tres naciones que abarcan todo el continente norteamericano, según informa el diario español «Marca».

    • Anuncios
  • QATAR-DAILY LIFEAFP

    Una geografía inmensa que impone una nueva realidad

    Puede parecer normal por el tamaño de Estados Unidos, Canadá y México, pero el reto va más allá de las distancias entre sedes: también afecta el interior de las ciudades.

    En muchas ciudades estadounidenses, la infraestructura urbana no se parece a lo que están acostumbrados los aficionados europeos ni a lo que vieron en Catar. Son urbes extensas donde el coche resulta imprescindible y caminar es complicado.

    Por ello, muchos aficionados pasan largas horas desplazándose entre hoteles, zonas de aficionados, centros de entrenamiento y estadios, incluso dentro de la misma ciudad.

  • World Cup Fans In Miami Gather To Watch MatchesGetty Images News

    Miami... un claro ejemplo de los retos.

    Miami muestra los desafíos que afrontan los aficionados.

    La distancia entre la famosa zona de South Beach, al sur, y Palm Beach —donde la selección portuguesa tiene su sede y centro de entrenamiento— es de unos 140 km. El trayecto desde el estadio Hard Rock hasta el centro de entrenamiento de Palm Beach Gardens dura más de una hora en coche en condiciones normales.

    Además, hay unos 30 km entre el hotel Hard Rock y la zona principal de aficionados, en el parque Bayfront del centro.

    A pesar del gran ambiente festivo que se vive en Miami con la llegada de miles de aficionados de diferentes nacionalidades, la extensión de la ciudad dispersa este ambiente, lo que reduce la sensación de agobio habitual en los Mundiales.

  • US-FBL-WC-2026-FANSAFP

    Lo primero es el coche... y las demás soluciones son limitadas

    Habitantes locales, taxistas y usuarios de servicios de transporte inteligente coinciden: tener coche es casi imprescindible para moverse con facilidad por las ciudades estadounidenses.

    Muchos de los grandes estadios están en las afueras o en zonas alejadas, lo que dificulta llegar a pie o en transporte público.

    Varios observadores señalan que esta estructura urbana contrasta con la de las ciudades europeas, donde los estadios están integrados en el tejido urbano y se pueden alcanzar en tren o a pie.

  • FIFA World Cup 2026 Venues - Miami StadiumGetty Images Sport

    El estadio Hard Rock muestra las dificultades de acceso.

    El estadio Hard Rock de Miami ilustra este problema.

    Llegar a pie es casi imposible: las fuerzas de seguridad lo prohíben en algunas zonas. Las vías de acceso están pensadas para los coches y, en gran parte, carecen de aceras.

    Para compensar, se usan autobuses que dejan a los aficionados a cierta distancia, y estos deben caminar el resto del trayecto.

    Con decenas de miles de espectadores, la entrada y salida se vuelve un desafío logístico, especialmente cuando los aficionados llegan tarde. En algunos partidos, muchos han entrado cuando el partido ya había comenzado, debido a las aglomeraciones en los accesos.

  • Mexico City Prepares To Host FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Houston ofrece una imagen diferente

    En contraste, en Houston el acceso es más fluido.

    Aunque el estadio está a unos 13 km al sur del centro, la buena red de carreteras facilita el acceso.

    Además, hay múltiples aparcamientos cercanos, si bien el precio puede alcanzar los 125 dólares en los más próximos.

  • US-FBL-WC-2026-FANSAFP

    Una prueba sin precedentes para los aficionados

    El Mundial de 2026 será un hito: más selecciones, gran afluencia de público y sedes muy dispersas.

    Sin embargo, también supone un desafío para los aficionados: mientras que en Catar los traslados eran cuestión de minutos o horas, ahora se necesitan vuelos largos, una planificación detallada y más presupuesto.

    Mientras los estadios se preparan para millones de aficionados, las grandes distancias siguen siendo el rasgo principal de este Mundial de Norteamérica, que pone a prueba tanto la pasión por el fútbol como la capacidad de viajar miles de kilómetros para seguirlo.