De la alegría de Catar al sufrimiento de Estados Unidos... El Mundial entra en la era de las distancias imposibles

Estados Unidos, Canadá y México organizan la mayor Copa del Mundo de la historia, con más partidos, más público y una cobertura geográfica sin precedentes.

Sin embargo, más allá de las gradas repletas y el ambiente festivo, surge un desafío: las enormes distancias entre ciudades, estadios y centros de entrenamiento.

Tras el Mundial de Catar 2022, el más compacto en desplazamientos, la edición de 2026 ofrece un contraste radical: el torneo se extiende por todo un continente y llegar al estadio puede ser un desafío tan exigente como el partido.