La etapa de Zidane como seleccionador de Francia alcanzó un nuevo nivel el lunes por la noche, cuando su equipo firmó una impresionante remontada final para desmantelar a Bélgica por 4-1. Francia llegaba al partido en el Stade de France como líder del Grupo 1 de la Nations League con siete puntos, después de una ajustada victoria por 1-0 en Bruselas apenas una semana antes. Con la intención de afianzar su liderato, Zidane apostó por un 4-3-3 joven, dando la titularidad a Guillaume Restes en la portería y a una pareja defensiva experimental formada por Maxence Lacroix y Leny Yoro.

Ousmane Dembele marcó el tono desde el principio, recortando hacia dentro para soltar un disparo que pasó rozando el poste antes del primer minuto. La presión siguió aumentando, con Bradley Barcola y Esteban Lepaul poniendo a prueba la resistencia belga, mientras Maarten Vandevoordt se veía obligado a realizar una gran parada para negarle el gol a Barcola en el minuto 16. Pese al dominio sostenido de Francia, Bélgica siguió siendo peligrosa al contraataque. En el minuto 35, los visitantes asestaron un duro golpe cuando Romeo Lavia, del Chelsea, abrió la defensa francesa con un pase milimétrico que dejó a Dodi Lukebakio mano a mano con Guillaume Restes, para definir con contundencia con un zurdazo a la escuadra.