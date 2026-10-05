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¡De ir por detrás a salir triunfante! El arreón final de Desire Doue y Michael Olise culmina la dramática remontada de Francia ante Bélgica
Final dramático en el Stade de France
La etapa de Zidane como seleccionador de Francia alcanzó un nuevo nivel el lunes por la noche, cuando su equipo firmó una impresionante remontada final para desmantelar a Bélgica por 4-1. Francia llegaba al partido en el Stade de France como líder del Grupo 1 de la Nations League con siete puntos, después de una ajustada victoria por 1-0 en Bruselas apenas una semana antes. Con la intención de afianzar su liderato, Zidane apostó por un 4-3-3 joven, dando la titularidad a Guillaume Restes en la portería y a una pareja defensiva experimental formada por Maxence Lacroix y Leny Yoro.
Ousmane Dembele marcó el tono desde el principio, recortando hacia dentro para soltar un disparo que pasó rozando el poste antes del primer minuto. La presión siguió aumentando, con Bradley Barcola y Esteban Lepaul poniendo a prueba la resistencia belga, mientras Maarten Vandevoordt se veía obligado a realizar una gran parada para negarle el gol a Barcola en el minuto 16. Pese al dominio sostenido de Francia, Bélgica siguió siendo peligrosa al contraataque. En el minuto 35, los visitantes asestaron un duro golpe cuando Romeo Lavia, del Chelsea, abrió la defensa francesa con un pase milimétrico que dejó a Dodi Lukebakio mano a mano con Guillaume Restes, para definir con contundencia con un zurdazo a la escuadra.
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Zidane marca la diferencia
La segunda parte comenzó de forma muy similar a la primera, con Francia instalada en campo belga pero con dificultades para desarmar el disciplinado bloque bajo de Mark van Bommel. Dembele desperdició otra ocasión clara en el minuto 53, y Vandevoordt volvió a erigirse en una barrera formidable al detener un remate tras giro de Lepaul poco antes de la hora de juego. Al ver que su once inicial se estaba estrellando contra un muro, Zidane recurrió al banquillo en busca de inspiración. En una decisiva triple sustitución, dio entrada a Michael Olise, Rayan Cherki y Lucas Da Cunha.
La entrada de Cherki resultó especialmente transformadora, ya que el mediapunta empezó a llevar la manija en el centro del campo. Cherki estuvo a punto de empatar por sí mismo con un disparo con rosca de derechas que obligó a Vandevoordt a otra parada acrobática. La presión incesante terminó por derribar el muro belga en el minuto 77. Desire Doue, otro de los suplentes, recibió un pase de Da Cunha, se giró de forma brillante en la frontal del área y colocó un disparo raso de izquierdas en la esquina. Fue un momento histórico para el joven talento, al firmar su cuarto gol internacional en apenas su 19.ª aparición con la selección absoluta.
Cuatro goles en catorce minutos
Con la afición local ya en estado de euforia, Francia olió la sangre y se negó a bajar el ritmo. Apenas cuatro minutos después del empate, la remontada se completó. Olise avanzó con decisión por la banda derecha antes de poner el balón atrás para Cherki en el primer palo. El disparo de primeras del suplente tocó en el pie y el brazo de Vandevoordt antes de cruzar lentamente la línea para poner el 2-1. Bélgica, que había mantenido la ventaja durante casi una hora, parecía conmocionada por el repentino cambio de impulso.
En el minuto 88, el tercer gol llegó gracias a una acción de brillantez técnica. Doue y Olise se asociaron con una secuencia de intrincados pases al primer toque en un espacio reducido al borde del área, lo que permitió a Olise zafarse y definir con serenidad. La estrella del Bayern de Múnich tampoco había terminado ahí. Cuando el reloj entraba en el tiempo de descuento, Doue volvió a ejercer de asistente al encontrar a Olise con un pase exquisito que el atacante convirtió con facilidad para hacer el 4-1. La ráfaga de goles hizo que Francia transformara una derrota que se avecinaba en una goleada contundente en menos de un cuarto de hora, poniendo fin de manera efectiva a las esperanzas de Bélgica de acabar con su larga racha de derrotas ante su país vecino.
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Clasificación del Grupo 1 y calendario de noviembre
La victoria afianza a Francia en la cima del Grupo 1 de la Nations League con 10 puntos. Mientras tanto, Bélgica sigue estancada en la tercera plaza con seis puntos, por detrás de Italia, segunda clasificada, que ocupa el puesto de subcampeona del grupo con siete puntos.
El grupo alcanzará su desenlace durante el próximo parón internacional de noviembre. Francia afrontará una exigente visita a Italia antes de regresar a casa para recibir a Turquía. En cuanto a Bélgica, su campaña concluirá primero con un viaje para medirse a Turquía, antes de recibir a Italia en su último partido del grupo.
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