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YamalGetty Images
Hussein Hamdy

Traducido por

De héroe de la Eurocopa a enigma del Mundial... ¿Por qué Yamal ha dejado de lado su faceta de «mago»?

L. Yamal
N. Williams
L. de la Fuente
L. Messi
H. Kane
K. Mbappe
Francia
Inglaterra
España
Argentina
Barcelona
World Cup
FEATURES
Analysis
España
Argentina
Inglaterra
Francia

El brillo perdido

Aunque España llegó a la final del Mundial 2026, Lamine Yamal decepcionó: marcó un gol y dio una asistencia en todos los partidos, lejos de su nivel.

La lesión previa, la marca defensiva y un sistema que no priorizaba a las estrellas lo convirtieron en un enigma.

  • Lamine YamalGetty Images

    La desaparición de la versión europea... ¿Se ha convertido Yamal en un clon?

    Yamal llegó al Mundial como una estrella mundial tras brillar en el Barcelona y en la Euro 2024, donde lideró a España pese a su juventud.

    Sin embargo, en el Mundial 2026 mostró otra cara: perdió sus arrancadas decisivas y los regates que desconcertaban a los defensas, y su impacto ofensivo fue limitado, parecían más un jugador corriente.

    Ya no es el desconocido que subestimaban los rivales, sino uno de los extremos más peligrosos del mundo, y las selecciones le preparan marcajes individuales o dobles que limitan su impacto.

    • Anuncios
  • Luis de la Fuente Spain 2025Getty

    Apostar por el sistema

    A pesar del bajón de Yamal, la pérdida de protagonismo de Pedri y la suplencia de Nico Williams, España siguió avanzando con firmeza hacia la final del Mundial.

    El éxito de Luis de la Fuente radica en un sistema colectivo que no depende del brillo individual, sino de la ejecución precisa de cada rol, lo que mantiene fuerte a España aunque sus estrellas no estén en su mejor momento.

    La ausencia de un ‘9’ referencia, como los que tienen Francia o Inglaterra, no ha mermado el sistema, pues De la Fuente ha aprovechado a Mikel Oyarzabal con acierto para superar a rivales de peso, incluidos los ‘Gallos’.

    Su solidez se nota más en defensa: España solo encajó un gol en todo el torneo.

    La zaga mostró gran compromiso, pero también los delanteros: Álex Baena y Oyarzabal cerraron espacios y protegieron a Unai Simón.

  • Lamine Yamal Barcelona 2026Getty Images

    Un gran obstáculo antes del Mundial

    No se puede ignorar la lesión en el muslo que sufrió Yamal un mes y medio antes del Mundial. Le impidió jugar los últimos partidos con el Barcelona y con la selección española en los amistosos previos.

    Su bajo nivel en la fase de grupos se achacó a la falta de ritmo, pero el hecho de que haya mantenido un rendimiento mediocre en las eliminatorias, sobre todo en los regates y las arrancadas con balón, hace dudar de que esté totalmente recuperado.

    Antes de la final, la duda persiste: ¿está Yamal al 100 % o la lesión aún le frena?

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  • Lamine Yamal EspanhaGetty Images

    Un logro con sabor a decepción

    Yamal está a un paso de la gloria y del título mundial, pero, si lo logra, podría dejarle un regusto amargo.

    Normalmente, la estrella del equipo campeón opta al Balón de Oro y al premio al mejor del Mundial, pero Yamal ya no podrá lograrlo.

    Su aportación en el torneo queda lejos de la de estrellas como Lionel Messi, Kylian Mbappé y Harry Kane, quienes parten con ventaja para llevarse el premio al mejor jugador, aunque España gane el título.

    Además, sus opciones de Balón de Oro son casi nulas: el Barcelona no ganó la Champions y su rendimiento en el Mundial no ha sido suficiente para entrar siquiera en el podio.