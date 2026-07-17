De héroe de la Eurocopa a enigma del Mundial... ¿Por qué Yamal ha dejado de lado su faceta de «mago»?

A pesar del bajón de Yamal, la pérdida de protagonismo de Pedri y la suplencia de Nico Williams, España siguió avanzando con firmeza hacia la final del Mundial.

El éxito de Luis de la Fuente radica en un sistema colectivo que no depende del brillo individual, sino de la ejecución precisa de cada rol, lo que mantiene fuerte a España aunque sus estrellas no estén en su mejor momento.

La ausencia de un ‘9’ referencia, como los que tienen Francia o Inglaterra, no ha mermado el sistema, pues De la Fuente ha aprovechado a Mikel Oyarzabal con acierto para superar a rivales de peso, incluidos los ‘Gallos’.

Su solidez se nota más en defensa: España solo encajó un gol en todo el torneo.

La zaga mostró gran compromiso, pero también los delanteros: Álex Baena y Oyarzabal cerraron espacios y protegieron a Unai Simón.