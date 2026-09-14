De héroe a villano: Daniel Maldini pierde el carné de conducir horas después de marcar el gol de la victoria del Cagliari

Maldini vivió este fin de semana la naturaleza volátil del fútbol profesional, al pasar de héroe del partido a centro de una investigación policial en cuestión de horas. El mediapunta, actualmente cedido por el Atalanta, había asegurado una vital victoria por 2-1 del Cagliari contra su club de origen.

El accidente ocurrió en la madrugada del domingo en Milán, cuando el Porsche Carrera 4 de Maldini colisionó con otro vehículo. El impacto provocó heridas leves a seis personas, incluido el propio jugador, que posteriormente fue trasladado a un hospital local para someterse a controles por precaución antes de recibir el alta.