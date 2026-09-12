En un duelo que estuvo en el alambre durante casi una hora, el partido explotó en una caótica ventana de dos minutos en la segunda parte. El Sunderland tuvo una oportunidad de oro para adelantarse cuando el árbitro John Brooks consideró que Ezri Konsa había cruzado la línea mientras forcejeaba con Dan Ballard en una jugada a balón parado.

Sin embargo, Enzo Le Fee vio cómo su lanzamiento era frustrado por una parada magnífica de Raya, que se tiró abajo a su izquierda para desviar el balón al poste. De manera asombrosa, las estadísticas muestran que solo hubo 121 segundos entre la parada de penalti de Raya a Enzo Le Fée (55:40) y el gol de Bruno Guimarães para el Arsenal (57:41).

El centrocampista brasileño, que había entrado como suplente al descanso, silenció al público del Stadium of Light con un momento de brillantez individual poco después de la reanudación. Tras recibir un pase de Declan Rice fuera del área, el excapitán del Newcastle desató un feroz disparo que rozó el larguero por debajo antes de acabar en la red.

Bukayo Saka se negó a que el partido terminara con un solo gol y añadió el segundo del Arsenal desde el punto de penalti en el sexto minuto del tiempo añadido, después de provocar él mismo la pena máxima. El tanto postrero aseguró que el Arsenal mantuviera su inicio perfecto, con cuatro victorias en sus primeros cuatro partidos, mientras continúa su intento de revalidar el título de la Premier League.