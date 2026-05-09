«De hecho, hubo un acuerdo preliminar»: el FC Barcelona estuvo a punto de arrebatarle una superestrella al Real Madrid

Las negociaciones estaban muy avanzadas; parecía que el contrato ya estaba firmado: «Hemos hablado con su familia y sus representantes; había un acuerdo preliminar».

Sin embargo, Bartomeu admitió: «Es posible que el Madrid haya hecho una oferta mejor que la del Barça y se haya llevado a Vinicius».

El Real Madrid anunció el fichaje en mayo de 2017 por unos 45 millones de euros. Vinicius, que aún era menor de edad, se incorporó oficialmente en julio de 2018.