¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
David De Gea FiorentinaGetty Images
Simone Gervasio
Traducido por

De Gea ataca al Manchester City: «Entonces, ¿cuántas Premier League he ganado con el United?». A qué se refiere

Premier League
Serie A
D. de Gea
Fiorentina
Manchester City
Manchester United

No cesan las polémicas después de la sentencia que ha declarado culpable al Manchester City de hasta 114 infracciones cometidas a lo largo de los años. El equipo entrenado por Maresca se arriesga ahora a duras sanciones y muchos de los rivales derrotados por el City reclaman ahora lo que se les quitó por comportamientos que posteriormente fueron considerados incorrectos. A la espera del recurso y del nuevo pronunciamiento de la Premier League, ha llegado el comentario irónico de David de Gea.


El actual portero de la Fiorentina fue un histórico rival del City cuando defendía la portería del Manchester United y, en sus redes sociales, ha querido lanzar una pulla a sus antiguos vecinos.


  • "Hablemos. ¿Cuántos títulos de la Premier League gané entonces?", escribió en X, acompañando el mensaje con un emoji pensativo.



    El español estuvo en el United durante 12 temporadas, hasta 2023, sumando 545 partidos y una Premier League. Durante su etapa allí, sin embargo, también acabó en dos ocasiones por detrás del City y precisamente en los años en los que sus vecinos habrían cometido irregularidades fiscales.

    • Anuncios

    ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google