El renacer de Joao Felix. No descarta su regreso a Europa, define al Barcelona como su sueño. Pero mientras tanto hace soñar a los aficionados del Al Nassr: el talento portugués ex Milan, tras la decepcionante experiencia en el AC Milan, se ha trasladado a Arabia Saudí para jugar con Cristiano Ronaldo. Pero en este momento, el CR7 de la selección lusa es él. La liga saudí le ha devuelto continuidad y confianza, pero el futbolista nacido en 1999 y ex Benfica, Atlético de Madrid y Chelsea no considera en absoluto cerrada su experiencia en el fútbol europeo, con solo 26 años: el objetivo es volver a vestir la camiseta blaugrana, con la que en la temporada 2023/2024 marcó 7 goles.
De fracaso en el Milan a renacer en el Al Nassr: Joao Félix es el CR7 de Portugal. Y quiere al Barcelona
EL FRACASO EN EL MILAN, EL RENACER CON EL AL NASSR
Tras llegar a Riad procedente del Chelsea por 50 millones de euros en el verano de 2025, después de los seis meses fallidos en la Serie A con la camiseta del AC Milan, apenas 2 goles en 15 partidos bajo la dirección de su compatriota Sergio Conceicao, fue uno de los grandes artífices, junto precisamente a Ronaldo, de la victoria del Al Nassr en la Saudi Pro League, con 20 goles, entre ellos tres hat-tricks y dos dobletes en 33 partidos de liga. Este año ha empezado a lo grande, como el anterior: 4 goles en liga, 2 con la selección portuguesa en dos partidos, contra Gales y Noruega, ambos decisivos para las dos victorias de los lusos.
Mejor que CR7
Ahora, la declaración de intenciones: volver a jugar en Europa, volver a disputar la Champions League, quizá ya desde la próxima temporada; medirse con los mejores clubes del mundo, después de haber madurado mucho, dentro y fuera del campo, con respecto a aquel chico que sorprendió al mundo en 2019 con su fichaje por el Atlético de Madrid, tras el pago de la cláusula de rescisión de 120 millones de euros más otros 6 millones por los costes financieros relativos a la operación, el fichaje más caro de la historia del Atlético de Madrid y uno de los más caros de la historia del fútbol. Un traspaso que lo convirtió en el futbolista portugués más caro de todos los tiempos por delante de Cristiano Ronaldo.
EL SUEÑO BARCELONA
También fue fundamental la posibilidad de compartir club y selección con Cristiano Ronaldo, su ídolo y modelo, con el objetivo de darle la asistencia para su gol número mil. ¿Qué club le falta? El Barcelona: "El simple hecho de jugar para ellos me hizo muy feliz. Era un sueño de infancia mío, de mi padre y de mi hermano". ¿Y el Milan? Dificultades de adaptación, también por el hecho de estar cedido y de haber llegado en una temporada complicada para el AC Milan.
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