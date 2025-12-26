+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
De finalistas de la Champions League a los temores por el descenso: el Tottenham está FUERA del 'big six' de la Premier League después de años de negligencia a todos los niveles

Tottenham ocupaba el 14º lugar en la Premier League el día de Navidad. Terminaron en el 17º lugar al final de la temporada 2024-25 y solo han quedado entre los cuatro primeros una vez en lo que va de la década de 2020. Sin embargo, todavía se les considera como uno de los 'seis grandes' clubes de la Premier League junto a Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City y Manchester United.

Ahora, aquellos con afinidad por el Tottenham podrían acusar a este escritor de ser injustamente parcial en contra del club, de albergar sentimientos negativos como fanático rival. Nada podría estar más lejos de la verdad. Este es un aficionado desde hace más de dos décadas y un reportero durante las últimas siete temporadas, desde la primera campaña completa de los Spurs en el Tottenham Hotspur Stadium.

Es hora de que los norteños de Londres enfrenten la dura realidad. Han desperdiciado su oportunidad de permanecer en la élite del fútbol inglés y ya no son un club único que lucha contra la élite, sino uno en peligro de quedar atrapado en el grupo de mitad de tabla, o incluso peor.

    Bases sólidas

    Aunque el Tottenham no tiene el peso de victorias recientes en trofeos para afirmar su autoridad, han competido consistentemente por plazas europeas en el siglo XXI, jugando en la Liga de Campeones en siete temporadas, una cifra solo superada por los otros equipos del 'big six' desde su renovación en 1992. Los Spurs también fueron uno de los equipos ingleses definitorios del siglo XX, conocidos por ser un equipo de copa y jugar con un estilo ofensivo, incluso si rozaba la ingenuidad. Los aficionados generalmente aceptaban ese compromiso.

    El club cuenta con uno de los mejores campos de entrenamiento específicos para fútbol del mundo, habiéndose mudado del diminuto Spurs Lodge al sitio de clase mundial de Hotspur Way en 2012. No hay un capricho que no pueda ser satisfecho entre su personal. En 2019, inauguraron su nuevo estadio de mil millones de libras, que es uno de los mejores en el deporte y cuenta con una atmósfera formidable y ensordecedora cuando el ambiente es el adecuado. Simplemente no se siente así después de un año calendario que vio al club registrar sus menores victorias en casa en la liga desde 1915, a mitad de la Primera Guerra Mundial (esto no se puede enfatizar lo suficiente).

    Cuando los propietarios ENIC tomaron el control mayoritario del Tottenham en 2001 y nombraron a Daniel Levy, un aficionado de los Spurs desde la infancia, como presidente, rápidamente buscaron mejorar dramáticamente la infraestructura del club. Ubicaron un terreno entre los suburbios de Enfield y la carretera orbital M25 de Londres para el campo de entrenamiento y, con el espacio para construir un estadio a precios elevados en la capital, compraron rápidamente propiedades alrededor de su sitio en White Hart Lane. Siempre fue su intención maximizar el potencial fuera del campo con la esperanza de que, directa o indirectamente, esto se correlacionara con el éxito en él. Ese era el plan, de todos modos.

    En la primera mitad del mandato de 24 años de Levy, los Spurs se reestablecieron como un destino para talento emergente. Comprar barato, vender caro, pero sin el apodo de 'moneyball'. Los escépticos de este enfoque afirmaban que esto era una manera para que ENIC, después de todo una empresa de inversión, maximizara las ganancias en lugar de centrarse en competir por honores. Pero, en última instancia, tanto antes como después de la introducción del primer conjunto de reglas del Juego Limpio Financiero de la Premier League, el Tottenham no era ni lo suficientemente rico ni atractivo para atraer jugadores que inmediatamente representaran una amenaza para el antiguo 'big four', compuesto por Arsenal, Chelsea, Liverpool y United. El City solo se unió a la fiesta después de la adquisición del Grupo Abu Dhabi en 2008, aunque los Spurs se unieron a la fiesta de manera orgánica con su modelo, estrategia y un poco de suerte.

  • Salidas de peso

    Para 2011, el Tottenham había saboreado el fútbol de la Liga de Campeones y contaba con tres de los mejores jugadores de la Premier League en sus filas: Gareth Bale, Luka Modric y Rafael van der Vaart. Los dos primeros fueron fichados bajo la política de 'comprar barato, vender caro', y el último fue una ganga oportuna por £11 millones en el último día de transferencia del verano de 2010.

    Pasarían otros cinco años antes de que los Spurs volvieran a jugar en la principal competición de clubes de Europa, pero para entonces habían construido un nuevo núcleo de talento de primer nivel. Christian Eriksen, un prodigio en el Ajax, llegó por un módico precio de £11.5 millones y fue el único éxito indiscutible de los siete jugadores traídos con el dinero recaudado de la venta de Bale al Real Madrid por un récord mundial. Dele Alli, por recomendación del legendario cazatalentos del club David Pleat, llegó del equipo de la League One Milton Keynes Dons por £5 millones. Se invirtió un poco más en Son Heung-min, quien llegó del Bayer Leverkusen por £22 millones. Y, por supuesto, Harry Kane pasó de ser material de memes al mayor jugador en la historia moderna de los Spurs dentro de un par de temporadas. Juntos, fueron conocidos cariñosamente por los aficionados como 'DESK'.

    Este cuarteto estaba rodeado de otras estrellas como el capitán de Francia Hugo Lloris, los defensores belgas Toby Alderweireld y Jan Vertonghen, los dinámicos laterales Kyle Walker y Danny Rose, y un mediocampista omnipresente como Mousa Dembele. Juntos, este equipo terminó en el top cuatro durante cuatro temporadas sucesivas, una hazaña solo superada por el equipo de 1959 a 1964, terminó con el récord histórico del club de 86 puntos en una sola temporada y, más famoso aún, llegó a la final de la Liga de Campeones de 2019 en circunstancias dramáticas, cayendo solo ante un equipo del Liverpool que era claramente el mejor equipo de Europa.

    Para cuando los Spurs llegaron a esa final, sin embargo, estaban agotados. Solo 12 meses antes, el entrenador Mauricio Pochettino, quien había nutrido a este joven equipo y restaurado la clara identidad del club, advirtió que el equipo necesitaba una 'dolorosa reconstrucción' si querían mantener su trayectoria ascendente. La directiva respondió fichando precisamente a cero jugadores en los siguientes 18 meses, permitiendo que una plantilla en las últimas decayera y sufriera.

    Tras la derrota en la final, Eriksen manifestó su deseo de un nuevo desafío y finalmente se fue al Inter en enero de 2020. Dele no pudo superar una serie de problemas de lesión y fue vendido dos años después de la salida del danés, uniéndose al Everton. Kane y Son permanecieron, pero estaban rodeados de jugadores infinitamente inferiores a aquellos con los que habían crecido hasta llegar a su mejor forma, teniendo que cargar con el equipo durante sus propias temporadas finales en el club.

    Depresión post-Pochettino

    En vísperas de la final de la Liga de Campeones, Pochettino confirmó que dejaría su cargo como entrenador si el Tottenham ganaba, creyendo que su trabajo estaría completo. En verdad, admitir esto fue la señal definitiva de que estaba agotado y se iría tarde o temprano. Hubo indignación cuando fue despedido unos meses después, pero había al menos suficientes razones detrás de esa decisión. Tottenham comenzó la temporada 2019-20 mal y no jugaba con la intensidad característica de las temporadas anteriores. Lo que no tenía sentido era el repentino cambio de estrategia de Levy.

    Creyendo que el equipo estaba más cerca de ganar los trofeos más importantes de lo que realmente estaba, a pesar de haber hecho solo cuatro fichajes en los últimos dos años y con el equipo visiblemente exhausto, Levy cumplió una ambición de larga data al contratar a José Mourinho, afirmando que el exentrenador en declive del Chelsea y Manchester United era en ese momento 'uno de los dos mejores entrenadores del mundo', incluso cuando era claro para el resto del mundo que ya no era el caso.

    Reservas tácticas sobre Mourinho aparte, el 'Special One' también estaba acostumbrado a trabajar con presupuestos enormes que eclipsaban a la competencia. Tottenham, a pesar del cambio de estadio, aún no podía prometer lo mismo. En su única ventana de transferencias de verano como entrenador en jefe, Spurs fichó a Matt Doherty, Pierre-Emile Hojbjerg, Sergio Reguilon, Joe Rodon y Joe Hart. Bale también regresó en un préstamo de una temporada, aunque juzgando por lo poco que jugó bajo Mourinho, es considerado en retrospectiva como un fichaje liderado por Levy. Después de liderar la tabla a principios de la temporada 2020-21, el portugués fue despedido en abril de esa misma temporada con el equipo en séptimo lugar y a solo seis días de jugar la final de la Copa de la Liga.

    El fracaso de Mourinho era totalmente predecible, sin embargo, el club no aprendió de sus errores. Se vieron obligados a conformarse con Nuno Espirito Santo como su reemplazo después de más de dos meses de intentar encontrar un sucesor, solo para despedirlo después de 17 partidos cuando su principal objetivo, Antonio Conte, estaba disponible para trabajar de nuevo.

    Aunque los fanáticos del Tottenham a menudo colocan a Conte en la misma categoría que Mourinho, disfrutó de un éxito inicial, llevando al equipo a un inesperado cuarto lugar a expensas del Arsenal. Al entrar en el verano de 2022-23, era el Tottenham quien se esperaba que fuera candidato al título, no sus rivales del norte de Londres.

    Por desgracia, fue una historia familiar. Spurs compró mal, no añadió suficiente calidad para rodear a Kane y Son, y hacia el final de una temporada difícil que también vio varias tragedias en su vida personal, Conte efectivamente renunció apuntando a todos los rincones del club en una explosiva conferencia de prensa. Ese verano, Kane fue vendido al Bayern de Múnich después de negarse a firmar un nuevo contrato, y no se le podía culpar por ello.

    Gasto imprudente

    La salida de Kane afectó duramente a los Spurs, aunque solo después de un período de latencia. Ange Postecoglou logró levantar los ánimos en N17 tras tomar las riendas, creando rápidamente un sentido de unidad mientras comenzaba con un increíble inicio de ocho victorias y dos empates en 10 partidos de la Premier League, todo mientras jugaba un emocionante estilo de fútbol ofensivo.

    Sin embargo, una vez que el resto de la liga descubrió las tácticas de Postecoglou, los Spurs se volvieron increíblemente unidimensionales y no pudieron depender de la calidad individual para salir del paso de la misma manera que antes. Son, quien fue nombrado capitán, estaba en un declive físico incluso si estaba logrando números impresionantes, mientras que Tottenham solo fichó a un delantero un año después de la partida de Kane, desembolsando £60 millones para traer a Dominic Solanke del Bournemouth. Fue el único no adolescente firmado a tiempo para la temporada 2024-25, con los jóvenes Archie Gray, Lucas Bergvall y Wilson Odobert como sus únicas otras incorporaciones cuando el equipo clamaba por liderazgo y opciones experimentadas.

    No solo es que los Spurs hayan malinterpretado sus necesidades en el mercado. Como reportó el experto en finanzas Swiss Ramble, su ratio de salarios a ingresos del 42 por ciento fue el más bajo en la Premier League para el último año fiscal. Solo otro equipo, Luton Town, que ahora está en la League One, tuvo un porcentaje por debajo del 50. Tottenham no es un destino tan popular para el talento de primer nivel no solo por la relativa falta de gloria tangible del club, sino también debido a su aparente falta de disposición para pagar un precio premium por mejores jugadores.

    Cuando Levy estaba al mando, la sensación predominante era que tenía que ganar cada negociación. Si no se sentía bien con un trato, probablemente no valía la pena hacerlo. Incluso cuando un director deportivo estaba a cargo de los fichajes, aún tenía que encontrar la manera de estar involucrado.

    Todo esto ocurre antes de examinar la lista de los fichajes más caros de los Spurs y cuestionar qué han estado observando sus ojeadores. Sesenta millones de libras en cada uno de Solanke, Richarlison y Tanguy Ndombele marcan el camino. Solo este verano rompieron el molde para traer a Mohammed Kudus y Xavi Simons por un total de £106 millones, pero ninguno de ellos ha logrado deslumbrar particularmente hasta ahora.

    Revuelta en las alturas

    Los directivos del Tottenham eran extremadamente impopulares entre los aficionados mucho antes de que el club decidiera remover a Levy de su puesto en septiembre. Durante muchos años, los Spurs han estado entre los clubes más caros del país en cuanto a precios de entradas, lo cual era más aceptable bajo Pochettino cuando el equipo parecía tener rumbo. No puedes salirte con la tuya cuando el producto es malo y simplemente no se ganan suficientes partidos, especialmente en casa.

    Muchos de los seguidores de Levy y ENIC cambiaron de lealtades durante el fiasco de la Superliga de 2021. Los aficionados del Tottenham estaban tan desconcertados como los rivales cuando lograron colarse en la lista de 12 clubes separatistas.

    Con el nombramiento de Vinai Venkatesham, nada menos que anteriormente del Arsenal, como director ejecutivo a principios de este año y la subsecuente salida de Levy, el club ha estado tratando de presentar la imagen de una nueva era en desarrollo. Pero ENIC sigue siendo el propietario mayoritario. Frente a ellos, la familia Lewis, que controla el club, ha surgido repentinamente como una entidad visible, con The Athletic reportando que quieren 'más victorias, más a menudo'. En octubre, inyectaron £100 millones de nuevo capital en el club, supuestamente preparando un animado mercado de transferencias en enero. Sin embargo, aún no hay pruebas reales que sugieran que esto sea más que un cambio de cara.

    Más abajo en la jerarquía, el director deportivo Johan Lange ha dado un paso atrás ante el regreso de Fabio Paratici, recontratado por el club después de que expirara su prohibición de 30 meses del fútbol por delitos financieros con la Juventus. Es dudoso cómo dos personas con tanto poder pueden coexistir de todos modos, pero puede que ni siquiera lleguen a trabajar juntos en una sola ventana de transferencias, con Fiorentina desesperada por traer de vuelta a Paratici a Italia. No hay estabilidad en ningún nivel en el club en este momento.

    Últimas víctimas

    Venkatesham y Levy, cuando todavía estaban en el cargo, hicieron un gran alarde de cómo Thomas Frank era la persona ideal para reemplazar a Postecoglou como entrenador principal el verano pasado. El australiano fue despedido brutalmente después de acabar con la espera de 17 años del club por un trofeo, ganando la Europa League en mayo. Dado que los Spurs habían terminado en el puesto 17 en la Premier League, esta fue una decisión comprensible y carente de emoción que los ejecutivos del club deberían estar encargados de tomar. Pero las dificultades de Frank hasta ahora traerán escrutinio sobre las personas en la dirección.

    Esta versión de los Spurs es aburrida de ver y cada vez más autodestructiva. El salto de Brentford puede ser demasiado para Frank y no es popular entre los aficionados en absoluto, con muchos pidiendo ya que sea despedido. Mientras que era un mesías en los Bees, Frank estaba empezando desde cero en el Tottenham bajo un foco mucho más intenso y se ha quebrado bajo presión en varias ocasiones hasta ahora, notoriamente criticando a los aficionados descontentos por el ambiente generado durante algunas de sus muchas, muchas derrotas en casa este año. Le ha tocado una mala mano, pero aún así la ha jugado mal.

    Del puesto 17 la temporada pasada al 13 ahora, también hay preocupaciones sobre el verdadero nivel de esta plantilla que se ha reunido, que no puede ni compararse con las de las eras de Mourinho, Nuno y Conte.

    El Tottenham ha vuelto a la mediocridad de media tabla, y en una Premier League con más paridad que nunca, quién sabe cuándo podrán siquiera detenerlo. Tal vez no puedan y, después de solo ser salvados por tres equipos ascendidos terribles la temporada pasada, realmente percibirán el peligro del descenso en los próximos años. Pueden ser un equipo de la Liga de Campeones que ganó la Europa League hace solo unos meses, pero los Spurs están fingiendo ser de la élite y no podrán seguir con un comportamiento tan fraudulento por mucho más tiempo.

