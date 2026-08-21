La mayor paradoja es que Sommerville se marchó tras el Mundial al Al Hilal, para convertirse en compañero de Bono en lugar de enfrentarse a él como rival, pero el recuerdo del penalti no desapareció, después de que el jugador fallara un nuevo penalti ante el Al Feiha en el minuto 81, en una escena que devolvió a primer plano el viejo suceso.

Pese al fallo, el asunto no afectó al resultado del partido, después de que el Al Hilal ya hubiera resuelto las cosas con un tres a cero, y continuara su arranque perfecto en la Roshn League, logrando su segunda victoria consecutiva.

Y así, los penaltis se convirtieron en una historia extraña en el inicio de la relación de Sommerville con el Al Hilal; hace pocas semanas Bono fue la razón de que se le privara de marcar durante la tanda de penaltis con los Países Bajos, y hoy el guardameta marroquí se ha convertido en su compañero en un mismo equipo, mientras que el jugador siguió fallando los penaltis en una escena que podría abrir la puerta a muchas paradojas con el transcurso de la temporada.

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Y al margen del pesimismo, esto sigue siendo una mera paradoja estadística curiosa en la trayectoria de Sommerville, pero la repetición del escenario tras un corto periodo la convierte en una de las historias más llamativas del inicio de temporada del Al Hilal, sobre todo porque su protagonista pasó de enfrentarse a Bono a apoyarse en él como compañero y guardameta de su equipo.