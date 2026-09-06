En un partido prácticamente de un solo bando, el Barcelona arrolló a su anfitrión, el Valencia, con un contundente 5-0 en el estadio de Mestalla, donde el conjunto catalán impuso su dominio total sobre el desarrollo del juego desde el inicio y hasta el pitido final, sin conceder a su rival una oportunidad real de entrar en el partido.

Y aunque el resultado fue abultado con cinco goles, podría haber sido incluso mayor, especialmente ante la gran cantidad de ocasiones que desperdiciaron los jugadores del Barcelona, las cuales podrían haber convertido el marcador en algo histórico.

El partido fue testigo del brillo de la mayoría de los elementos ofensivos de la alineación del Barcelona, pero el dúo formado por Lamine Yamal y Fermín López fue el más determinante, tras ofrecer un encuentro excepcional y demostrar el grado de flexibilidad y descentralización en las que se apoya el técnico Hansi Flick para construir su sistema ofensivo, de modo que el equipo sigue presentándose como uno de los conjuntos más potentes en ataque desde el inicio de la temporada.

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