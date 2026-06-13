Goal.com
En directoEntradas

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport
Karim Malim

Traducido por

De Doha a Estados Unidos: ¿por qué el mundo llora por el Mundial de Catar?

FEATURES
Qatar vs Switzerland
Qatar
Switzerland
World Cup
USA vs Paraguay
USA
Paraguay
Catar
Suiza
EE. UU.
Paraguay
Marruecos
Egipto
Jordania
Argelia
Túnez
Irak
Arabia Saudí

¡Una experiencia excepcional, pero con complicaciones sin precedentes!

Con el inicio de la Copa del Mundo 2026 en Estados Unidos, Canadá y México, la conversación ya no gira solo en torno a los partidos y las estrellas. Ha surgido una nostalgia sorprendente por la experiencia de Catar 2022. El torneo, entonces muy criticado, se ha convertido en referente de éxito organizativo y experiencia de los aficionados.

¿Cómo se dio este giro? ¿Y por qué aficionados y periodistas evocan recuerdos de Doha y sus estadios relucientes frente a los desafíos de Norteamérica?

La paradoja es evidente: aquel Catar 2022, considerado un riesgo por su tamaño y ubicación, resultó un modelo de comodidad y armonía.

En cambio, el de 2026, llamado «el más grande y el más inclusivo», recibe críticas por logística, seguridad, política y costes. Esa diferencia no es casual, sino el fruto de visiones y gestiones muy distintas.

  • FBL-WC-2026-MATCH04-USA-PAR-LAW ENFORCEMENTAFP

    Organización centralizada frente a amplia difusión

    Estados Unidos acogerá 78 de los 104 partidos de la Copa América, es decir, alrededor del 75 % del torneo. Aunque la candidatura es conjunta con Canadá y México, la mayor parte de la carga recae sobre este país. Esta dispersión por tres países, 16 ciudades y cuatro zonas horarias supone un reto logístico sin precedentes.

    Por el contrario, Catar 2022 se desarrolló casi en una sola ciudad. Ocho estadios modernos conectados por un sistema de transporte eficiente, la mayoría a menos de una hora entre sí. Este formato compacto permitió a los aficionados ver dos o tres partidos al día y disfrutar de un ambiente festivo continuo en mercados, plazas y metro.

    En 2026, seguir a tu selección implicará miles de kilómetros, vuelos y cambios horarios que pueden convertir la fiesta en una pesadilla logística.

    Esa dispersión cambia la experiencia del aficionado: en Catar todos compartían un mismo espacio, mientras que en Norteamérica cada ciudad creará su propio ambiente y la conexión entre seguidores será más virtual que real.

    • Anuncios
  • MEXICO-FBL-WC-2026-STICKERS-ENGAFP

    Retos de seguridad y logísticos: desde las serpientes hasta los tiroteos

    Desde la llegada de las primeras delegaciones, varios incidentes han revelado la fragilidad de la organización. Las selecciones de Noruega y Suiza recibieron avisos oficiales sobre la presencia de serpientes venenosas cerca de sus campamentos.

    La selección inglesa vivió un tiroteo cerca de su hotel —hecho frecuente en Estados Unidos, donde las muertes por armas de fuego superan las 40 000 al año—.

    Además, robaron material de entrenamiento del equipo inglés durante un traslado, incluidas las botas de Harry Kane y Jude Bellingham y dispositivos de análisis técnico. Estos hechos reavivaron el debate sobre la seguridad, ya que las largas colas de control generaban quejas.

    En Catar 2022, en cambio, el torneo destacó por su seguridad excepcional: una organización centralizada, concentrada en un área reducida, garantizó eficiencia y tranquilidad.

  • artanChatGPT

    La crisis de los visados y la discriminación política

    El problema de los visados amenaza el principio de «un Mundial para todos» promovido por la FIFA.

    Las autoridades estadounidenses denegaron los visados a varios miembros de la delegación iraní, por lo que el equipo tuvo que alojarse en Tijuana (México) y entrar al país el mismo día del partido. Esta decisión vulnera la igualdad de oportunidades y somete a los jugadores a un gran agotamiento.

    Además, jugadores iraquíes como Ayman Hussein sufrieron largos interrogatorios y registros de sus móviles, y el fotógrafo del equipo fue deportado pese a tener visado válido.

    También se impidió la entrada al árbitro somalí Omar Abdulqadir Artan. Estas restricciones, impulsadas por la política exterior bajo el lema «América primero», afectaron el desarrollo del torneo.

    En Catar, la acogida fue universal y libre de tales complicaciones políticas. Las puertas se abrieron a todo el mundo, y los aficionados de todas las nacionalidades se sintieron huéspedes de honor sin discriminación alguna.

  • Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    Los costes exorbitantes y los «descansos para refrescarse»

    Los precios de las entradas se han disparado: la categoría 4 cuesta 60 dólares (frente a 11 en Catar, un 445 % más), y el partido inaugural alcanza los 560 dólares.

    El sistema de «precios dinámicos» ha recibido duras críticas de las organizaciones de aficionados europeas, que han presentado una queja oficial ante la Comisión Europea.

    Además, las nuevas «pausas de refrigeración» generaron malestar entre los aficionados, pues se convirtieron en espacios publicitarios que, en algunos casos, interrumpieron la retransmisión al reanudarse el juego.

    En Catar, los precios fueron más razonables y el ambiente se centró en el fútbol y el entretenimiento, sin tanto comercialismo.

  • Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    El legado institucional: Catar triunfa donde otros han fracasado

    Pese a las críticas previas, Catar organizó un torneo coherente, cómodo y entretenido, y mostró que su pequeño tamaño es una ventaja, no un inconveniente. Hoy, ante las complejidades de 2026, esa experiencia es una fuente de inspiración y un referente positivo.

    Esa nostalgia no rechaza la diversidad cultural de 2026, sino que refleja el anhelo de una experiencia futbolística pura, cómoda e inclusiva. Y recuerda que el éxito de un Mundial se mide no por la cantidad de países o el tamaño del mercado, sino por su capacidad de unir a las personas en una vivencia humana compartida.

World Cup
Qatar crest
Qatar
QAT
Switzerland crest
Switzerland
SUI