De Doha a Estados Unidos: ¿por qué el mundo llora por el Mundial de Catar?

Con el inicio de la Copa del Mundo 2026 en Estados Unidos, Canadá y México, la conversación ya no gira solo en torno a los partidos y las estrellas. Ha surgido una nostalgia sorprendente por la experiencia de Catar 2022. El torneo, entonces muy criticado, se ha convertido en referente de éxito organizativo y experiencia de los aficionados.

¿Cómo se dio este giro? ¿Y por qué aficionados y periodistas evocan recuerdos de Doha y sus estadios relucientes frente a los desafíos de Norteamérica?

La paradoja es evidente: aquel Catar 2022, considerado un riesgo por su tamaño y ubicación, resultó un modelo de comodidad y armonía.

En cambio, el de 2026, llamado «el más grande y el más inclusivo», recibe críticas por logística, seguridad, política y costes. Esa diferencia no es casual, sino el fruto de visiones y gestiones muy distintas.