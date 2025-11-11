De diamante en bruto del Manchester City a ser 'imparable': Cómo Jeremy Doku se convirtió en el extremo más devastador de la Premier League

Doku no sería el primer jugador que necesitó un período de adaptación bajo Guardiola. Jack Grealish, Josko Gvardiol y Nico González necesitaron gran parte de su primera temporada para acostumbrarse al estilo del entrenador. Doku esencialmente necesitó dos, pero parece haber dominado el arte de lo que Guardiola quiere de él. Y a diferencia de Grealish, su destello de estrella permanece intacto.
La diferencia es que ahora ha aprendido a aprovechar al máximo sus habilidades, incluso si Guardiola quería enfatizar que solo Doku fue responsable de su cambio de forma al decir: “Sé que soy bueno, pero no me sobreestimen. Los jugadores lo hacen por sí mismos. Tenemos que darles un buen entorno y hacer buenas conexiones. No enseño a Doku cómo driblar; eso es un talento natural."
De hecho, ver videos de Doku de niño lo hace reconocible al instante por su estilo de driblar. Doku perfeccionó su forma única de driblar en una cancha de concreto en su ciudad natal de Amberes, pasando interminables horas allí con su hermano Jefferson y sus amigos. Se inscribió en la academia de los gigantes belgas Anderlecht a los 10 años, pero una educación profesional no pudo frenar su tendencia a mantener la cabeza baja y jugar para sí mismo en lugar de para sus compañeros de equipo.
Henry trabajó con Doku como asistente de entrenador de Roberto Martínez en la selección nacional de Bélgica. y cuando todavía era jugador del Rennes, elogió su habilidad para driblar. Pero la semana pasada, la leyenda del Arsenal admitió que Doku aún tenía que trabajar en su inteligencia en el juego.
"No tiene límites pero necesita guía", dijo Henry en CBS. "Cuando le explicas algo a alguien, si no hay un proceso de pensamiento detrás, no van a comprender lo que tiene que suceder. Todos sabemos que puede terminar, pero a veces necesitas desacelerar y reacelerar para ver el panorama general."