Goal.com
En directo
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Todo sobre apuestas en GOAL
President Trump And First Lady Attend FIFA World Cup Final In New JerseyGetty Images News
Thomas Hindle

Traducido por

«De desconocidos a amigos»: la final del Mundial de la FIFA tuvo a Shakira, Justin Bieber y Donald Trump, y el fútbol quedó eclipsado

FEATURES
Analysis
España vs Argentina
España
Argentina
World Cup
L. Messi

La 104.ª y última Super Bowl de la FIFA tuvo toda la pompa típica de Estados Unidos, pero pareció olvidar el fútbol.

EAST RUTHERFORD, Nueva Jersey — Antes de la final del Mundial 2026, iShowSpeed hizo una voltereta.

El youtuber, influencer y rostro omnipresente del fútbol estadounidense —famoso por su pasión por Cristiano Ronaldo— cerró su actuación, llena de autotune, con una acrobacia digna de los Juegos Olímpicos.

Su breve aparición resumía el caos del evento.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, lleva meses ensalzando a Estados Unidos: «104 Super Bowls», el «mayor evento humano, social y cultural de la historia». Hiperbólico, como el país. A Estados Unidos le encantan sus eventos y se le da muy bien organizarlos. Aquí, en los pantanos de Nueva Jersey que llaman Nueva York, la FIFA ha celebrado su evento futbolístico definitivo: descarado, un poco fuera de lugar, pero adecuadamente estadounidense. No podría ser de otra manera.

  • messi(C)Getty Images

    ¡LA FINAL DEL MUNDIAL DE LA FIFA!

    Se trata de la «Copa Mundial de la FIFA, LA FINAL», según la campaña oficial, un nombre algo dramático. Seguro que muchos esperan que no sea la última final. Pero sí parece un momento culminante. La dupla Messi-Yamal es irresistible. ¿Puede haber algo mejor? El mejor de todos los tiempos (GOAT) cediendo el testigo a su heredero en un anuncio de UNICEF, una imagen que la organización tuvo que confirmar como real —no era un montaje de IA—. Messi acaba de cumplir 39 años; Yamal aún no ha cumplido 19. El veterano frente al joven. La leyenda contra la futura leyenda. Este ha sido un Mundial de estrellas, y no hay duelo mayor.

    Pero cada partido del Mundial tiene su contexto.

    No es solo un partido: es un viaje de una hora desde Manhattan en tren, con un billete de ida y vuelta de casi 100 dólares. Es la culminación de 104 partidos y de un torneo complicado: una selección que debió mudar su campamento por un conflicto armado, entradas carísimas, enredos políticos, la anulación de la roja a Folarin Balogun, estadios calurosos y pausas de hidratación a veces innecesarias. Los días previos, además, trajeron alertas por calidad del aire debido al humo de incendios forestales, aunque el domingo ya se habían disipado.

    Todo eso forma parte de la historia de este Mundial. Y luego están las cosas buenas.

    Yamal en un Walmart. Erling Haaland marcando un montón de goles, conquistando los corazones de Estados Unidos y luego bajándose del avión con un mapache disecado. Cabo Verde, Curazao y Haití también brillaron. Kansas se enamoró de Argelia y Argentina. Paraguay venció a Alemania. Jude Bellingham hizo creer a Inglaterra.

    Todo eso es cierto, y el domingo se condensó en un instante.

    • Anuncios
  • Fans times squareGetty

    «Quien no salte es español»

    Las celebraciones empezaron la noche anterior. El sábado, lluvias torrenciales inundaron algunas zonas de Nueva York, pero no amainaron el entusiasmo de los aficionados argentinos en Times Square.

    Hay cinco canciones argentinas. Ninguna dura más de dos minutos, pero durante horas miles de personas las alternaron, con los tambores retumbando toda la tarde y parte de la noche. Cuanto más fuerte llovía, más alto coreaban. La policía de Nueva York disolvió la fiesta a las 23:00.

    Al día siguiente quedaban latas vacías, papeles albicelestes y algo más de basura. Antes del mediodía, con Times Square aún extraña, ya se notaba el ambiente futbolístico. Neoyorquinos con camisetas de España grababan bailes para TikTok frente a las pantallas LED, mientras los carritos de comida halal ponían cumbia a todo volumen. Se veían camisetas de casi todas las selecciones: Argentina, España, Alemania, Escocia, Inglaterra. Un aficionado solitario, con una camiseta de Christian Pulisic, tomaba café en una mesa sucia.

    Nos habían dicho que desplazarse al estadio iba a ser complicado este verano, pero el trayecto desde Penn Station hasta el propio Meadowlands ha sido relativamente cómodo durante la mayor parte del torneo, aunque un poco aséptico. Sin embargo, hubo algo de acción. Un colectivo de artistas repartió tarjetas rojas con el lema «unitas mundi» para protestar contra Donald Trump. Dentro del tren los argentinos cantaron a pleno pulmón, aunque «quien no salte es español» resulta complicado en un convoy en marcha.

    Las entradas se revendían a unos 7.000 dólares antes de la final, y aún así había gente en el estacionamiento buscando comprar o vender. Un hincha argentino contó a GOAL que voló de Miami a Baltimore con la promesa de un ticket, pero al llegar descubrió que no existía (vio el partido desde el estacionamiento).

  • Tom CruiseGetty

    «Convertir a los desconocidos en amigos»

    Comenzó el espectáculo. La FIFA prometió una «ceremonia de clausura» antes del partido, y fue muy pomposa. Una lona gigante mostraba famosos edificios de Nueva York. iShowSpeed fue el primero en aparecer. Su ascenso al fútbol ha sido desconcertante: tiene casi 58 millones de suscriptores en YouTube y seis millones de oyentes mensuales en Spotify.

    Interpretó su tema «Champions (WC26)». La canción arranca con Speed enumerando a todos los países participantes y concluye con un rotundo «esto es el Mundial». Lo acompañaron acrobacias sencillas y un grupo de bailarines. Luego llegó Post Malone, de vaquero de pies a cabeza, y cantó par de éxitos antes de que Swae Lee se sumara para interpretar «Sunflower».

    Después apareció Chris Martin y, en un amable español, invitó al público al show del descanso. Cuando por fin arrancó el partido, ya se habían sucedido cuatro actuaciones y se había exhibido el trofeo, patrocinado por Louis Vuitton y presentado por Carlos Alcaraz. Para cerrar el show, Tom Cruise, con gafas de sol y todo de negro, recordó que el fútbol «convierte a los desconocidos en amigos».

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
  • Justin BieberGetty

    Justin Bieber le quita la emoción al ambiente

    Los espectáculos de medio tiempo existían en el fútbol americano desde antes de la primera Super Bowl en 1967, cuando las bandas de la Universidad de Arizona y Grambling State tocaron un popurrí. Desde entonces se han multiplicado: hoy son shows estelares en la NFL llenos de momentos culturales.

    Era inevitable que el fútbol adoptara este formato. Ya lo probó en el Mundial de Clubes 2025 con Coldplay, un experimento que no convenció. Sin embargo, Infantino anunció el año pasado que lo intentarían de nuevo. Coldplay tuvo el honor de elegir el cartel: Madonna, BTS, Shakira, Burna Boy y Justin Bieber.



    El resultado fue raro. Se les hizo una cuenta atrás de cinco minutos y, más que animarles, se les ordenó que permanecieran en sus asientos antes del show. Este comenzó con Ronaldinho y Ronaldo Nazario conduciendo un coche grande con Madonna y varios bailarines. Ella cantó en playback. Luego BTS interpretó un fragmento de «Dynamite». Fue enérgico, y la FIFA seguro tenía más recursos.

    Tras un interludio de «Ted Lasso» con Jason Sudeikis, Bieber recorrió medio campo con su guitarra y un “aleluya” repetitivo. Ni las caderas de Shakira ni los ritmos de Burna Boy salvaron los dolorosos 27 minutos del show.

    Wayne Rooney lo resumió en la televisión británica.

    «Me pareció una mierda», sentenció.

  • Ferran TorresGetty

    «No hay nada que criticar»

    Ah, sí, también hubo fútbol.

    El partido fue un auténtico aburrimiento. Quizá era de esperar que este encuentro resultara un poco extraño. España es un equipo técnico al que le falta ritmo, pero que sabe mantener la posesión mejor que nadie. Además, cuenta con la mejor defensa del torneo. Es una combinación letal, aunque no necesariamente emocionante. Si tuvieran que ganar a Argentina, tendría que ser a base de mil pases de seis yardas.

    Argentina depende de un Messi de 39 años con ocho Balones de Oro; sin él se apaga. Uno intentó jugar. El otro, no. España, generosa en su propuesta, falló ante la portería. Es un equipo creativo, pero le falta un rematador letal. Lamine Yamal fue activo, Dani Olmo mostró calidad y Rodri dominó el centro del campo, pero no hubo golpes decisivos en 90 minutos.

    Argentina respondió con entradas duras y el árbitro fue indulgente hasta el 93’, cuando Enzo Fernández, ya amonestado, derribó a Cubarsi con los dos pies por delante.

    El seleccionador argentino, Lionel Scaloni, admitió que, al final, probablemente fue la decisión correcta.

    «La primera amarilla se podría haber evitado. Protesté en mi inglés chapucero, pero no hay nada que criticar», admitió tras el partido.

    Ferran Torres, héroe del encuentro, batió al portero desde 9 metros en el 106’ tras la rendición de la zaga rival. Messi apenas tocó el balón. La afición local, silenciosa casi todo el duelo, pitó la entrega del trofeo a España.

  • Ronaldo RonaldinhoGetty Images

    «Es más que un simple juego, es nuestro ADN»

    En la ceremonia posterior al partido quedó patente el espíritu estadounidense.

    Donald Trump salió al campo entre fuertes abucheos. Entregó algunas medallas a ambos equipos y se detuvo a hablar con un Messi derrotado. Muchos recuerdan su irrupción en la celebración del Chelsea tras el Mundial de Clubes del año pasado. Esta vez se asomó al podio del equipo campeón pese a los gestos de Infantino para sacarlo de escena. No fue igual que cuando vistieron a Messi con trajes tradicionales en 2022, pero se acercó.

    La FIFA cumplió su promesa y montó un auténtico espectáculo: su 104.ª «Super Bowl» se sintió más «Super Bowl» que nunca. Hubo casi 40 minutos de interludios musicales, presencia presidencial y un momento para los youtubers. Nueva York ya puede reponer los fuegos artificiales para Nochevieja.

    La única decepción fue el fútbol. Si Infantino quería impresionar, 120 minutos olvidables en los que el mejor de la historia perdió no fueron la mejor forma de cautivar al público.

    Quizá ese era el objetivo de tantos fuegos artificiales, canciones y bailarines: la FIFA garantizó un espectáculo, con independencia de lo que ocurriera una vez que el balón rodara. Como recuerda el himno del Mundial, «DNA (More Than A Game)», esto es más que un partido.

    Lástima que el partido se perdiera en medio de todo esto.