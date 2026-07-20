«De desconocidos a amigos»: la final del Mundial de la FIFA tuvo a Shakira, Justin Bieber y Donald Trump, y el fútbol quedó eclipsado

Se trata de la «Copa Mundial de la FIFA, LA FINAL», según la campaña oficial, un nombre algo dramático. Seguro que muchos esperan que no sea la última final. Pero sí parece un momento culminante. La dupla Messi-Yamal es irresistible. ¿Puede haber algo mejor? El mejor de todos los tiempos (GOAT) cediendo el testigo a su heredero en un anuncio de UNICEF, una imagen que la organización tuvo que confirmar como real —no era un montaje de IA—. Messi acaba de cumplir 39 años; Yamal aún no ha cumplido 19. El veterano frente al joven. La leyenda contra la futura leyenda. Este ha sido un Mundial de estrellas, y no hay duelo mayor.

Pero cada partido del Mundial tiene su contexto.

No es solo un partido: es un viaje de una hora desde Manhattan en tren, con un billete de ida y vuelta de casi 100 dólares. Es la culminación de 104 partidos y de un torneo complicado: una selección que debió mudar su campamento por un conflicto armado, entradas carísimas, enredos políticos, la anulación de la roja a Folarin Balogun, estadios calurosos y pausas de hidratación a veces innecesarias. Los días previos, además, trajeron alertas por calidad del aire debido al humo de incendios forestales, aunque el domingo ya se habían disipado.

Todo eso forma parte de la historia de este Mundial. Y luego están las cosas buenas.

Yamal en un Walmart. Erling Haaland marcando un montón de goles, conquistando los corazones de Estados Unidos y luego bajándose del avión con un mapache disecado. Cabo Verde, Curazao y Haití también brillaron. Kansas se enamoró de Argelia y Argentina. Paraguay venció a Alemania. Jude Bellingham hizo creer a Inglaterra.

Todo eso es cierto, y el domingo se condensó en un instante.