Martínez había arremetido contra los responsables del Manchester United tras la derrota ante el Atlético de Madrid por 2-0 en la Liga de Campeones, criticando la debilidad de los movimientos en el mercado de fichajes y exigiendo a la directiva, encabezada por el director deportivo Jason Wilcox, que proporcionara elementos adicionales capaces de competir.

El defensa argentino dijo entonces que esperaba un mayor respaldo por parte de la directiva después de la temporada pasada, señalando que el cambio constante de entrenadores no resuelve los problemas del club, y que la responsabilidad no recae únicamente sobre los jugadores y el cuerpo técnico.

Pero sus declaraciones generaron una gran polémica dentro y fuera del club, antes de que posteriormente pidiera disculpas por el momento y la forma de sus palabras, afirmando que se había reunido con los responsables del club y con el entrenador Michael Carrick, y que habían intercambiado puntos de vista sobre lo ocurrido.

Y pocas semanas después, Martínez se encontró en una situación completamente distinta, tras convertirse en uno de los principales motivos de la caída del Manchester United ante el Chelsea por 2-0.

El defensa argentino complicó la tarea de su equipo después de recibir dos amonestaciones en un corto periodo de tiempo, abandonando el terreno de juego expulsado en el minuto 63, tras una entrada sobre Wesley Fofana dentro del área, por la que el árbitro señaló un penalti que Cole Palmer convirtió en el segundo gol. Y los problemas de Martínez no se detuvieron en la expulsión, ya que fue uno de los jugadores que cargó con la responsabilidad del primer gol, después de permitir que Morgan Rogers avanzara a través de la defensa del United antes de marcar al inicio de la segunda parte.

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