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Chelsea FC v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Traducido por

De delantero a señalado: una exestrella del Liverpool apunta a este jugador como una carga para el Manchester United

Chelsea vs Manchester United
Chelsea
Manchester United
Premier League
D. Murphy
Lisandro Martínez
Inglaterra
Argentina

¡El futuro de la estrella del Manchester United está en juego!

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Los papeles se invirtieron rápidamente para Lisandro Martínez en el Manchester United; después de que hace unas semanas saliera a criticar a la directiva del club y la responsabilizara de no reforzar al equipo de forma suficiente, llegando incluso a insinuar que el Manchester United no podía competir con la élite de la Champions League, el propio defensa argentino se ha convertido en blanco de las críticas, tras su expulsión ante el Chelsea.

Martínez colocó al Manchester United en una situación complicada y contribuyó a que sufriera una nueva derrota (2-0) que agravó aún más su crisis.

El Manchester United, que no ha logrado ninguna victoria en sus últimos 9 partidos en todas las competiciones, cayó hasta el decimoséptimo puesto, después de que su cuenta se detuviera en 7 puntos, teniendo en cuenta que solo ha conseguido una victoria en la Premier League desde el inicio de la presente temporada.

  • De la crítica a la directiva al peor rendimiento

    Martínez había arremetido contra los responsables del Manchester United tras la derrota ante el Atlético de Madrid por 2-0 en la Liga de Campeones, criticando la debilidad de los movimientos en el mercado de fichajes y exigiendo a la directiva, encabezada por el director deportivo Jason Wilcox, que proporcionara elementos adicionales capaces de competir.

    El defensa argentino dijo entonces que esperaba un mayor respaldo por parte de la directiva después de la temporada pasada, señalando que el cambio constante de entrenadores no resuelve los problemas del club, y que la responsabilidad no recae únicamente sobre los jugadores y el cuerpo técnico.

    Pero sus declaraciones generaron una gran polémica dentro y fuera del club, antes de que posteriormente pidiera disculpas por el momento y la forma de sus palabras, afirmando que se había reunido con los responsables del club y con el entrenador Michael Carrick, y que habían intercambiado puntos de vista sobre lo ocurrido.

    Y pocas semanas después, Martínez se encontró en una situación completamente distinta, tras convertirse en uno de los principales motivos de la caída del Manchester United ante el Chelsea por 2-0.

    El defensa argentino complicó la tarea de su equipo después de recibir dos amonestaciones en un corto periodo de tiempo, abandonando el terreno de juego expulsado en el minuto 63, tras una entrada sobre Wesley Fofana dentro del área, por la que el árbitro señaló un penalti que Cole Palmer convirtió en el segundo gol. Y los problemas de Martínez no se detuvieron en la expulsión, ya que fue uno de los jugadores que cargó con la responsabilidad del primer gol, después de permitir que Morgan Rogers avanzara a través de la defensa del United antes de marcar al inicio de la segunda parte.

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  • Martínez se ha convertido en una carga: ¿quiere marcharse?

    Danny Murphy, exjugador del Liverpool y del Tottenham, fue uno de los críticos más destacados del defensa argentino, al considerar que sus actitudes recientes lo han convertido gradualmente en una "carga" para el Manchester United, poniendo en duda su capacidad para recuperar la confianza del cuerpo técnico.

    Murphy declaró, durante su aparición en el programa "Match of the Day", según recogió el sitio Metro: "Las cosas van en esa dirección. Un jugador que posee esta experiencia y esta calidad debería haber sabido lo que hacía. Está claro que hay algo que no va bien con él actualmente, porque no esperas estas malas actuaciones de un jugador con semejante potencial".

    Murphy relacionó la expulsión de Martínez con las crisis que la precedieron, aludiendo al incidente de su enfrentamiento con Dominic Solanke durante el duelo ante el Tottenham, y después a la entrevista en la que criticó a la directiva del club, antes de ofrecer una actuación que describió como completamente alejada de su nivel frente al Chelsea.

    Y añadió: "No sé si está pensando en marcharse, o si se siente molesto por todo lo que sucede en torno al club, pero ha puesto a Carrick ante un gran dilema ahora".

    Murphy fue incluso más allá, descartando el regreso del defensa argentino al once titular tras el fin de su sanción, al afirmar: "Creo que es poco probable que Michael lo devuelva al equipo, si para entonces sigue siendo entrenador".

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  • La crisis del United es más grande que cualquier jugador

    Y pese a sus duras críticas al defensa argentino, Murphy no eximió a Carrick de la responsabilidad por el flojo inicio de temporada del Manchester United, aunque consideró que el problema de fondo va más allá de la falta de calidad en algunas posiciones y se extiende a los aspectos físico y mental.

    Y afirmó: "El mayor problema que veo ahora mismo en el Manchester United no es solo la falta de calidad. Durante los dos últimos meses, el equipo se ha visto físicamente lejos del nivel que vimos al final de la temporada pasada".

    Y añadió que eso podría deberse a una deficiente preparación física o a que los jugadores han perdido la concentración mental y no responden a los mensajes del entrenador, apuntando a que el problema probablemente sea una mezcla de ambos factores según cada jugador.

    Murphy puso en duda la capacidad de Carrick para recuperar la cohesión, el espíritu combativo y las condiciones físicas del equipo con el grupo actual, mientras el entrenador afronta una presión creciente ante la continuidad de los malos resultados.

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