Aviso a los navegantes: Bosnia no es Irlanda del Norte ni tampoco Gales. Nos espera un partido muy diferente al que ganamos (sin brillar) en Bérgamo y también al que habríamos afrontado en Cardiff. Puede parecer una paradoja respecto a los tópicos del fútbol británico, pero nos encontraremos con un equipo más físico que los galeses, con menos intensidad y más experiencia. Un 4-4-2 más clásico que el 4-2-3-1 de Bellamy, con una calidad técnica media más baja, pero con jugadores destacados como Alajbegovic y Bajraktarevic, y un mayor peso ofensivo en Dzeko y Demirovic, de vuelta en la selección tras la lesión que le hizo perderse los dos últimos partidos de la fase de grupos contra Rumanía (3-1) y Austria: 1-1 en Viena con un gol encajado en los últimos minutos, decisivo para enviar a Bosnia a la repesca.
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De cara al Italia-Bosnia: ¿Merecen Retegui, Politano y Barella jugar la final de la repesca del Mundial más que Esposito, Palestra y Cristante?
¿POLITANO O PALESTRA?
¿Qué más necesitará Italia, pues, para ofrecer un mejor rendimiento y lograr la clasificación para el Mundial? En primer lugar, más intensidad y velocidad, cualidades que a Bosnia le cuestan y que, por desgracia, a Italia le faltan: tanto por sus características como por el bajo nivel de forma actual de jugadores clave como Barella. También sería útil una mayor imprevisibilidad, que las decisiones del seleccionador (sistema y, por consiguiente, jugadores) han delegado únicamente en Politano, que ni siquiera estuvo tan inspirado contra los norirlandeses. Así pues, la duda que se había extendido en las últimas horas de la víspera del martes (¿Politano o Palestra?) puede volver a plantearse con los mismos argumentos a favor y en contra. El extremo del Nápoles tiene más experiencia internacional y está más acostumbrado a la gran presión de veladas como esta. El jugador de Cagliari, formado en el Atalanta, que debutó en los últimos minutos en el New Balance Arena, tiene sin embargo una energía superior, alimentada por el entusiasmo y la imprudencia propios de su edad y por una temporada hasta ahora excelente, mucho más allá de las cifras (1 gol y 4 asistencias). Una decisión aún más delicada porque en esa banda podrían decidirse los destinos del partido: en la defensa de cuatro bosnia, el jugador del Atalanta Kolasinac vuelve de hecho a sus orígenes con el Arsenal y el Schalke 04, pero como lateral izquierdo sufre más que en el centro-izquierda del sistema de tres de Palladino. Habría que hacer reflexiones adicionales si el talentoso Alajbegovic (18 años, ahora en el Salzburgo pero propiedad del Bayer Leverkusen) jugara desde el principio, tras su decisiva entrada en Cardiff. ¿Quién tiene más aptitudes defensivas entre Politano y Palestra? ¿Quién consigue equilibrar las dos fases del juego ayudando también al renqueante Mancini, ya puesto contra las cuerdas por la velocidad de Rowe y Cambiaghi en la Europa League?
¿OPORTUNIDAD PARA CRISTANTE?
No son las únicas consideraciones que hay que tener en cuenta de cara al martes. Cristante garantiza equilibrio y también tiempos de incorporación: ¿tiene sentido considerarlo como alternativa a Barella, desde el principio o si el jugador del Inter confirmara las carencias físicas y, por consiguiente, técnicas de los últimos tiempos? En cualquier caso, hay que descartar el intercambio de posiciones entre Tonali y Barella, quien en el centro izquierdo pierde los automatismos que tiene en el lado opuesto, como demuestran las numerosas dificultades en los partidos en los que ha tenido que ceder el centro derecho a Frattesi.
¿Por qué cruzó la gallina la carretera?
Por último, la pregunta que lo acapara todo: ¿Retegui o Pio Esposito? Pio cuenta con un apoyo popular y una oleada de entusiasmo: tiene energía, fuerza, técnica, pero sobre todo personalidad. No se achica ante los grandes escenarios: la Champions, San Siro con el Inter y con Italia, goles contra la Juventus y Noruega en su debut como titular con la selección. Alinearlo desde el primer minuto sería una señal clara para él y para el equipo, pero también significaría privarse de la principal alternativa durante el partido. No es una duda baladí, ni para Gattuso ni para los 60 millones de aficionados repartidos por toda Italia. A Rino le corresponde el poder (y la gran responsabilidad) de las decisiones finales.