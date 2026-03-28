¿Qué más necesitará Italia, pues, para ofrecer un mejor rendimiento y lograr la clasificación para el Mundial? En primer lugar, más intensidad y velocidad, cualidades que a Bosnia le cuestan y que, por desgracia, a Italia le faltan: tanto por sus características como por el bajo nivel de forma actual de jugadores clave como Barella. También sería útil una mayor imprevisibilidad, que las decisiones del seleccionador (sistema y, por consiguiente, jugadores) han delegado únicamente en Politano, que ni siquiera estuvo tan inspirado contra los norirlandeses. Así pues, la duda que se había extendido en las últimas horas de la víspera del martes (¿Politano o Palestra?) puede volver a plantearse con los mismos argumentos a favor y en contra. El extremo del Nápoles tiene más experiencia internacional y está más acostumbrado a la gran presión de veladas como esta. El jugador de Cagliari, formado en el Atalanta, que debutó en los últimos minutos en el New Balance Arena, tiene sin embargo una energía superior, alimentada por el entusiasmo y la imprudencia propios de su edad y por una temporada hasta ahora excelente, mucho más allá de las cifras (1 gol y 4 asistencias). Una decisión aún más delicada porque en esa banda podrían decidirse los destinos del partido: en la defensa de cuatro bosnia, el jugador del Atalanta Kolasinac vuelve de hecho a sus orígenes con el Arsenal y el Schalke 04, pero como lateral izquierdo sufre más que en el centro-izquierda del sistema de tres de Palladino. Habría que hacer reflexiones adicionales si el talentoso Alajbegovic (18 años, ahora en el Salzburgo pero propiedad del Bayer Leverkusen) jugara desde el principio, tras su decisiva entrada en Cardiff. ¿Quién tiene más aptitudes defensivas entre Politano y Palestra? ¿Quién consigue equilibrar las dos fases del juego ayudando también al renqueante Mancini, ya puesto contra las cuerdas por la velocidad de Rowe y Cambiaghi en la Europa League?