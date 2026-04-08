El Leicester no ha logrado revocar la sanción impuesta en febrero por una comisión independiente. La Premier League lo sancionó en mayo de 2025 por incumplir las normas de beneficios y sostenibilidad durante la temporada 2023-24. La EFL llevó el caso y los declaró culpables de exceder en 20,8 millones de libras el límite de pérdidas de 83 millones en 36 meses. El club alegó un plazo de 37 meses por el retraso en sus cuentas, pero la petición fue rechazada. Tras este fallo, Leicester ocupa el puesto 22 de la Championship y lucha por no descender.