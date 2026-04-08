Getty Images Sport
Traducido por
¿De campeones de la Premier League a la League One en diez años? Crecieron los temores de descenso del Leicester tras rechazarse su recurso contra la deducción de seis puntos
Una comisión independiente confirma la sanción
El Leicester no ha logrado revocar la sanción impuesta en febrero por una comisión independiente. La Premier League lo sancionó en mayo de 2025 por incumplir las normas de beneficios y sostenibilidad durante la temporada 2023-24. La EFL llevó el caso y los declaró culpables de exceder en 20,8 millones de libras el límite de pérdidas de 83 millones en 36 meses. El club alegó un plazo de 37 meses por el retraso en sus cuentas, pero la petición fue rechazada. Tras este fallo, Leicester ocupa el puesto 22 de la Championship y lucha por no descender.
- Getty Images Sport
El club reacciona ante la desestimación del recurso
Tras el fallo, el club emitió un comunicado desafiante en el que reconocía la gravedad de su situación. Declaró: «Ahora que el asunto ha terminado y quedan cinco partidos, estamos centrados en los encuentros que tenemos por delante y en definir nuestra temporada con los resultados en el campo. Agradecemos el apoyo de nuestros seguidores y asumimos la responsabilidad de afrontar estos partidos con concentración y determinación».
Rowett se enfrenta a una enorme presión por evitar el descenso
La sentencia definitiva aumenta la presión sobre el entrenador interino Gary Rowett. Nombrado apenas 24 horas antes de presentar el primer recurso, debe liderar una rápida remontada. El equipo suma solo un triunfo en 16 partidos y, tras la derrota legal, se queda con 41 puntos en 41 jornadas, a solo un punto de la salvación. Sin más recursos judiciales, los jugadores deben salvar la categoría sobre el campo o afrontar un segundo descenso consecutivo.
- Getty Images Sport
En abril nos esperan partidos decisivos
El Leicester tiene un calendario exigente para salvar la temporada: recibe al Swansea City y luego visita al Portsmouth, que está justo por encima en la tabla. Después enfrentará al Hull City, al Millwall y al Blackburn Rovers. Su permanencia depende de estos cinco partidos decisivos.