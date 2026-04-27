De Alisha Lehmann y Maya Jama a KSI y Angry Ginge: ¿Qué aportan los entrenadores famosos a Baller League UK? Lo explica la exjugadora del Tottenham y actual estrella del Yanited

Al ser preguntado sobre lo que aportan los entrenadores famosos, el exinternacional de la República Democrática del Congo M’Poku —disfrutando de su aventura en la Baller League— declaró a GOAL: «Aportan entretenimiento, buen rollo y algo diferente con lo que la nueva generación se identifica. Es bueno para la liga. Es bueno para los aficionados y hasta para el juego. Es una era nueva del fútbol. Es otro juego».

M’Poku, jugador del Yanited dirigido por la sensación de YouTube Angry Ginge, añadió tras la charla del ganador de I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here, después de perder 8-1 contra KSI y PRIME FC: «No era solo él quien no estaba contento. Ninguno estábamos contentos; es normal tras perder 8-1. Si alguien se alegrara, no debería estar en la Baller League ni en nuestro equipo.

Pero no pasa nada. Al principio no lo conocía bien; sabía más de Sam [Cox], pero ahora lo entiendo mejor. Sam me decía que es un tipo simpático y atento con todos.

El último partido fue una pesadilla, pero ya estamos recuperados y seguimos adelante».



