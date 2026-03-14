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Allegri Derby Milan InterGetty Images
Gabriele Stragapede

Traducido por

De 1999 a 2026, el Lazio-Milan, un partido clave para el Scudetto: Allegri tiene que recortar cinco puntos; comparación con el calendario del Inter

Un precedente que puede ayudar a comprender el rumbo de este campeonato: el Milan se enfrenta a una misión para mantener vivas sus esperanzas y sus aspiraciones al título.

Una oportunidad única para el Milan de Massimiliano Allegri.

El empate a 1-1 entre el Inter y el Atalanta en el emocionante y polémico partido de San Siro da lugar a un escenario absolutamente interesante para el equipo rossonero: una victoria en el partido de mañana por la noche en el Estadio Olímpico contra la Lazio situaría al club de la Via Aldo Rossi a cinco puntos de los nerazzurri de Cristian Chivu y podría reabrir el campeonato y la lucha por el Scudetto de la temporada 2025/26.

Pero más que en la temporada actual, los pensamientos se remontan 27 años atrás, a la temporada 1998/1999: da la casualidad de que también en aquel campeonato, el duelo en el Olímpico entre la Lazio y el Milan tuvo repercusiones importantes, casi decisivas, en la lucha por el título, tal y como está ocurriendo también en este 2026.

Pero vayamos por partes.

MILÁN: ¿SIGUE SIENDO POSIBLE EL SCUDETTO?

  • LA REMONTADA DE 1999

    En primer lugar, ¿por qué nuestros primeros pensamientos se dirigen precisamente a aquella temporada?
    La historia de nuestro campeonato escribió algunas páginas imborrables en aquella campaña con una de las —pocas, a decir verdad— remontadas jamás logradas por un club. Pero vayamos por partes.

    Primera premisa de partida: en este momento de la Serie A, ningún equipo ha logrado nunca remontar una desventaja de dos dígitos respecto al líder y acabar ganando, al final de la temporada, el título.

    Decíamos, sin embargo, que la historia de los últimos 30 años nos enseña que algo absolutamente similar ha ocurrido en realidad. Se trata de la temporada 1998-1999, protagonizada precisamente por el Milan, pero con Alberto Zaccheroni en el banquillo: a siete jornadas del final, los rossoneri se encontraban a siete puntos de la Lazio. A partir de ese momento, los biancocelesti salen derrotados del derbi contra la Roma y del partido contra la Juventus, antes de empatar en la penúltima jornada contra la Fiorentina. Ocho puntos perdidos y el Milan se aprovecha: siete victorias consecutivas, le adelanta en la penúltima jornada y se lleva el Scudetto en la última.

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  • LA TEMPORADA ACTUAL

    A decir verdad, en cualquier caso, aquel partido entre la Lazio y el Milan terminó 0-0, sin que eso cambiara en ese momento nada en la clasificación del campeonato. Los rossoneri se quedaron a siete puntos, sin acortar distancias con los biancocelesti, pero a partir de ese partido comenzó la remontada de los hombres de Zaccheroni, que lograron reducir la diferencia, igualarla y superar a la Lazio para acabar ganando el Scudetto.

    Pero en 2026, la situación es similar, aunque con sus diferencias: también el Milan de Massimiliano Allegri se encuentra con cierta desventaja en la clasificación (tras el empate del Inter, la diferencia entre ambos equipos es ahora de 8 puntos), pero los rossoneri aún tienen un partido por disputar, precisamente el del Olimpico contra la Lazio de Maurizio Sarri.

    Un resultado idéntico (o incluso peor) al registrado hace casi 27 años claramente no cambiaría nada en la clasificación actual, sino que complicaría los planes de clasificación para la próxima edición de la Liga de Campeones de los milaneses. El escenario de una victoria contra los capitalinos en Roma abriría una nueva fase del campeonato, con un Milan que habría reducido a la mitad la desventaja acumulada por el Inter desde la victoria en el derbi, devolviendo la situación a la misma de antes de los partidos contra el Como y el Parma.

  • EL PARTIDO CONTRA EL LAZIO

    Por lo tanto, el Milan no puede pensar más que en la Lazio.

    Los rossoneri cayeron en diciembre en los octavos de final de la Coppa Italia ante los biancocelesti, pero este duelo será diferente: la diferencia en cuanto a motivación es enorme, por decirlo suavemente. Allegri está estudiando la mejor alineación a la que recurrir, teniendo en cuenta la ausencia de Rabiot por sanción: esta semana, Jashari parece haber superado a Ricci como posible opción desde el minuto 1, mientras que en ataque volverán a tener cabida Leao y Pulisic, y el resto de los titulares del derbi deberían mantenerse.

    Si se consiguen los tres puntos, la diferencia será de -5 y, a partir de ahí, se podría empezar a mirar el calendario.

    En esencia, la pregunta final que queremos plantearnos hoy de nuevo es: ¿puede el Milan creer realmente en una remontada por el Scudetto?

  • LAS PALABRAS DE ALLEGRI

    Pero, ¿qué opina el entrenador Massimiliano Allegri de todo este panorama?

    En la rueda de prensa de hoy, el entrenador de Livorno ha sido claro al respecto: «No se trata de intentar ganar el Scudetto, tenemos que darlo todo sabiendo que delante hay un equipo con 7 puntos de ventaja que, hasta ahora, ha demostrado ser el más fuerte. Hay que ganar otros 5 partidos para llegar entre los 4 primeros de la clasificación, tenemos que pensar solo en nosotros mismos sin mirar a los demás. Solo hay una forma de alcanzar al Inter: ganar nuestros partidos y que ellos pierdan puntos, el campo lo dirá. Repito: solo hay una forma de que podamos alcanzar al Inter. Que ellos pierdan y que nosotros ganemos. Toda esta charla... los hechos dirán si hemos sido capaces de ganar muchos partidos y ellos han perdido puntos».

  • EL CALENDARIO DEL MILÁN

    Ahora, pues, le toca enfrentarse a la Lazio, pero ¿qué le depara el calendario de la Serie A al Milan de aquí al final del campeonato?

    A continuación, le toca el partido contra el Torino en San Siro y el complicado desplazamiento a Nápoles para afianzar la zona de la Liga de Campeones. Posteriormente, tras recibir al Udinese en el Meazza y al Verona en el Bentegodi, el Milan se enfrenta a una nueva tríada de rivales extremadamente complicados: partidos en casa contra la Juventus y el Atalanta, intercalados con el encuentro contra el Sassuolo.

    Se cierra con un desplazamiento a Marassi para el encuentro con el Genoa y la última jornada del campeonato, en casa, contra el Cagliari.

    Para creer de verdad en la remontada, la receta de Allegri es clara y la ha especificado: el Milan debe sumar más puntos y ganar todo lo posible.

  • EL CALENDARIO DEL INTER

    ¿Y el
    Inter
    ?

    Tras el empate en casa ante el Atalanta, todas las miradas se centran en el partido contra la Roma, que visita San Siro para disputarse la Champions League, pero no antes del desplazamiento a Florencia para enfrentarse a una Fiorentina que busca desesperadamente puntos para seguir luchando por evitar el descenso. Posteriormente, tras los desplazamientos a Como y Turín y los partidos en casa contra el Cagliari y el Parma, los chicos de Chivu cerrarán la temporada con un viaje lejos de San Siro para enfrentarse a la Lazio, el partido en San Siro contra el Verona y la última jornada contra el Bolonia.

    El punto de inflexión del campeonato puede llegar mañana por la noche, pero este tropiezo de los nerazzurri puede empezar a reavivar una pequeña esperanza en el entorno rossonero para intentar tener una oportunidad de volver a disputar el Scudetto.

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