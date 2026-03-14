De 1999 a 2026, el Lazio-Milan, un partido clave para el Scudetto: Allegri tiene que recortar cinco puntos; comparación con el calendario del Inter

Una oportunidad única para el Milan de Massimiliano Allegri.
El empate a 1-1 entre el Inter y el Atalanta en el emocionante y polémico partido de San Siro da lugar a un escenario absolutamente interesante para el equipo rossonero: una victoria en el partido de mañana por la noche en el Estadio Olímpico contra la Lazio situaría al club de la Via Aldo Rossi a cinco puntos de los nerazzurri de Cristian Chivu y podría reabrir el campeonato y la lucha por el Scudetto de la temporada 2025/26.
Pero más que en la temporada actual, los pensamientos se remontan 27 años atrás, a la temporada 1998/1999: da la casualidad de que también en aquel campeonato, el duelo en el Olímpico entre la Lazio y el Milan tuvo repercusiones importantes, casi decisivas, en la lucha por el título, tal y como está ocurriendo también en este 2026.
Pero vayamos por partes.
MILÁN: ¿SIGUE SIENDO POSIBLE EL SCUDETTO?