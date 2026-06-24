DAZN, la función «Multiview» para seguir varios partidos a la vez del Mundial de 2026

La nueva función de la app permite ver hasta cuatro eventos deportivos en directo y a la vez, en una misma pantalla. Ya disponible en móvil (iOS y Android), web (Chrome, Firefox, Edge y Safari) y Apple TV, los aficionados podrán activarla esta noche a las 21:00 para seguir el Suiza-Canadá y el Bosnia y Herzegovina-Qatar. Así, los aficionados ya no tendrán que elegir: podrán ver ambos partidos en una sola pantalla, sin perderse ni una jugada.