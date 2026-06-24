La fase de grupos del Mundial de la FIFA 2026 concluye pronto, y la eliminatoria se acerca. En los próximos días se jugarán varios partidos simultáneos, pero los aficionados no se perderán ninguno gracias a la función «Multiview» de DAZN.
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DAZN, la función «Multiview» para seguir varios partidos a la vez del Mundial de 2026
La nueva función de la app permite ver hasta cuatro eventos deportivos en directo y a la vez, en una misma pantalla. Ya disponible en móvil (iOS y Android), web (Chrome, Firefox, Edge y Safari) y Apple TV, los aficionados podrán activarla esta noche a las 21:00 para seguir el Suiza-Canadá y el Bosnia y Herzegovina-Qatar. Así, los aficionados ya no tendrán que elegir: podrán ver ambos partidos en una sola pantalla, sin perderse ni una jugada.
Esta novedad forma parte de la visión de DAZN de superar la retransmisión tradicional y ofrecer a los aficionados una experiencia que les haga sentir las emociones del estadio y protagonistas del partido. Desde imágenes en HDR y audio Dolby 5.1 hasta los vídeos verticales de DAZN Stories y las nuevas funciones de FanZone, la experiencia se vuelve cada vez más inmersiva, casi como estar en el estadio.
Sandeep Tiku, director técnico (CTO) de DAZN Group, afirma: «La Copa Mundial de la FIFA 2026 es una oportunidad extraordinaria para elevar la experiencia de los aficionados en DAZN. Nuestra tecnología cambia la forma de vivir el deporte: cada función, desde Multiview hasta FanZone, va más allá de la retransmisión y ofrece una experiencia más envolvente e interactiva».
Cómo activar la función «Multiview» en móvil, web y Apple TV: abre DAZN, elige el partido en directo, inicia la retransmisión y pulsa el icono «Multiview» abajo a la derecha. En móvil puedes añadir un partido más; en web o Apple TV, hasta cuatro, siempre que estén en directo. Para cambiar de audio, solo toca la pantalla del partido que quieras escuchar.