Dayot Upamecano promete decidir sabiamente su futuro mientras Liverpool y Real Madrid muestran interés

El futuro del internacional francés Dayot Upamecano en el Bayern se ha convertido en uno de los principales focos de atención de la próxima ventana de transferencias. El defensor, pieza clave en el equipo dirigido por Vincent Kompany, aún no ha firmado la extensión de su contrato, que expira este verano. Aunque el Bayern busca asegurar su compromiso a largo plazo, las negociaciones continúan abiertas mientras clubes de élite de toda Europa se preparan para aprovechar una posible transferencia gratuita.

Real Madrid, Paris Saint-Germain, Liverpool y otros grandes equipos europeos están siguiendo de cerca la situación. Todos saben que un defensor de la edad, nivel y experiencia de Upamecano disponible sin coste de traspaso representa una de las oportunidades más valiosas del mercado.

En declaraciones a L’Equipe, Upamecano abordó directamente el tema, explicando que, aunque es consciente del interés, las negociaciones contractuales están siendo gestionadas por su entorno.

"Mi agente se está encargando de eso. Tomaremos la decisión correcta. Estoy recibiendo buenos consejos. Mi enfoque está en esta temporada y en mis objetivos con el club y la selección nacional. No tengo el espacio mental para preocuparme por otra cosa", aseguró.