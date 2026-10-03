El central de 27 años se vio obligado a abandonar antes de tiempo la concentración de Francia después de ver una segunda tarjeta amarilla por agarrar a Moise Kean en los últimos cinco minutos. Esa expulsión conlleva una sanción automática de un partido, por lo que no podrá jugar el encuentro de la UEFA Nations League del lunes contra Bélgica de vuelta en el Stade de France. La Federación Francesa de Fútbol liberó de inmediato al defensa de Clairefontaine a las 9:30 del sábado para que regresara a Múnich.



