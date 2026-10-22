Los partidos de la octava jornada arrancan pasado mañana, domingo 25 de octubre, cuando el Al-Faisaly visite al Al-Khaleej en Sihat, el Al-Ettifaq reciba a su rival el Al-Taawoun en Dammam y el Al-Riyadh se mida con el Al-Kholood en la capital saudí.

El Al-Hilal disputará el partido más atractivo de la jornada, cuando reciba al Al-Fateh en su estadio de Riad, mientras el Al-Najma se enfrentará al Al-Watan en el estadio de la Dirección de Educación en Unaizah, y el Al-Jabalain visitará al Al-Orobah en Al-Jouf.

Los encuentros de la primera jornada se cierran con dos duelos de altos vuelos en la ciudad de Yeda, donde el Al-Ahli se mide con el Damac y el Al-Ittihad contra el Neom.

La segunda jornada, el lunes 26 de octubre, verá disputarse 4 partidos, que comienzan con el Al-Hazem y el Al-Wehda en Ar-Rass, y el Al-Akhdoud contra el Al-Feiha en el estadio de la Ciudad Deportiva Príncipe Sultán bin Abdulaziz en Abha.

El Al-Ansar se enfrentará al Al-Tadamon en Medina, mientras que los partidos de la jornada se cierran con un enconado duelo entre el Al-Nassr y el Al-Qadisiyah en la capital saudí, Riad.