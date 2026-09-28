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FBL-EUR-NATIONS-CZE-CROAFP
Adhe Makayasa
Traducido por

Davor Suker lanza una seria advertencia en la Nations League a una España «increíble», mientras la leyenda croata respalda al incombustible Luka Modric para dar la sorpresa

D. Suker
L. Modric
España vs Croacia
España
Croacia
UEFA Nations League A
AC Milán
Serie A

El icono croata Davor Suker ha advertido a España, rival en la Liga de Naciones, de que subestimar a su país podría salir caro de cara al duelo del martes en el Ramón Sánchez-Pizjuán. El exdelantero del Sevilla reconoció la calidad de la Roja, al tiempo que señaló al eterno centrocampista Luka Modric como líder de una posible sorpresa ante la vigente campeona de Europa en Sevilla.

  • Un delantero icónico lanza una advertencia

    Suker ha lanzado una clara advertencia a España antes del partido del martes de la UEFA Nations League en el Ramón Sánchez-Pizjuán. El exdelantero del Sevilla y del Real Madrid insistió en que el equipo de Luis de la Fuente podría tropezar si subestima el espíritu combativo de Croacia. Suker también mostró plena confianza en Modric para liderar a Croacia y dar la gran sorpresa en Andalucía.

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    Un exdelantero advierte contra la complacencia

    Durante un evento de «Meet, Greet & Table Football» en Sevilla, el máximo goleador histórico de Croacia admitió que España es la favorita con todo merecimiento, pero subrayó que sigue siendo vulnerable si aparece la complacencia. Advirtiendo a España de que no se tome el duelo a la ligera, Suker dijo, según recogió el medio español MARCA: «España es la favorita, pero como croata quiero ganar. Tenéis un equipazo, un buen entrenador y ambición. Ojalá os relajéis, pero cada vez que la gente nos subestima, damos un paso al frente».

  • El veterano mediapunta impulsa las esperanzas de dar la sorpresa

    El optimismo croata se ha visto reforzado por la histórica actuación de Modric en Praga, donde se convirtió en el goleador de más edad de la historia de su país, con 41 años, durante una victoria por 2-1 sobre Chequia. Respaldando la influencia duradera del veterano centrocampista y el pedigrí técnico de la selección, el exdelantero croata añadió: «Modric ha demostrado que todavía puede rendir. Tenemos una calidad increíble. Ojalá haya goles porque no me gustan los 0-0».

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  • Spain v Croatia: Group B - UEFA EURO 2024Getty Images Sport

    La racha invicta afronta su prueba más dura

    España llega a Sevilla tras una apasionante victoria por 3-2 contra Inglaterra en Wembley que elevó a 39 partidos su extraordinaria racha sin perder. La Roja puede haber logrado la victoria en cada uno de sus tres últimos enfrentamientos contra Croacia, pero los visitantes quieren desbancar a las campeonas de Europa del liderato del Grupo A3. Eso convierte el partido del martes en una prueba defensiva crucial para ambos equipos, con otros dos encuentros de la Nations League todavía en el horizonte.

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