Durante un evento de «Meet, Greet & Table Football» en Sevilla, el máximo goleador histórico de Croacia admitió que España es la favorita con todo merecimiento, pero subrayó que sigue siendo vulnerable si aparece la complacencia. Advirtiendo a España de que no se tome el duelo a la ligera, Suker dijo, según recogió el medio español MARCA: «España es la favorita, pero como croata quiero ganar. Tenéis un equipazo, un buen entrenador y ambición. Ojalá os relajéis, pero cada vez que la gente nos subestima, damos un paso al frente».