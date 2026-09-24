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Davide Frattesi reflexiona sobre el regreso de Roberto Mancini a Italia, su vínculo con Gattuso y la desolación de Zenica
Frattesi, renacido, da la bienvenida al regreso de Roberto Mancini a Italia
El centrocampista de la Lazio Davide Frattesi celebró su 27º cumpleaños en la concentración de Coverciano mientras reflexionaba sobre su trayectoria internacional antes del estreno del viernes en la UEFA Nations League contra Bélgica en Roma. Tras haber debutado con la absoluta a las órdenes de Roberto Mancini en 2022, el centrocampista acogió con calidez el regreso del seleccionador al banquillo de la selección nacional.
Frattesi defendió a Mancini frente al escrutinio público del pasado, insistiendo en que la plantilla sigue plenamente respaldando su dirección táctica.
El jugador nacido en Roma llega a esta ventana internacional en un estado de forma sensacional tras marcar tres goles en sus tres primeros partidos con la Lazio.
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La llamada de Gattuso convenció a Frattesi para fichar por la Lazio
Al hablar sobre su salida veraniega del Inter, Frattesi atribuyó al entrenador de la Lazio, Gennaro Gattuso, el mérito de haberle convencido personalmente para regresar al club de su ciudad natal. Después de dos temporadas frustrantes sin minutos con regularidad como titular en San Siro, el centrocampista reveló que la llamada directa de Gattuso reavivó su pasión infantil por jugar al fútbol.
Frattesi elogió la gestión de grupo de Gattuso y trazó paralelismos entre la intensidad y la mentalidad competitiva que comparten.
"Gattuso me llamó este verano, y no dudé en decir que sí porque le respeto tanto como entrenador como como hombre", dijo Frattesi. "Soy parecido a él y disfruto de los retos igual que él. Conecté enseguida con Rino".
Un centrocampista revela que la desilusión del Mundial en Zenica sigue siendo una herida abierta
A pesar de su sólida relación en la Lazio, Frattesi confesó que ni él ni Gattuso hablan nunca de la dolorosa eliminación de Italia en la clasificación para el Mundial ante Bosnia en Zenica. El centrocampista admitió que la decepción persistente sigue siendo una herida abierta para ambos y reveló que se negó a ver ni un solo partido durante el torneo del Mundial.
Subrayó que ni siquiera marcar decenas de goles con su club y con la selección borrará al instante esa angustia personal.
«Gattuso y yo no hemos vuelto a hablar de aquella noche porque es una herida abierta, sigue ahí y sangra para los dos», añadió Frattesi. «Llevará tiempo que cicatrice. Vine a la Lazio porque quería volver y porque Rino me quería».
- AFP
Italia se prepara para la Bélgica de Van Bommel en el Stadio Olimpico
Italia centra ahora su atención en el duelo de la Liga de Naciones del viernes contra Bélgica en el Stadio Olimpico, donde Mark van Bommel está al mando del conjunto visitante. Frattesi instó al grupo a centrarse estrictamente en los resultados inmediatos mientras se integran jóvenes talentos emergentes en el esquema de Mancini.
Jugando en el estadio de su club, el centrocampista de la Lazio aspira a sostener el centro del campo de Italia y poner en marcha el nuevo ciclo con tres puntos.
La selección italiana busca una actuación contundente en Roma.
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