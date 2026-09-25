¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
Frattesi Bologna LazioGetty Images
Traducido por

Davide Frattesi: «La Lazio fue una elección del corazón. En el Inter no se contempla el segundo puesto ni el empate»

Serie A
Lazio
D. Frattesi

Desde los años pasados en el campito hasta los del Inter, pasando por el regreso a casa, a la Lazio: Davide Frattesi es el protagonista del primer episodio de la nueva temporada de MySkills, el formato de DAZN en colaboración con EA SPORTS FC 27 que ha llegado a su cuarta temporada.

El formato vuelve a estar disponible en exclusiva en DAZN y lleva a los aficionados a un viaje por los secretos de los futbolistas, contando los movimientos en el campo, la visión y el papel que los distingue tanto sobre el césped real como en el virtual de FC 27.

  • Lazio, cuestión de corazón

    «Desde que falleció mi abuela siempre he tenido el deseo de volver a estar en la que había sido mi casa durante muchos años. Siento a la Lazio muy “mía”, incluso el resultado me cambia el estado de ánimo. Jugar para la Lazio es como defender algo de la familia: iba al estadio con papá y fantaseábamos con la posibilidad de llegar a jugar en el primer equipo en el Estadio Olímpico».

    • Anuncios

  • LA RELACIÓN CON GATTUSO

    «Ya había trabajado con él en la selección y siempre vi que tenía mucha confianza en mí. También porque el año pasado jugué poco o nada en el Inter y él, a pesar de eso, seguía convocándome con la selección, porque veía algo en mí. Pensé que podía ayudarme a sacar algo más. Siento un vínculo con la Lazio, pero también un sentimiento de gratitud hacia el entrenador que confió en mí».

  • LOS AÑOS EN EL INTER

    «Entrenarte con grandes campeones te ayuda a subir el nivel. En cuanto a mentalidad, es uno de los equipos más acostumbrados a ganar. En el Inter no se contempla el segundo puesto ni el empate. Hay una gran mentalidad que va desde la alimentación hasta los cuidados antes y después del entrenamiento».

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google

  • LA LLAMADA DE MANCINI

    «Con el técnico Mancini había hablado antes del traspaso a la Lazio y su consejo fue que me fuera a jugar, porque si llegas a la selección con 90 minutos en las piernas y estás en forma es una cosa, llegar allí habiendo jugado 10 minutos por partido es otra. Yo intento ayudar al equipo al máximo y, si luego estas actuaciones me permiten volver a la selección, bienvenido sea».

  • MODALIDAD THE GROUNDS

    «Tengo que jugar con alguien cerca porque tengo que vacilarle. A menudo juego con mi cuñado (Geolier, ndr) y en la selección italiana. Este modo es una forma de volver a ser niños, a cuando jugabas en el campito de debajo de casa. Yo iba siempre con mi padre. Todavía recuerdo que no me dejaba usar la derecha y yo siempre me enfadaba, decía: “no sé usarla, no sé usarla, es inútil”. Pero al final, poco a poco, aprendí a usar también la izquierda».

Amistosos
Lazio crest
Lazio
LAZ
S.S. Arezzo crest
S.S. Arezzo
ARE