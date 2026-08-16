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Davide Ancelotti, entrenador del Lille, admite que Ayyoub Bouaddi podría fichar por el Manchester City en medio de las conversaciones en curso por su traspaso
Ancelotti confirma conversaciones con el Manchester City
El Manchester City ha avanzado de forma significativa en su intento de fichar a Bouaddi, con el entrenador del Lille, Davide Ancelotti, reconociendo públicamente que hay conversaciones en curso entre los dos clubes. Según Get French Football News, el City está cerca de alcanzar un acuerdo con el conjunto francés por Bouaddi.
Tras el último amistoso de pretemporada del Lille contra el Everton, Ancelotti se refirió a las especulaciones en torno al centrocampista. La operación gana impulso en un día en el que el City sufrió una derrota por 3-0 ante el Arsenal en la Community Shield. El partido supuso el primer encuentro oficial de Enzo Maresca al frente del equipo desde que sustituyó a Pep Guardiola, con Rodri notablemente fuera de la convocatoria, lo que apunta a su inminente salida en medio del fuerte interés del Barcelona.
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Grandes elogios del entrenador del Lille
Ancelotti habló con franqueza sobre Bouaddi después de que el Lille concluyera su preparación, deshaciéndose en elogios hacia el adolescente mientras reconocía el enorme interés desde Inglaterra.
Ante los medios, Ancelotti declaró: "Por supuesto, hay negociaciones. Hay interés de muchísimos clubes. Es un jugador realmente, realmente bueno y espero que se vaya a quedar con nosotros. ¿Qué le hace tan especial? Tiene una personalidad enorme. Es increíblemente inteligente dentro y fuera del campo, es realmente maduro. Tiene 18 años, pero cuando está sobre el campo parece que tiene 32. Técnicamente es muy completo. También es físico, realmente fuerte en los duelos. Va a ser uno de los mejores centrocampistas de Europa durante los próximos 10 años".
Términos personales ya acordados
Aunque el Lille pidió inicialmente una cifra en torno a los 100 millones de euros por Bouaddi, el Manchester City sigue confiando en estructurar un paquete más cercano a los 80 millones de euros. Bouaddi ya ha acordado sus términos personales con el City, tras priorizar un traspaso inmediato este verano. Fabrizio Romano informó a través de X: "Ayyoub Bouaddi and his camp have now reached an agreement on personal terms with Manchester City. #MCFC expected to seal the deal with Lille as next step, already advanced as Bouaddi preference would be to join City NOW — rather than in 2027." Con Rodri cada vez más cerca de fichar por el Barcelona, asegurar a Bouaddi representa una pieza crucial en la reconstrucción táctica de Maresca.
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¿Qué pasa ahora con el Manchester City y Bouaddi?
El City se centrará ahora en cerrar la estructura de pagos y las cláusulas de bonus con el Lille en los próximos días. Tras el revés en la Community Shield, Maresca está deseando integrar a Bouaddi en la plantilla antes de que arranque la campaña de la Premier League, mientras se espera que Rodri complete en breve su traspaso al Barcelona.
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