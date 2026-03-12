David Villa regresa por todo lo alto al Atlético de Madrid tras la adquisición total del club por parte de Apollo Sports Capital

En declaraciones al sitio web oficial del club tras el anuncio, Villa expresó su orgullo por regresar al equipo en el que es considerado un icono. «Estoy muy contento de poder volver al club con nuevas responsabilidades, pero con el mismo deseo de seguir contribuyendo a que el Atlético de Madrid sea cada vez mejor temporada tras temporada», declaró la antigua estrella del Barcelona y del New York City FC.

A sus 42 años, está deseando formar parte de la trayectoria futura del club bajo la dirección de Apollo Sports Capital. Villa añadió: «El club ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años y espero contribuir a que sigamos cosechando éxitos. Estoy muy agradecido de que hayan pensado en mí para este puesto».