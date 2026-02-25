David Shrem, a la conquista de la portería del Toluca

Compartió lo que ha aprendido de Antonio Mohamed, así como en el pasado de Guillermo Almada, Luis Almada y Carlos Truco, por su paso por Grupo Pachuca tras desembarcar procedente de la filial del Atlético de Madrid, formación que lo fue beneficiando.

“Pachuca, ya sabes, es un especialista sin duda en formar jugadores, es un equipo que se dedica a eso y la verdad es que lo tienen muy bien trabajado, tienen jóvenes de muchísima calidad y obviamente entrenadores que saben trabajar con jóvenes como en su caso fue Guillermo Almada, Luis Almada, que estaba en la 23, Fidel Martínez, que son entrenadores que saben trabajar con jóvenes y en el caso de porteros, Carlos Truco, yo creo que supieron trabajar muy bien conmigo y eso me permitió llegar aquí a Toluca, que es otra vuelta, por supuesto”, dijo.

“Tengo muchas expectativas para el futuro, con ganas de romperla, de sumarle al equipo y si Dios quiere, algún día que me lo permita, ser el titular acá y hacer una carrera muy larga en este club”, agregó.

“Bueno, Mohamed suele ser más distante con los jugadores jóvenes, normalmente con los de experiencia suele ser más cercano y con los jóvenes suele ser más estricto, pero no deja de ser un director técnico cercano, sin duda te puedes apoyar en él y se acerca a hablar contigo, no es un técnico en el que hablar es raro con él porque sí me ha tocado entrenadores en los que acercarte a hablar con él hasta da miedo y desde luego que el turco no transmite esa desconfianza de que si le vas a hablar no hay ningún problema”, detalló.