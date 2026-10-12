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¡David Seaman y Jordan Pickford! Comparan a James Trafford con ambos mientras el portero de 40 millones de libras afronta por primera vez preguntas incómodas en Leeds
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El Leeds convirtió a Trafford en su fichaje más caro en el verano de 2026.
El Leeds lo convirtió en su fichaje más elaborado al cerrar un acuerdo por una gran suma de dinero con un rival de la Premier League durante el verano de 2026. Formado en una célebre cantera de Manchester, el jugador había vivido una segunda etapa para olvidar en el Etihad Stadium.
Ante la escasez de minutos en el City, con la imponente figura de Gianluigi Donnarumma cerrándole el paso, Trafford se mostró dispuesto a afrontar otro reto y empezar de nuevo.
En Yorkshire Occidental le abrieron las puertas de par en par, ya que Trafford era considerado una pieza importante del equipo de la máxima categoría que estaba construyendo Daniel Farke. El jugador, de carácter seguro, se adaptó rápidamente a su nuevo entorno y sumó más internacionalidades con Inglaterra, pero surgieron algunas críticas tras la derrota por 2-1 en el campo del Arsenal. Trafford no logró detener un disparo relativamente flojo de Riccardo Calafiori: lo manoteó y el balón acabó en la parte superior de su propia portería.
En qué se parece Trafford a Seaman, exportero de Inglaterra
Preguntado por su valoración de Trafford, Kilgallon, exjugador del Leeds United, declaró en exclusiva a GOAL, en colaboración con una comparativa independiente de casinos con licencia en el Reino Unido: «Sigo pensando que es un fichaje magnífico. Creo que esta temporada le va a salvar muchos puntos al Leeds United.
«Me gusta. Creo que tiene personalidad. Todos los porteros son un poco raros, ¿no? Pero te digo una cosa: tiene personalidad y confianza. Cuando hace una parada, me recuerda un poco a David Seaman. Seaman hacía paradas espectaculares, pero las hacía parecer muy fáciles. Creo que Trafford se le parece mucho. Lleva coleta, ¡así que son casi idénticos!
«Pero sí, el primer gol en el campo del Arsenal le habrá decepcionado. Tenía que haberlo parado sin ninguna duda. Pero creo que tiene la personalidad necesaria para seguir adelante y no darle demasiadas vueltas. Y tampoco creo que el Leeds United deba hacerlo».
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¿Comparte Trafford rasgos de carácter con Pickford y Ramsdale?
Preguntado por si Trafford también podía compararse con los otros porteros de Inglaterra, Pickford y Aaron Ramsdale, en el sentido de que necesita estar plenamente metido en el partido en todo momento para mantener la concentración, Kilgallon añadió: «He visto mucho al Leeds United. Quizá necesite verle un poco más, pero no es una mala comparación».
«Creo que ha concedido algunas entrevistas y ha dado la impresión de ser alguien que quizá necesite atención constante, tal vez desde la banda, con el entrenador de porteros ayudándole a mantener la concentración. Todavía es joven para ser portero, ¿no? Creo que aún tiene tiempo y eso llegará».
«La concentración sobre el terreno de juego es importantísima, especialmente en la Premier League. Y ese error contra el Arsenal no se debió a que no sea un buen portero; debió de ser un despiste. Sé a qué te refieres, pero creo que tiene potencial para ser el número uno de Inglaterra durante mucho, mucho tiempo».
Trafford, exportero del Manchester City, sigue siendo relativamente inexperto
Es importante señalar que, aunque sus traspasos han movido grandes sumas de dinero y ha jugado en clubes importantes, Trafford solo tiene 24 años y acumula apenas 38 partidos en la Premier League, 28 de ellos con un Burnley que descendió en la temporada 2023-24.
Kilgallon añadió: «Necesitas esa experiencia. Y ahora juega en el Leeds United. No es fácil jugar en Elland Road cada dos semanas. Es joven y no tiene mucha experiencia. Y cuando jugaba, la mitad de las veces tenía que sacar el balón de la red con el Burnley, ¿no? ¡Tenía la espalda hecha polvo!
«Creo que mejorará aún más a medida que juegue más partidos. Ha disputado menos de 50 encuentros en la Premier League, está llamando a las puertas de la selección de Inglaterra y juega en el Leeds United. Con tan pocos partidos, algo debe de estar haciendo bien.
«Está llamando la atención, ¿no?, y está haciendo las cosas bien en los entrenamientos. Así que creo que tiene un futuro enorme, de verdad. Creo que pagaron 40 millones de libras por él. Creo que dentro de dos años parecerá una ganga. Creo que será un gran fichaje».
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El Leeds espera luchar por una plaza europea en la temporada 2026-27
La derrota del Leeds en el Emirates Stadium fue la primera del equipo en la Premier League esta temporada. Con nueve puntos tras seis partidos, sigue séptimo en la clasificación de la máxima categoría.
Con Trafford como parte de una nueva y acertada labor de fichajes, se ha hablado de la posibilidad de luchar por una plaza europea en 2027. Si el último baluarte defensivo del Leeds sigue madurando y progresando según lo previsto, debería tener un papel protagonista en ese objetivo.
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